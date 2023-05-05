https://ria.ru/20230505/ustyugov-1869890142.html

"В России все плохо": что учудил актер Александр Устюгов

"В России все плохо": что учудил актер Александр Устюгов - РИА Новости, 05.05.2023

"В России все плохо": что учудил актер Александр Устюгов

Актер Александр Устюгов обрел популярность после роли доблестного полицейского Романа Шилова в сериале "Ментовские войны". Он также не раз играл офицеров и... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T13:42

2023-05-05T13:42

2023-05-05T13:42

шоубиз

россия

знаменитости

фильм

русофобия

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Актер Александр Устюгов обрел популярность после роли доблестного полицейского Романа Шилова в сериале "Ментовские войны". Он также не раз играл офицеров и других благородных персонажей. Однако недавно артист шокировал общественность, позволив себе русофобские высказывания. О том, как исполнитель патриотических ролей стал чуть ли не предателем — в материале РИА Новости. "Забирают автозаки": что сказал Александр Устюгов о РоссииПосле начала спецоперации Александр Устюгов публично осудил ее. Он заявил, что в России поменялись понятия добра и зла. По данным СМИ, актер заявил, что всех несогласных с позицией правительства "забирают автозаки". По его словам, все патриотические комментарии в Сети "пишут боты". Сам артист закрыл свою страницу в соцсетях. Из полицейских в предатели: роли, благодаря которым прославился Александр УстюговАлександр Устюгов обрел популярность благодаря ролям положительных персонажей, которые стоят на защите слабых и угнетенных. Он сыграл следователя Романа Шилова в телесериале "Ментовские войны", майора Сергея Козырева в многосерийном фильме "Дорогой мой человек", красноармейца Ивана Москаленко в киноленте "28 панфиловцев".Актер также снялся в таких исторических картинах, как "Годунов" (играл Федора Романова) и "Союз спасения" (роль князя Алексея Орлова). Продолжает зарабатывать в России: чем сейчас занят Александр УстюговНесмотря на русофобскую позицию, Александр Устюгов продолжает зарабатывать деньги в России. В прошлом году вышло около десяти картин с его участием. Несколько еще находятся в производстве.В театре Ермоловой до сих пор идет спектакль с участием актера. Следующий показ состоится 15 мая, билеты на него стоят от 1500 до шести тысяч рублей. Устюгов также запланировал дать концерт со своей группой Ekibastuz в московском клубе Magnus Locus 10 мая. Стоимость билетов на его выступление — от шести до десяти тысяч рублей.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

россия, знаменитости, фильм, русофобия