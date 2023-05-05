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"В России все плохо": что учудил актер Александр Устюгов - РИА Новости, 05.05.2023
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Шоубиз
 
13:42 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/ustyugov-1869890142.html
"В России все плохо": что учудил актер Александр Устюгов
"В России все плохо": что учудил актер Александр Устюгов - РИА Новости, 05.05.2023
"В России все плохо": что учудил актер Александр Устюгов
Актер Александр Устюгов обрел популярность после роли доблестного полицейского Романа Шилова в сериале "Ментовские войны". Он также не раз играл офицеров и... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T13:42
2023-05-05T13:42
шоубиз
россия
знаменитости
фильм
русофобия
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Актер Александр Устюгов обрел популярность после роли доблестного полицейского Романа Шилова в сериале "Ментовские войны". Он также не раз играл офицеров и других благородных персонажей. Однако недавно артист шокировал общественность, позволив себе русофобские высказывания. О том, как исполнитель патриотических ролей стал чуть ли не предателем — в материале РИА Новости. "Забирают автозаки": что сказал Александр Устюгов о РоссииПосле начала спецоперации Александр Устюгов публично осудил ее. Он заявил, что в России поменялись понятия добра и зла. По данным СМИ, актер заявил, что всех несогласных с позицией правительства "забирают автозаки". По его словам, все патриотические комментарии в Сети "пишут боты". Сам артист закрыл свою страницу в соцсетях. Из полицейских в предатели: роли, благодаря которым прославился Александр УстюговАлександр Устюгов обрел популярность благодаря ролям положительных персонажей, которые стоят на защите слабых и угнетенных. Он сыграл следователя Романа Шилова в телесериале "Ментовские войны", майора Сергея Козырева в многосерийном фильме "Дорогой мой человек", красноармейца Ивана Москаленко в киноленте "28 панфиловцев".Актер также снялся в таких исторических картинах, как "Годунов" (играл Федора Романова) и "Союз спасения" (роль князя Алексея Орлова). Продолжает зарабатывать в России: чем сейчас занят Александр УстюговНесмотря на русофобскую позицию, Александр Устюгов продолжает зарабатывать деньги в России. В прошлом году вышло около десяти картин с его участием. Несколько еще находятся в производстве.В театре Ермоловой до сих пор идет спектакль с участием актера. Следующий показ состоится 15 мая, билеты на него стоят от 1500 до шести тысяч рублей. Устюгов также запланировал дать концерт со своей группой Ekibastuz в московском клубе Magnus Locus 10 мая. Стоимость билетов на его выступление — от шести до десяти тысяч рублей.
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60
россия, знаменитости, фильм, русофобия
Шоубиз, Россия, Знаменитости, фильм, русофобия
"В России все плохо": что учудил актер Александр Устюгов

Актер Александр Устюгов оскандалился после русофобских высказываний

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАктер Александр Устюгов
Актер Александр Устюгов - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Актер Александр Устюгов обрел популярность после роли доблестного полицейского Романа Шилова в сериале "Ментовские войны". Он также не раз играл офицеров и других благородных персонажей. Однако недавно артист шокировал общественность, позволив себе русофобские высказывания. О том, как исполнитель патриотических ролей стал чуть ли не предателем — в материале РИА Новости.

"Забирают автозаки": что сказал Александр Устюгов о России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Александр Устюгов на съемочной площадке фильма Николая Хомерики "Белый снег"
Актер Александр Устюгов на съемочной площадке фильма Николая Хомерики Белый снег - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Александр Устюгов на съемочной площадке фильма Николая Хомерики "Белый снег"
После начала спецоперации Александр Устюгов публично осудил ее. Он заявил, что в России поменялись понятия добра и зла.
По данным СМИ, актер заявил, что всех несогласных с позицией правительства "забирают автозаки". По его словам, все патриотические комментарии в Сети "пишут боты". Сам артист закрыл свою страницу в соцсетях.

Из полицейских в предатели: роли, благодаря которым прославился Александр Устюгов

Кадр из фильма "28 панфиловцев"
Кадр из фильма 28 панфиловцев
Кадр из фильма "28 панфиловцев"
Александр Устюгов обрел популярность благодаря ролям положительных персонажей, которые стоят на защите слабых и угнетенных. Он сыграл следователя Романа Шилова в телесериале "Ментовские войны", майора Сергея Козырева в многосерийном фильме "Дорогой мой человек", красноармейца Ивана Москаленко в киноленте "28 панфиловцев".
Актер также снялся в таких исторических картинах, как "Годунов" (играл Федора Романова) и "Союз спасения" (роль князя Алексея Орлова).

Продолжает зарабатывать в России: чем сейчас занят Александр Устюгов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк Актер Александр Устюгов
 Актер Александр Устюгов - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Актер Александр Устюгов
Несмотря на русофобскую позицию, Александр Устюгов продолжает зарабатывать деньги в России. В прошлом году вышло около десяти картин с его участием. Несколько еще находятся в производстве.
В театре Ермоловой до сих пор идет спектакль с участием актера. Следующий показ состоится 15 мая, билеты на него стоят от 1500 до шести тысяч рублей.
Устюгов также запланировал дать концерт со своей группой Ekibastuz в московском клубе Magnus Locus 10 мая. Стоимость билетов на его выступление — от шести до десяти тысяч рублей.
 
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