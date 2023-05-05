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Российские силы сорвали переброску резервов ВСУ в Артемовск - РИА Новости, 05.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:13 05.05.2023 (обновлено: 17:35 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1869939843.html
Российские силы сорвали переброску резервов ВСУ в Артемовск
Российские силы сорвали переброску резервов ВСУ в Артемовск - РИА Новости, 05.05.2023
Российские силы сорвали переброску резервов ВСУ в Артемовск
Российские войска уничтожили мост, по которому украинская армия пыталась перебросить резервы в Артемовск, сообщило министерство обороны в Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T15:13
2023-05-05T17:35
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
артемовск
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
горловка
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российские войска уничтожили мост, по которому украинская армия пыталась перебросить резервы в Артемовск, сообщило министерство обороны в Telegram-канале."В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен мост, по которому ВСУ пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артемовск", — говорится в заявлении. На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступление в западной части Артемовска, а десантники оказывали им поддержку, сковывая войска противника на флангах, уточнили в ведомстве.Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация совместно с артиллерией Южной группировки войск ударили по солдатам и технике ВСУ в районе Калиновки и Красного, отмечается в сводке Минобороны."Всего за сутки авиация в данном районе совершила семь самолетовылетов, артиллеристы выполнили 69 огневых задач", — добавили в министерстве.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За него уже многие месяцы идут ожесточенные бои. Накануне российские военные взяли под контроль еще два квартала в этом городе.
https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1869720681.html
артемовск
донецкая народная республика
горловка
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Конашенков об уничтожении моста в ДНР, по которому ВСУ пытались перебросить резервы
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безопасность, вооруженные силы украины, артемовск, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, горловка
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Артемовск, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Горловка
Российские силы сорвали переброску резервов ВСУ в Артемовск

ВС России уничтожили мост, по которому ВСУ подвозили боеприпасы и резервы в Артемовск

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российские войска уничтожили мост, по которому украинская армия пыталась перебросить резервы в Артемовск, сообщило министерство обороны в Telegram-канале.
"В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен мост, по которому ВСУ пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артемовск", — говорится в заявлении.
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На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступление в западной части Артемовска, а десантники оказывали им поддержку, сковывая войска противника на флангах, уточнили в ведомстве.
Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация совместно с артиллерией Южной группировки войск ударили по солдатам и технике ВСУ в районе Калиновки и Красного, отмечается в сводке Минобороны.
"Всего за сутки авиация в данном районе совершила семь самолетовылетов, артиллеристы выполнили 69 огневых задач", — добавили в министерстве.
Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За него уже многие месяцы идут ожесточенные бои. Накануне российские военные взяли под контроль еще два квартала в этом городе.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныАртемовскВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаГорловка
 
 
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