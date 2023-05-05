https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1869939843.html

Российские силы сорвали переброску резервов ВСУ в Артемовск

Российские силы сорвали переброску резервов ВСУ в Артемовск - РИА Новости, 05.05.2023

Российские силы сорвали переброску резервов ВСУ в Артемовск

Российские войска уничтожили мост, по которому украинская армия пыталась перебросить резервы в Артемовск, сообщило министерство обороны в Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T15:13

2023-05-05T15:13

2023-05-05T17:35

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

артемовск

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

горловка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869957106_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1d0fb42ac4f4f7147e5ec5f2eb4585ce.jpg

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российские войска уничтожили мост, по которому украинская армия пыталась перебросить резервы в Артемовск, сообщило министерство обороны в Telegram-канале."В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен мост, по которому ВСУ пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артемовск", — говорится в заявлении. На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступление в западной части Артемовска, а десантники оказывали им поддержку, сковывая войска противника на флангах, уточнили в ведомстве.Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация совместно с артиллерией Южной группировки войск ударили по солдатам и технике ВСУ в районе Калиновки и Красного, отмечается в сводке Минобороны."Всего за сутки авиация в данном районе совершила семь самолетовылетов, артиллеристы выполнили 69 огневых задач", — добавили в министерстве.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За него уже многие месяцы идут ожесточенные бои. Накануне российские военные взяли под контроль еще два квартала в этом городе.

https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1869720681.html

артемовск

донецкая народная республика

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков об уничтожении моста в ДНР, по которому ВСУ пытались перебросить резервы Конашенков об уничтожении моста в ДНР, по которому ВСУ пытались перебросить резервы 2023-05-05T15:13 true PT4M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, артемовск, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, горловка