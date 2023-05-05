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"Сбер" запустил в своем приложении сервис для определения сайтов мошенников - РИА Новости, 05.05.2023
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15:19 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/sber-1869941415.html
"Сбер" запустил в своем приложении сервис для определения сайтов мошенников
"Сбер" запустил в своем приложении сервис для определения сайтов мошенников - РИА Новости, 05.05.2023
"Сбер" запустил в своем приложении сервис для определения сайтов мошенников
Сбербанк в своем приложении запустил сервис, который позволит определить мошеннические сайты, говорится в материалах банка. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T15:19
2023-05-05T15:19
технологии
сбербанк россии
сбер
мошенники
мошенничество
кибербезопасность
россия
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Сбербанк в своем приложении запустил сервис, который позволит определить мошеннические сайты, говорится в материалах банка. Чтобы использовать эту функцию на Android и iOS, необходимо обновить приложение до последней версии, добавили в банке. В апреле в App Store снова появилось мобильное приложение, дающее возможность клиентам Сбербанка с устройствами Apple использовать сервисы банка, однако через два дня оно было удалено.
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технологии, сбербанк россии, сбер, мошенники, мошенничество, кибербезопасность, россия
Технологии, Сбербанк России, Сбер, мошенники, Мошенничество, Кибербезопасность, Россия
"Сбер" запустил в своем приложении сервис для определения сайтов мошенников

"Сбер" запустил в своем мобильном приложении сервис для определения сайтов мошенников

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Сбербанк в своем приложении запустил сервис, который позволит определить мошеннические сайты, говорится в материалах банка.
«
"Теперь можно проверить, не угрожает ли ресурс личным данным и деньгам, с помощью приложения Сбербанк Онлайн. Если вам прислали ссылку на незнакомый ресурс, найдите в приложении раздел "Безопасность", затем выберите "Проверка сайтов". Вставьте подозрительную ссылку — и мы подскажем, не расставлены ли на этом сайте ловушки злоумышленников", - говорится в Telegram-канале "Сбера".
Чтобы использовать эту функцию на Android и iOS, необходимо обновить приложение до последней версии, добавили в банке.
В апреле в App Store снова появилось мобильное приложение, дающее возможность клиентам Сбербанка с устройствами Apple использовать сервисы банка, однако через два дня оно было удалено.
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ТехнологииСбербанк РоссииСбермошенникиМошенничествоКибербезопасностьРоссия
 
 
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