https://ria.ru/20230505/sber-1869941415.html
"Сбер" запустил в своем приложении сервис для определения сайтов мошенников
"Сбер" запустил в своем приложении сервис для определения сайтов мошенников - РИА Новости, 05.05.2023
"Сбер" запустил в своем приложении сервис для определения сайтов мошенников
Сбербанк в своем приложении запустил сервис, который позволит определить мошеннические сайты, говорится в материалах банка. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T15:19
2023-05-05T15:19
2023-05-05T15:19
технологии
сбербанк россии
сбер
мошенники
мошенничество
кибербезопасность
россия
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Сбербанк в своем приложении запустил сервис, который позволит определить мошеннические сайты, говорится в материалах банка. Чтобы использовать эту функцию на Android и iOS, необходимо обновить приложение до последней версии, добавили в банке. В апреле в App Store снова появилось мобильное приложение, дающее возможность клиентам Сбербанка с устройствами Apple использовать сервисы банка, однако через два дня оно было удалено.
https://ria.ru/20230501/kudryavtseva-1868921399.html
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технологии, сбербанк россии, сбер, мошенники, мошенничество, кибербезопасность, россия
Технологии, Сбербанк России, Сбер, мошенники, Мошенничество, Кибербезопасность, Россия
"Сбер" запустил в своем приложении сервис для определения сайтов мошенников
"Сбер" запустил в своем мобильном приложении сервис для определения сайтов мошенников