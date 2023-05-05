https://ria.ru/20230505/sber-1869941415.html

"Сбер" запустил в своем приложении сервис для определения сайтов мошенников

"Сбер" запустил в своем приложении сервис для определения сайтов мошенников - РИА Новости, 05.05.2023

"Сбер" запустил в своем приложении сервис для определения сайтов мошенников

Сбербанк в своем приложении запустил сервис, который позволит определить мошеннические сайты, говорится в материалах банка. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T15:19

2023-05-05T15:19

2023-05-05T15:19

технологии

сбербанк россии

сбер

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мошенничество

кибербезопасность

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Сбербанк в своем приложении запустил сервис, который позволит определить мошеннические сайты, говорится в материалах банка. Чтобы использовать эту функцию на Android и iOS, необходимо обновить приложение до последней версии, добавили в банке. В апреле в App Store снова появилось мобильное приложение, дающее возможность клиентам Сбербанка с устройствами Apple использовать сервисы банка, однако через два дня оно было удалено.

https://ria.ru/20230501/kudryavtseva-1868921399.html

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технологии, сбербанк россии, сбер, мошенники, мошенничество, кибербезопасность, россия