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Едва не задохнувшегося кота спасли на пожаре в Екатеринбурге

Едва не задохнувшегося кота спасли на пожаре в Екатеринбурге - РИА Новости, 05.05.2023

Едва не задохнувшегося кота спасли на пожаре в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пожарные спасли кота, выползшего из горящего склада, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T17:21

2023-05-05T17:21

2023-05-05T17:52

происшествия

россия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

свердловская область

хорошие новости

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Екатеринбурге пожарные спасли кота, выползшего из горящего склада, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. "При тушении пожара в Екатеринбурге на встречу пожарным из складского помещения выполз черный кот. Он еле дышал", — рассказал собеседник агентства. По его словам, спасатели сразу охладили животное холодной водой, после чего отряхнули от сажи и пепла. Затем его передали "неравнодушной гражданке из местных, изъявившей желание забрать кота себе".В пятницу днем в Екатеринбурге на Базальтовой улице загорелись два складских помещения с легковоспламеняющимися жидкостями и резиной. К 16:30 мск открытое горение удалось ликвидировать.

https://ria.ru/20230426/pozhar-1867868080.html

россия

екатеринбург

свердловская область

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Кирилл Волков

происшествия, россия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область