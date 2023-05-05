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Едва не задохнувшегося кота спасли на пожаре в Екатеринбурге - РИА Новости, 05.05.2023
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17:21 05.05.2023 (обновлено: 17:52 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/pozhar-1869991107.html
Едва не задохнувшегося кота спасли на пожаре в Екатеринбурге
Едва не задохнувшегося кота спасли на пожаре в Екатеринбурге - РИА Новости, 05.05.2023
Едва не задохнувшегося кота спасли на пожаре в Екатеринбурге
В Екатеринбурге пожарные спасли кота, выползшего из горящего склада, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T17:21
2023-05-05T17:52
происшествия
россия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
хорошие новости
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Екатеринбурге пожарные спасли кота, выползшего из горящего склада, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. "При тушении пожара в Екатеринбурге на встречу пожарным из складского помещения выполз черный кот. Он еле дышал", — рассказал собеседник агентства. По его словам, спасатели сразу охладили животное холодной водой, после чего отряхнули от сажи и пепла. Затем его передали "неравнодушной гражданке из местных, изъявившей желание забрать кота себе".В пятницу днем в Екатеринбурге на Базальтовой улице загорелись два складских помещения с легковоспламеняющимися жидкостями и резиной. К 16:30 мск открытое горение удалось ликвидировать.
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россия
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происшествия, россия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область
Происшествия, Россия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Свердловская область, Хорошие новости
Едва не задохнувшегося кота спасли на пожаре в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пожарные спасли кота с горящего склада

© Фото : ГУ МЧС по Свердловской областиСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Екатеринбурге
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Фото : ГУ МЧС по Свердловской области
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Екатеринбурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Екатеринбурге пожарные спасли кота, выползшего из горящего склада, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
"При тушении пожара в Екатеринбурге на встречу пожарным из складского помещения выполз черный кот. Он еле дышал", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, спасатели сразу охладили животное холодной водой, после чего отряхнули от сажи и пепла. Затем его передали "неравнодушной гражданке из местных, изъявившей желание забрать кота себе".
В пятницу днем в Екатеринбурге на Базальтовой улице загорелись два складских помещения с легковоспламеняющимися жидкостями и резиной. К 16:30 мск открытое горение удалось ликвидировать.
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Хорошие новостиПроисшествияРоссияЕкатеринбургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Свердловская область
 
 
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