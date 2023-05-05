Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка
СЦКК: украинские военные обстреляли Кировский район Донецка снарядами натовского калибра
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска в 13.00 вновь обстреляли Кировский район Донецка, выпустив еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.00 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Кроме того, украинские войска открыли огонь по Яковлевке и Красному Партизану, выпустив общей сложности 14 снарядов калибром 152 миллиметра.
Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с наиболее отдаленным от центра Петровским районом, который регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.