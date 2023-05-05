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Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка

Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 05.05.2023

Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска в 13.00 вновь обстреляли Кировский район Донецка, выпустив еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T13:17

2023-05-05T13:17

2023-05-05T13:17

специальная военная операция на украине

кировский район

украина

сцкк

нато

донецк

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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска в 13.00 вновь обстреляли Кировский район Донецка, выпустив еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кроме того, украинские войска открыли огонь по Яковлевке и Красному Партизану, выпустив общей сложности 14 снарядов калибром 152 миллиметра. Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с наиболее отдаленным от центра Петровским районом, который регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кировский район

украина

донецк

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кировский район, украина, сцкк, нато, донецк