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Котюков получил более четырех тысяч обращений для прямого эфира в соцсетях - РИА Новости, 05.05.2023
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11:52 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/kotyukov-1869875403.html
Котюков получил более четырех тысяч обращений для прямого эфира в соцсетях
Котюков получил более четырех тысяч обращений для прямого эфира в соцсетях - РИА Новости, 05.05.2023
Котюков получил более четырех тысяч обращений для прямого эфира в соцсетях
Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков провел свой первый прямой эфир в социальных сетях, во время которого рассмотрел и РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T11:52
2023-05-05T11:52
общество
красноярский край
красноярск
михаил котюков
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КРАСНОЯРСК, 5 мая - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков провел свой первый прямой эфир в социальных сетях, во время которого рассмотрел и отдал в работу членам краевого кабмина и главам территорий более 30 проблемных вопросов от жителей региона, сообщает пресс-служба губернатора. "В течение часа глава края охватил более 30 обращений, просьб, жалоб и предложений из четырех тысяч комментариев, поступивших ему в соцсети при подготовке эфира. Кроме того, комментарии жителей продолжали поступать и во время эфира", - говорится в сообщении. В ходе эфира Котюков отметил, что судя по комментариям, больше всего людей беспокоят состояние дорог, проблемы в сфере здравоохранения, экологии, образования, ЖКХ. "Среди вопросов немало таких, на которые трудно дать ответ сразу, но, надеюсь, со временем мы найдём решение большинства проблем", – обратился он к красноярцам. Более тысячи обращений поступило по ремонту и строительству дорог в городах и районах края. Котюков поручил главам территорий, обозначенных в комментариях, взять эти вопросы под личный контроль. Им предстоит в кратчайшие сроки обсудить с местными жителями и министерством транспорта возможность ускорить планы дорожного ремонта и доложить врио губернатора о результатах. В целом в 2023 году на содержание и ремонт региональных и местных дорог в крае предусмотрено около 13 миллиардов рублей. Кроме того, более 1,6 миллиарда рублей будет вложено в федеральные трассы. Также глава региона ответил на вопросы, касающиеся организации школьного питания, решения проблем обманутых дольщиков, подготовки кадров для системы здравоохранения, помощи семьям участников СВО, комплексной застройки Красноярска и строительства метро в городе, газификации края, строительства спортивных объектов и детских садов, подготовки к пожароопасному сезону в территориях и многих других тем. Врио губернатора принял приглашение жителей посетить Мотыгинский, Манский, Ачинский и другие районы, где он планирует обязательно встречаться с людьми и обсуждать насущные проблемы. Все поступившие обращения, на которые не вошли в прямой эфир, будут рассмотрены по существу профильными министерствами и ведомствами, главами муниципальных образований. Сам Котюков продолжит постоянно пользоваться соцсетями как каналом обратной связи с красноярцами. Он поручил членам краевого кабмина, главам территорий также применять подобную практику и "построить прямой диалог с жителями".
https://ria.ru/20230424/podderzhka-1867383341.html
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общество, красноярский край, красноярск, михаил котюков
Общество, Красноярский край, Красноярск, Михаил Котюков
Котюков получил более четырех тысяч обращений для прямого эфира в соцсетях

Котюков получил более четырех тысяч обращений для прямого эфира в соцсетях

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМихаил Котюков
Михаил Котюков - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Михаил Котюков. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 5 мая - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков провел свой первый прямой эфир в социальных сетях, во время которого рассмотрел и отдал в работу членам краевого кабмина и главам территорий более 30 проблемных вопросов от жителей региона, сообщает пресс-служба губернатора.
"В течение часа глава края охватил более 30 обращений, просьб, жалоб и предложений из четырех тысяч комментариев, поступивших ему в соцсети при подготовке эфира. Кроме того, комментарии жителей продолжали поступать и во время эфира", - говорится в сообщении.
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В ходе эфира Котюков отметил, что судя по комментариям, больше всего людей беспокоят состояние дорог, проблемы в сфере здравоохранения, экологии, образования, ЖКХ.
"Среди вопросов немало таких, на которые трудно дать ответ сразу, но, надеюсь, со временем мы найдём решение большинства проблем", – обратился он к красноярцам.
Более тысячи обращений поступило по ремонту и строительству дорог в городах и районах края. Котюков поручил главам территорий, обозначенных в комментариях, взять эти вопросы под личный контроль. Им предстоит в кратчайшие сроки обсудить с местными жителями и министерством транспорта возможность ускорить планы дорожного ремонта и доложить врио губернатора о результатах.
В целом в 2023 году на содержание и ремонт региональных и местных дорог в крае предусмотрено около 13 миллиардов рублей. Кроме того, более 1,6 миллиарда рублей будет вложено в федеральные трассы.
Также глава региона ответил на вопросы, касающиеся организации школьного питания, решения проблем обманутых дольщиков, подготовки кадров для системы здравоохранения, помощи семьям участников СВО, комплексной застройки Красноярска и строительства метро в городе, газификации края, строительства спортивных объектов и детских садов, подготовки к пожароопасному сезону в территориях и многих других тем.
Врио губернатора принял приглашение жителей посетить Мотыгинский, Манский, Ачинский и другие районы, где он планирует обязательно встречаться с людьми и обсуждать насущные проблемы.
Все поступившие обращения, на которые не вошли в прямой эфир, будут рассмотрены по существу профильными министерствами и ведомствами, главами муниципальных образований. Сам Котюков продолжит постоянно пользоваться соцсетями как каналом обратной связи с красноярцами. Он поручил членам краевого кабмина, главам территорий также применять подобную практику и "построить прямой диалог с жителями".
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ОбществоКрасноярский крайКрасноярскМихаил Котюков
 
 
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