https://ria.ru/20230505/gosizmena-1869897060.html
Экс-военный из Белгородской области получил 13 лет колонии за госизмену
Экс-военный из Белгородской области получил 13 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 05.05.2023
Экс-военный из Белгородской области получил 13 лет колонии за госизмену
Второй Западный окружной военный суд приговорил к 13 годам колонии бывшего военнослужащего из Белгородской области Артема Семенова за государственную измену,... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T12:50
2023-05-05T12:50
2023-05-05T12:50
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 13 годам колонии бывшего военнослужащего из Белгородской области Артема Семенова за государственную измену, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал Семенова виновным по статье 275 УК РФ (госизмена) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и лишил его звания сержанта", - сказали в суде. Дело слушалось в закрытом режиме из-за секретности, подробности обвинения не разглашались. Подсудимый был задержан 30 марта 2022 года. Как уточнили в суде, до этого он служил в одной из частей в Белгородской области. Вменяемое преступление было совершено до начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20230414/gosizmena-1865234536.html
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белгородская область, россия
Белгородская область, Россия
Экс-военный из Белгородской области получил 13 лет колонии за госизмену
Экс-военнослужащего из Белгородской области приговорили к 13 годам колонии за госизмену
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 13 годам колонии бывшего военнослужащего из Белгородской области Артема Семенова за государственную измену, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд признал Семенова виновным по статье 275 УК РФ
(госизмена) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и лишил его звания сержанта", - сказали в суде.
Дело слушалось в закрытом режиме из-за секретности, подробности обвинения не разглашались.
Подсудимый был задержан 30 марта 2022 года. Как уточнили в суде, до этого он служил в одной из частей в Белгородской области. Вменяемое преступление было совершено до начала специальной военной операции.
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