https://ria.ru/20230504/vygovor-1869622847.html
Глава Крыма объявил выговоры двум министрам
Глава Крыма объявил выговоры двум министрам - РИА Новости, 04.05.2023
Глава Крыма объявил выговоры двум министрам
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что объявил выговоры министру спорта и министру здравоохранения республики за работу с закрепленными территориями. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:25
2023-05-04T12:25
2023-05-04T12:25
политика
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что объявил выговоры министру спорта и министру здравоохранения республики за работу с закрепленными территориями. "Принято решение объявить выговоры министру спорта Республики Крым Ольге Александровне Торубаровой и министру здравоохранения Республики Крым Константину Викторовичу Скорупскому", - написал Аксенов в своем телеграм-канале. Аксенов подчеркнул, что руководители министерств, ведомств и администраций муниципальных образований должны контролировать ситуацию на местах, обойти подконтрольную территорию лично, знать все "серые зоны". "Это ответственность руководителя. Если что-то останется невыполненным, значит, задача исполнителям была поставлена неверно", - подчеркнул Аксенов. Кроме того, он поручил вице-премьерам правительства взять под контроль работу муниципалитетов по увеличению доходной части бюджетов. А до 1 июня во всех муниципалитетах, в том числе в частном секторе, навести идеальный порядок.
https://ria.ru/20230503/aksenov-1869331682.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, республика крым, сергей аксенов (политик)
Политика, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик)
Глава Крыма объявил выговоры двум министрам
Аксенов объявил выговоры министрам спорта и здравоохранения Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил
, что объявил выговоры министру спорта и министру здравоохранения республики за работу с закрепленными территориями.
"Принято решение объявить выговоры министру спорта Республики Крым
Ольге Александровне Торубаровой и министру здравоохранения Республики Крым Константину Викторовичу Скорупскому", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.
Аксенов подчеркнул, что руководители министерств, ведомств и администраций муниципальных образований должны контролировать ситуацию на местах, обойти подконтрольную территорию лично, знать все "серые зоны".
"Это ответственность руководителя. Если что-то останется невыполненным, значит, задача исполнителям была поставлена неверно", - подчеркнул Аксенов.
Кроме того, он поручил вице-премьерам правительства взять под контроль работу муниципалитетов по увеличению доходной части бюджетов. А до 1 июня во всех муниципалитетах, в том числе в частном секторе, навести идеальный порядок.
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