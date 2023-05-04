"С ума сошли". Китайцы назвали виновных в атаке беспилотников на Кремль
Читатели "Гуаньча" заподозрили США в организации атаки беспилотников на Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль. Купол Сената и Сенатская башня
Московский Кремль. Купол Сената и Сенатская башня. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В организации атаки дронов на Кремль в первую очередь заинтересованы США, посчитали читатели китайского портала "Гуаньча".
Комментаторы отреагировали на попытки нанести беспилотниками удар по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина, заметив, что Вашингтону было бы выгоднее всего довести конфликт на Украине до нового этапа эскалации с помощью провокации.
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"Как и в случае примирения между Саудовской Аравией и Ираном, только обе стороны начали мириться, и вдруг обнаружилась неожиданная атака. Кто же виноват? И Америка: "Кто же? Кто?!" — съязвил один из пользователей Сети.
"Есть только одна истина: это сделали Соединенные Штаты или Великобритания, и цель на самом деле состояла не в том, чтобы убить Путина, а в том, чтобы стимулировать Россию к продолжению конфликта с Украиной", — написал другой комментатор.
"Некоторые режимы в этом мире настолько сошли с ума, что используют все возможные средства. Никто больше не говорит о международных правилах и международном праве", — посетовал еще один комментатор.
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"Сдается мне, что Соединенные Штаты уже не так оптимистичны… хотели сделать что-нибудь, чтобы эскалировать ситуацию?" — предположил четвертый интернет-пользователь.
По информации пресс-службы Кремля, в ночь на среду киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было.
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