https://ria.ru/20230504/vinovniki-1869557106.html

"С ума сошли". Китайцы назвали виновных в атаке беспилотников на Кремль

"С ума сошли". Китайцы назвали виновных в атаке беспилотников на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023

"С ума сошли". Китайцы назвали виновных в атаке беспилотников на Кремль

В организации атаки дронов на Кремль в первую очередь заинтересованы США, посчитали читатели китайского портала "Гуаньча". РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T09:04

2023-05-04T09:04

2023-05-04T09:28

в мире

технологии

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В организации атаки дронов на Кремль в первую очередь заинтересованы США, посчитали читатели китайского портала "Гуаньча".Комментаторы отреагировали на попытки нанести беспилотниками удар по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина, заметив, что Вашингтону было бы выгоднее всего довести конфликт на Украине до нового этапа эскалации с помощью провокации."Есть только одна истина: это сделали Соединенные Штаты или Великобритания, и цель на самом деле состояла не в том, чтобы убить Путина, а в том, чтобы стимулировать Россию к продолжению конфликта с Украиной", — написал другой комментатор."Некоторые режимы в этом мире настолько сошли с ума, что используют все возможные средства. Никто больше не говорит о международных правилах и международном праве", — посетовал еще один комментатор.По информации пресс-службы Кремля, в ночь на среду киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230504/zelenskiy-1869546518.html

https://ria.ru/20230504/bespilotniki-1869537343.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, технологии, владимир путин, дмитрий песков