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Запад использует украинский нацизм для борьбы против России, заявил Грызлов
Запад использует украинский нацизм для борьбы против России, заявил Грызлов - РИА Новости, 04.05.2023
Запад использует украинский нацизм для борьбы против России, заявил Грызлов
США, НАТО и ЕС берут на вооружение украинский нацизм для борьбы против России, заявил в четверг посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T17:31
2023-05-04T17:31
2023-05-04T17:31
специальная военная операция на украине
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борис грызлов
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евросоюз
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МИНСК, 4 мая - РИА Новости. США, НАТО и ЕС берут на вооружение украинский нацизм для борьбы против России, заявил в четверг посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов. В четверг в Доме Москвы в Минске проходит торжественный вечер-концерт с участием известных российских и белорусских исполнителей, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В фойе Дома Москвы представлены фотовыставки, посвящённые 80-летию Сталинградской битвы и героям специальной военной операции на Украине. "Исторические параллели событий прошлого века с нынешней ситуацией на Украине пугающе очевидны. Сегодня США, Евросоюз и НАТО действуют в рамках той же заведомо провальной парадигмы, пытаясь превратить украинский нацизм в оружие против России", - отметил Грызлов во вступительном слове на мероприятии. Дипломат констатировал, что страны Европы не извлекли уроков из трагедии Второй мировой войны, свидетельством этому является голосование в Генассамблеи ООН большинства стран ЕС, а также Великобритании и США в ноябре прошлого года против резолюции о борьбе с героизацией нацизма.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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РИА Новости
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Запад использует украинский нацизм для борьбы против России, заявил Грызлов
Грызлов: США, НАТО и Евросоюз используют украинский нацизм для борьбы против России