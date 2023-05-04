https://ria.ru/20230504/ukraina-1869728470.html

Запад использует украинский нацизм для борьбы против России, заявил Грызлов

Запад использует украинский нацизм для борьбы против России, заявил Грызлов - РИА Новости, 04.05.2023

Запад использует украинский нацизм для борьбы против России, заявил Грызлов

США, НАТО и ЕС берут на вооружение украинский нацизм для борьбы против России, заявил в четверг посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T17:31

2023-05-04T17:31

2023-05-04T17:31

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сша

украина

борис грызлов

нато

евросоюз

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МИНСК, 4 мая - РИА Новости. США, НАТО и ЕС берут на вооружение украинский нацизм для борьбы против России, заявил в четверг посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов. В четверг в Доме Москвы в Минске проходит торжественный вечер-концерт с участием известных российских и белорусских исполнителей, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В фойе Дома Москвы представлены фотовыставки, посвящённые 80-летию Сталинградской битвы и героям специальной военной операции на Украине. "Исторические параллели событий прошлого века с нынешней ситуацией на Украине пугающе очевидны. Сегодня США, Евросоюз и НАТО действуют в рамках той же заведомо провальной парадигмы, пытаясь превратить украинский нацизм в оружие против России", - отметил Грызлов во вступительном слове на мероприятии. Дипломат констатировал, что страны Европы не извлекли уроков из трагедии Второй мировой войны, свидетельством этому является голосование в Генассамблеи ООН большинства стран ЕС, а также Великобритании и США в ноябре прошлого года против резолюции о борьбе с героизацией нацизма.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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