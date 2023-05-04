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Запад использует украинский нацизм для борьбы против России, заявил Грызлов - РИА Новости, 04.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:31 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/ukraina-1869728470.html
Запад использует украинский нацизм для борьбы против России, заявил Грызлов
Запад использует украинский нацизм для борьбы против России, заявил Грызлов - РИА Новости, 04.05.2023
Запад использует украинский нацизм для борьбы против России, заявил Грызлов
США, НАТО и ЕС берут на вооружение украинский нацизм для борьбы против России, заявил в четверг посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T17:31
2023-05-04T17:31
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
борис грызлов
нато
евросоюз
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МИНСК, 4 мая - РИА Новости. США, НАТО и ЕС берут на вооружение украинский нацизм для борьбы против России, заявил в четверг посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов. В четверг в Доме Москвы в Минске проходит торжественный вечер-концерт с участием известных российских и белорусских исполнителей, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В фойе Дома Москвы представлены фотовыставки, посвящённые 80-летию Сталинградской битвы и героям специальной военной операции на Украине. "Исторические параллели событий прошлого века с нынешней ситуацией на Украине пугающе очевидны. Сегодня США, Евросоюз и НАТО действуют в рамках той же заведомо провальной парадигмы, пытаясь превратить украинский нацизм в оружие против России", - отметил Грызлов во вступительном слове на мероприятии. Дипломат констатировал, что страны Европы не извлекли уроков из трагедии Второй мировой войны, свидетельством этому является голосование в Генассамблеи ООН большинства стран ЕС, а также Великобритании и США в ноябре прошлого года против резолюции о борьбе с героизацией нацизма.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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в мире, россия, сша, украина, борис грызлов, нато, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Борис Грызлов, НАТО, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
Запад использует украинский нацизм для борьбы против России, заявил Грызлов

Грызлов: США, НАТО и Евросоюз используют украинский нацизм для борьбы против России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПосол России в Белоруссии Борис Грызлов
Посол России в Белоруссии Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Архивное фото
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МИНСК, 4 мая - РИА Новости. США, НАТО и ЕС берут на вооружение украинский нацизм для борьбы против России, заявил в четверг посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.
В четверг в Доме Москвы в Минске проходит торжественный вечер-концерт с участием известных российских и белорусских исполнителей, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В фойе Дома Москвы представлены фотовыставки, посвящённые 80-летию Сталинградской битвы и героям специальной военной операции на Украине.
"Исторические параллели событий прошлого века с нынешней ситуацией на Украине пугающе очевидны. Сегодня США, Евросоюз и НАТО действуют в рамках той же заведомо провальной парадигмы, пытаясь превратить украинский нацизм в оружие против России", - отметил Грызлов во вступительном слове на мероприятии.
Дипломат констатировал, что страны Европы не извлекли уроков из трагедии Второй мировой войны, свидетельством этому является голосование в Генассамблеи ООН большинства стран ЕС, а также Великобритании и США в ноябре прошлого года против резолюции о борьбе с героизацией нацизма.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаБорис ГрызловНАТОЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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