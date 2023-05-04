https://ria.ru/20230504/turtsiya-1869461396.html

Эксперт рассказала, когда могут подешеветь туры в Турцию

Эксперт рассказала, когда могут подешеветь туры в Турцию - РИА Новости, 04.05.2023

Эксперт рассказала, когда могут подешеветь туры в Турцию

Стоимость путевок из Москвы в Турцию может снизиться на четверть в случае увеличения рейсов, сообщила журналистам в кулуарах Кавказской инвестиционной выставки... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T06:19

2023-05-04T06:19

2023-05-04T06:19

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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 4 мая - РИА Новости. Стоимость путевок из Москвы в Турцию может снизиться на четверть в случае увеличения рейсов, сообщила журналистам в кулуарах Кавказской инвестиционной выставки исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Мы будем надеяться, что появление дополнительных перевозочный емкостей на турецком направлении позволит повлиять на стоимость путевок, так как цены были одной из причин снижающейся динамики продаж на Турцию. Рассчитываем, что появление "горящих" туров и среднерыночное снижение цены позволят оживить рынок", – сказала Ломидзе. "Если это все будет из Москвы, то сильно подешевеют туры из столицы: процентов на 15-25", – добавила она. В то же время глава АТОР отметила, что острой необходимости в таких емкостях по состоянию на конец весны из Москвы в Турцию не было. "Туроператоры отмечают, что важно было бы увеличить перевозку из некоторых городов, например, Уральского или Сибирского федеральных округов", – указала она. Ломидзе уточнила, что туроператоры ждут информацию по тому, как будут распределены рейсы между городами России. Россия и Турция договорились об увеличении объема воздушных перевозок: российские авиакомпании смогут выполнять более 720 рейсов между странами в неделю, турецкие – 629, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ в конце апреля. Там уточнили, что число рейсов российских авиакомпаний в Турцию в летнем сезоне 2023 года увеличилось в 1,5 раза по сравнению с летом 2022 года. Первая Кавказская инвестиционная выставка и ее деловая программа проходят в Минеральных Водах 2-4 мая. РИА Новости выступает инфопартнером мероприятия.

https://ria.ru/20230503/marokko-1869217460.html

турция

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Лана Баева

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