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Городские службы Москвы завершили высадку почти 5 млн саженцев виолы
Городские службы Москвы завершили высадку почти 5 млн саженцев виолы - РИА Новости, 04.05.2023
Городские службы Москвы завершили высадку почти 5 млн саженцев виолы
Городские службы Москвы завершили высадку почти 5 миллионов саженцев виолы, далее продолжится высадка многолетних цветов, сообщил заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T17:46
2023-05-04T17:46
2023-05-04T17:46
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москва
петр бирюков
саженцы
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Городские службы Москвы завершили высадку почти 5 миллионов саженцев виолы, далее продолжится высадка многолетних цветов, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Городские службы завершили высадку почти 5 миллионов саженцев виолы. В конце мая – начале июня клумбы украсят однолетники, затем продолжится высадка многолетних цветов, среди которых много роз и пионов", – рассказал Бирюков, слова которого приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что благодаря поэтапной высадке растений городские цветники радуют москвичей и гостей столицы до поздней осени. "Всего весной и летом город будут украшать более 56 миллионов различных однолетних и многолетних растений. Общая площадь городских клумб составит 880 тысяч квадратных метров", – отметил Бирюков. Самые большие и красивые цветники традиционно оформляются на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе, добавил заммэра.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков, саженцы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, саженцы
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Городские службы Москвы завершили высадку почти 5 миллионов саженцев виолы, далее продолжится высадка многолетних цветов, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Городские службы завершили высадку почти 5 миллионов саженцев виолы. В конце мая – начале июня клумбы украсят однолетники, затем продолжится высадка многолетних цветов, среди которых много роз и пионов", – рассказал Бирюков, слова которого приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
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Отмечается, что благодаря поэтапной высадке растений городские цветники радуют москвичей и гостей столицы до поздней осени.
"Всего весной и летом город будут украшать более 56 миллионов различных однолетних и многолетних растений. Общая площадь городских клумб составит 880 тысяч квадратных метров", – отметил Бирюков.
Самые большие и красивые цветники традиционно оформляются на Манежной площади, в сквере у Большого театра
, на улице Новый Арбат
, Кутузовском проспекте
и в парке Победы на Поклонной горе, добавил заммэра.