https://ria.ru/20230504/sazhentsy-1869735641.html

Городские службы Москвы завершили высадку почти 5 млн саженцев виолы

Городские службы Москвы завершили высадку почти 5 млн саженцев виолы - РИА Новости, 04.05.2023

Городские службы Москвы завершили высадку почти 5 млн саженцев виолы

Городские службы Москвы завершили высадку почти 5 миллионов саженцев виолы, далее продолжится высадка многолетних цветов, сообщил заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T17:46

2023-05-04T17:46

2023-05-04T17:46

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москва

петр бирюков

саженцы

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Городские службы Москвы завершили высадку почти 5 миллионов саженцев виолы, далее продолжится высадка многолетних цветов, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Городские службы завершили высадку почти 5 миллионов саженцев виолы. В конце мая – начале июня клумбы украсят однолетники, затем продолжится высадка многолетних цветов, среди которых много роз и пионов", – рассказал Бирюков, слова которого приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что благодаря поэтапной высадке растений городские цветники радуют москвичей и гостей столицы до поздней осени. "Всего весной и летом город будут украшать более 56 миллионов различных однолетних и многолетних растений. Общая площадь городских клумб составит 880 тысяч квадратных метров", – отметил Бирюков. Самые большие и красивые цветники традиционно оформляются на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе, добавил заммэра.

https://ria.ru/20230502/tyulpany-1869108489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, саженцы