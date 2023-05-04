https://ria.ru/20230504/patriotizm-1869510265.html

"Ваш патриотизм — только в вашей квартире": любовь к Родине под угрозой

"Ваш патриотизм — только в вашей квартире": любовь к Родине под угрозой - РИА Новости, 04.05.2023

"Ваш патриотизм — только в вашей квартире": любовь к Родине под угрозой

В Москве на Кутузовском проспекте жильцы одного из домов повесили флаг — стяг с образом Спаса Нерукотворного. На красном фоне — лик Христа. История началась год РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T08:00

2023-05-04T08:00

2023-05-04T08:09

аналитика

россия

москва

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В Москве на Кутузовском проспекте жильцы одного из домов повесили флаг — стяг с образом Спаса Нерукотворного. На красном фоне — лик Христа. История началась год назад. Люди откликнулись на призыв купить стяги для передовой — бойцы очень часто его просят, образ Спасителя. Собрали средства, купили, один из флагов оказался с заводским браком, его оставили себе, отремонтировали и вывесили на майские праздники.Бдительные граждане, увидевшие флаг, обратились в органы правопорядка. Служители порядка приехали и демонтировали флаг.Другая история. Волгоградец вывесил на лестничной клетке флаг России и плакат "Za наших" с георгиевской лентой. Одна из соседок сорвала их со стен, заявив: "Ваш патриотизм — только в вашей квартире". Теперь соседи с участием юристов спорят, можно ли вешать флаг рядом с кашпо для цветов и законно ли срывать плакат с буквой Z, если та — не государственная символика.Видео со снятием флагов мгновенно попали в Сеть и вызвали огромный резонанс.Московская коллизия разрешилась тут же: власти разобрались в ситуации и вернули стяг жителям дома.Волгоградский случай напоминает историю в Екатеринбурге, где символ Z на шапке мальчика, отец которого находится в зоне боевых действий, вызвал ярость прохожего дяди, который пообещал поместить эту шапку в одно неподобающее место. Или множество историй о том, как из-за символа спецоперации, приклеенного на авто, человеку портят машину, и он вынужден решать: снять символ и спать спокойно или продолжать открыто поддерживать свою армию и страну.То есть вопрос некоторыми гражданами ставится буквально так: патриотизм — это приватное дело, уберите с глаз долой вашу любовь к Отчизне. Патриотизм — это вроде хобби, которым нужно заниматься за закрытыми дверями. Один выращивает орхидеи, второй увлекается компьютерными играми, третий — патриотизмом. Флаги вывешивайте на своей кухне, повязывайте георгиевские ленточки на чайник, так? Напомню, что с тех пор, как в 2005 году РИА Новости впервые провело акцию с раздачей георгиевских ленточек, немало было сломано копий и гнилых перьев на тему: а уместна ли такая ленточка в быту, а можно ли ее вешать на машину или сумку, а не слишком ли мы много на себя берем, а не смешно ли выглядим, а должны ли мы таким образом демонстрировать причастность и память о подвиге свои предков? Но ленточка победила всех критиков и вошла в нашу праздничную традицию.Но вернемся к флагу, так напугавшему некоторых в Москве. Пугает неизведанное. Получается, что у нас в стране многие и не знают, что это — древнейший символ русского воинства и русской победы. В 1164 году князь Андрей Боголюбский отправился в поход на Волжскую Булгарию с этим знаменем и победил. С тех пор стяг стал боевым знаменем русских, фактически первым общенациональным и государственным символом.На Куликовскую битву Дмитрий Донской идет в бой с "чермным" флагом со Спасом Нерукотворным. В "Сказании о Мамаевом побоище" флаг называют "черным", но многие исследователи склоняются к тому, что тут ошибка, путаница из-за похожего написания слов: флаг именно "чермный", то есть темно-красный, багровый, червленый.История этого флага — история России с древнейших времен.Сразу же после возвращения стяга на его законное место — над Москвой, над Кутузовским проспектом, общественность придумала вешать "Русскую хоругвь" на балконы, на свои дома или устанавливать на участках.Помните, в 90-е многие ставили нам в пример Америку, граждане которой поднимают над своими лужайками звездно-полосатый. Теперь этот естественный, инициативный, не казенный, а живой, стихийный патриотизм становится нормой для многих. Флаги в доме, флаги у дома. Флаг Победы или флаг России. И вот теперь еще "Русская хоругвь".Один из главных героических сюжетов Великой Отечественной — установка красного флага над Рейхстагом. Теперь мы знаем, что штурмовых групп было несколько и несколько флагов появилось на Рейхстаге до того, как там закрепилось наше великое Знамя Победы Кантарией и Егоровым. Решили считать это знамя главным, каноничным. Историки спорят, кто был первым, чей флаг оказался на здании раньше, но так ли это важно? Десятки бойцов шли с красным флагом на Рейхстаг — они исполняли не столько приказ, сколько следовали велению души. Они мечтали увидеть красное знамя на цитадели побежденного врага. И увидели.Кстати, не зря "иноагентский флаг", который придуман противниками России и которым они хотели бы обозначить разгром нашей страны и установление своей власти, как раз лишен красного цвета, исконно русского боевого цвета.Три флага — триколор, "Русская хоругвь" и красное Знамя Победы — объединяет то, что все они — символы русского воинства, выбранные бойцами прямо сейчас. Государственный флаг России, государственный символ Победы и исторический символ славы русского оружия, русской правды и победы. Целых три флага, в которые уложилась история Россия с древнейших времен до нынешних дней.Нашему патриотизму стало тесно в наших квартирах. И это добрый знак.

https://ria.ru/20230324/prigovor-1860413583.html

https://ria.ru/20220818/podzhog-1810620602.html

https://ria.ru/20220822/flag-1811348171.html

https://ria.ru/20220420/babushka-1784516522.html

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