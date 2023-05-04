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Украинский делегат напал на российского на саммите ПАЧЭС в Анкаре - РИА Новости, 04.05.2023
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20:08 04.05.2023 (обновлено: 21:25 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/napadenie-1869777297.html
Украинский делегат напал на российского на саммите ПАЧЭС в Анкаре
Украинский делегат напал на российского на саммите ПАЧЭС в Анкаре - РИА Новости, 04.05.2023
Украинский делегат напал на российского на саммите ПАЧЭС в Анкаре
Украинский делегат напал на российского представителя на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре, сообщил... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T20:08
2023-05-04T21:25
пачэс
в мире
украина
анкара
россия
турция
ольга тимофеева (депутат гд)
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АНКАРА, 4 мая — РИА Новости. Украинский делегат напал на российского представителя на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре, сообщил РИА Новости источник."Инцидент произошел в кулуарах. Напали на члена делегации", — сказал собеседник агентства.Посольство России в Турции подтвердило нападение на коллегу. Пострадавший находится в больнице, где проходит медицинское обследование. Ему оказали консульскую помощь, идет разбирательство."Внимание турецких властей должным образом привлечено к этому вопиющему случаю. Выражаем надежду на то, что виновные понесут заслуженное наказание", — заявила пресс-атташе дипломатического представительства Ирина Касимова.Как рассказала незадолго до этого и.о. главы делегации Ольга Тимофеева, украинская сторона пыталась устроить провокацию на юбилейном саммите спикеров парламентов государств — членов ПАЧЭС. По ее словам, делегация с Украины хотела прервать выступление российских представителей, развешивала флаги и выкрикивала оскорбительные фразы. Тимофеева уточнила, что попытка Киева не удалась, спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп призвал всех к порядку.В декабре прошлого года Россия приостановила выплату взносов в ПАЧЭС после очередной провокации со стороны Киева. Перед началом заседания в Белграде украинские представители разместили возле своего стола национальный флаг, расписанный слоганами. Во время утверждения мандатов членов делегаций украинцы с агрессией потребовали отвода российских участников. В знак протеста делегация Москвы покинула заседание. При этом Россия продолжила членство в организации.Парламентскую ассамблею Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) создали в 1993 году по инициативе России и Турции. В ее состав сегодня входят делегации 13 государств: Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдовы, Румынии, России, Северной Македонии, Сербии, Турции и Украины. Статус наблюдателей имеют парламенты шести государств: Белоруссии, Германии, Египта, Израиля, Словакии, Франции, а также 13 организаций. Председательство в ПАЧЭС на ближайшие полгода переходит от Турции к Украине.
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пачэс, в мире, украина, анкара, россия, турция, ольга тимофеева (депутат гд)
ПАЧЭС, В мире, Украина, Анкара, Россия, Турция, Ольга Тимофеева (депутат ГД)
Украинский делегат напал на российского на саммите ПАЧЭС в Анкаре

На саммите ПАЧЭС в Анкаре произошло нападение на члена российской делегации

© Фото : Türkiye Büyük Millet MeclisiЧлены украинской делегации на саммите ПАЧЭС в Анкаре
Члены украинской делегации на саммите ПАЧЭС в Анкаре - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Фото : Türkiye Büyük Millet Meclisi
Члены украинской делегации на саммите ПАЧЭС в Анкаре
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АНКАРА, 4 мая — РИА Новости. Украинский делегат напал на российского представителя на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре, сообщил РИА Новости источник.
"Инцидент произошел в кулуарах. Напали на члена делегации", — сказал собеседник агентства.
Посольство России в Турции подтвердило нападение на коллегу. Пострадавший находится в больнице, где проходит медицинское обследование. Ему оказали консульскую помощь, идет разбирательство.
"Внимание турецких властей должным образом привлечено к этому вопиющему случаю. Выражаем надежду на то, что виновные понесут заслуженное наказание", — заявила пресс-атташе дипломатического представительства Ирина Касимова.
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Как рассказала незадолго до этого и.о. главы делегации Ольга Тимофеева, украинская сторона пыталась устроить провокацию на юбилейном саммите спикеров парламентов государств — членов ПАЧЭС. По ее словам, делегация с Украины хотела прервать выступление российских представителей, развешивала флаги и выкрикивала оскорбительные фразы. Тимофеева уточнила, что попытка Киева не удалась, спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп призвал всех к порядку.
В декабре прошлого года Россия приостановила выплату взносов в ПАЧЭС после очередной провокации со стороны Киева. Перед началом заседания в Белграде украинские представители разместили возле своего стола национальный флаг, расписанный слоганами. Во время утверждения мандатов членов делегаций украинцы с агрессией потребовали отвода российских участников. В знак протеста делегация Москвы покинула заседание. При этом Россия продолжила членство в организации.
Парламентскую ассамблею Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) создали в 1993 году по инициативе России и Турции. В ее состав сегодня входят делегации 13 государств: Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдовы, Румынии, России, Северной Македонии, Сербии, Турции и Украины. Статус наблюдателей имеют парламенты шести государств: Белоруссии, Германии, Египта, Израиля, Словакии, Франции, а также 13 организаций. Председательство в ПАЧЭС на ближайшие полгода переходит от Турции к Украине.
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