https://ria.ru/20230504/elektrosamokaty-1869776870.html
В Госдуме обсудят допустимую скорость для электросамокатов
В Госдуме обсудят допустимую скорость для электросамокатов - РИА Новости, 04.05.2023
В Госдуме обсудят допустимую скорость для электросамокатов
В Госдуме обсудят допустимую скорость для электросамокатов, исходя из накатанных часов, заявил вице-спикер нижней палаты Владислав Даванков ("Новые люди"). РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T20:06
2023-05-04T20:06
2023-05-04T20:06
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В Госдуме обсудят допустимую скорость для электросамокатов, исходя из накатанных часов, заявил вице-спикер нижней палаты Владислав Даванков ("Новые люди"). Он также сообщил, что предложил мэрам провести открытые голосования по вопросу электросамокатов. "Пусть жители определят, где самокатчики смогут ездить, а где нужно ограничить для них скорость или запретить езду", - добавил он. По мнению Даванкова, запрет электросамокатов неэффективен. Он уточнил, что для многих это полноценный транспорт, "на котором люди добираются на работу или учебу".
https://ria.ru/20230425/elektrosamokat-1867685357.html
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В Госдуме обсудят допустимую скорость для электросамокатов
Депутат Даванков сообщил, что в Госдуме обсудят допустимую скорость для электросамокатов
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости.
В Госдуме обсудят допустимую скорость для электросамокатов, исходя из накатанных часов, заявил
вице-спикер нижней палаты Владислав Даванков ("Новые люди").
«
"Обсудим в Госдуме допустимую скорость, исходя из накатанных часов. Если человек впервые встал на самокат, то можно, например, поставить ему ограничение скорости в 10 километров в час в первые 20 часов езды", - написал Даванков в своем телеграм-канале, отметив, что "новички" чаще попадают в аварии.
Он также сообщил, что предложил мэрам провести открытые голосования по вопросу электросамокатов.
"Пусть жители определят, где самокатчики смогут ездить, а где нужно ограничить для них скорость или запретить езду", - добавил он.
По мнению Даванкова, запрет электросамокатов неэффективен. Он уточнил, что для многих это полноценный транспорт, "на котором люди добираются на работу или учебу".
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