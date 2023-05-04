https://ria.ru/20230504/elektrosamokaty-1869776870.html

В Госдуме обсудят допустимую скорость для электросамокатов

В Госдуме обсудят допустимую скорость для электросамокатов - РИА Новости, 04.05.2023

В Госдуме обсудят допустимую скорость для электросамокатов

В Госдуме обсудят допустимую скорость для электросамокатов, исходя из накатанных часов, заявил вице-спикер нижней палаты Владислав Даванков ("Новые люди"). РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T20:06

2023-05-04T20:06

2023-05-04T20:06

общество

госдума рф

россия

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В Госдуме обсудят допустимую скорость для электросамокатов, исходя из накатанных часов, заявил вице-спикер нижней палаты Владислав Даванков ("Новые люди"). Он также сообщил, что предложил мэрам провести открытые голосования по вопросу электросамокатов. "Пусть жители определят, где самокатчики смогут ездить, а где нужно ограничить для них скорость или запретить езду", - добавил он. По мнению Даванкова, запрет электросамокатов неэффективен. Он уточнил, что для многих это полноценный транспорт, "на котором люди добираются на работу или учебу".

https://ria.ru/20230425/elektrosamokat-1867685357.html

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