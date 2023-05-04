https://ria.ru/20230504/airmoldova-1869635194.html

Национальная авиакомпания Молдавии назвала дату возобновления рейсов

Национальная авиакомпания Молдавии назвала дату возобновления рейсов - РИА Новости, 04.05.2023

Национальная авиакомпания Молдавии назвала дату возобновления рейсов

Авиакомпания Air Moldova рассчитывает возобновить полеты к 15 мая, сообщает перевозчик на официальном сайте."В отношении приостановки полетов и продажи билетов... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T13:04

2023-05-04T13:04

2023-05-04T13:04

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Авиакомпания Air Moldova рассчитывает возобновить полеты к 15 мая, сообщает перевозчик на официальном сайте."В отношении приостановки полетов и продажи билетов Air Moldova дает следующие разъяснения: полеты приостановлены с 2 по 15 мая 2023 года", – говорится в заявлении компании.Пассажиры, которые получили электронное сообщение об отмене рейса, могут запросить полный возврат стоимости билета. Остальным следует связаться с представителями перевозчика."С принятием судом ходатайства об ускоренной реструктуризации Air Moldova возобновит полеты и продажу билетов", – подчеркивается в заявлении.Представители Air Moldova объяснили это операционными и финансовыми проблемами. Компании пришлось отменить 46 рейсов в период с 21 по 25 апреля. При внеплановой проверке компанию обязали выплатить пассажирам положенные компенсации за отмену рейсов. В ответ она обратилась в суд за разрешением на реструктуризацию, чтобы привлечь инвесторов. Со 2 мая были приостановлены полеты и продажа билетов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, экономика, куда можно лететь, молдавия