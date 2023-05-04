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Национальная авиакомпания Молдавии назвала дату возобновления рейсов - РИА Новости, 04.05.2023
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Туризм
 
13:04 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/airmoldova-1869635194.html
Национальная авиакомпания Молдавии назвала дату возобновления рейсов
Национальная авиакомпания Молдавии назвала дату возобновления рейсов - РИА Новости, 04.05.2023
Национальная авиакомпания Молдавии назвала дату возобновления рейсов
Авиакомпания Air Moldova рассчитывает возобновить полеты к 15 мая, сообщает перевозчик на официальном сайте."В отношении приостановки полетов и продажи билетов... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T13:04
2023-05-04T13:04
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Авиакомпания Air Moldova рассчитывает возобновить полеты к 15 мая, сообщает перевозчик на официальном сайте."В отношении приостановки полетов и продажи билетов Air Moldova дает следующие разъяснения: полеты приостановлены с 2 по 15 мая 2023 года", – говорится в заявлении компании.Пассажиры, которые получили электронное сообщение об отмене рейса, могут запросить полный возврат стоимости билета. Остальным следует связаться с представителями перевозчика."С принятием судом ходатайства об ускоренной реструктуризации Air Moldova возобновит полеты и продажу билетов", – подчеркивается в заявлении.Представители Air Moldova объяснили это операционными и финансовыми проблемами. Компании пришлось отменить 46 рейсов в период с 21 по 25 апреля. При внеплановой проверке компанию обязали выплатить пассажирам положенные компенсации за отмену рейсов. В ответ она обратилась в суд за разрешением на реструктуризацию, чтобы привлечь инвесторов. Со 2 мая были приостановлены полеты и продажа билетов.
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новости - туризм, экономика, куда можно лететь, молдавия
Туризм, Новости - Туризм, Экономика, куда можно лететь, Молдавия
Национальная авиакомпания Молдавии назвала дату возобновления рейсов

Авиакомпания Air Moldova планирует возобновить полеты к 15 мая

© РИА Новости / Федоренко ВладимирAir Moldova
Air Moldova - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Федоренко Владимир
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Авиакомпания Air Moldova рассчитывает возобновить полеты к 15 мая, сообщает перевозчик на официальном сайте.

"В отношении приостановки полетов и продажи билетов Air Moldova дает следующие разъяснения: полеты приостановлены с 2 по 15 мая 2023 года", – говорится в заявлении компании.

Пассажиры, которые получили электронное сообщение об отмене рейса, могут запросить полный возврат стоимости билета. Остальным следует связаться с представителями перевозчика.

"С принятием судом ходатайства об ускоренной реструктуризации Air Moldova возобновит полеты и продажу билетов", – подчеркивается в заявлении.

Представители Air Moldova объяснили это операционными и финансовыми проблемами. Компании пришлось отменить 46 рейсов в период с 21 по 25 апреля. При внеплановой проверке компанию обязали выплатить пассажирам положенные компенсации за отмену рейсов. В ответ она обратилась в суд за разрешением на реструктуризацию, чтобы привлечь инвесторов. Со 2 мая были приостановлены полеты и продажа билетов.
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