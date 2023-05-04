Национальная авиакомпания Молдавии назвала дату возобновления рейсов
Авиакомпания Air Moldova планирует возобновить полеты к 15 мая
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Авиакомпания Air Moldova рассчитывает возобновить полеты к 15 мая, сообщает перевозчик на официальном сайте.
"В отношении приостановки полетов и продажи билетов Air Moldova дает следующие разъяснения: полеты приостановлены с 2 по 15 мая 2023 года", – говорится в заявлении компании.
Пассажиры, которые получили электронное сообщение об отмене рейса, могут запросить полный возврат стоимости билета. Остальным следует связаться с представителями перевозчика.
"С принятием судом ходатайства об ускоренной реструктуризации Air Moldova возобновит полеты и продажу билетов", – подчеркивается в заявлении.
Представители Air Moldova объяснили это операционными и финансовыми проблемами. Компании пришлось отменить 46 рейсов в период с 21 по 25 апреля. При внеплановой проверке компанию обязали выплатить пассажирам положенные компенсации за отмену рейсов. В ответ она обратилась в суд за разрешением на реструктуризацию, чтобы привлечь инвесторов. Со 2 мая были приостановлены полеты и продажа билетов.
"В отношении приостановки полетов и продажи билетов Air Moldova дает следующие разъяснения: полеты приостановлены с 2 по 15 мая 2023 года", – говорится в заявлении компании.
Пассажиры, которые получили электронное сообщение об отмене рейса, могут запросить полный возврат стоимости билета. Остальным следует связаться с представителями перевозчика.
"С принятием судом ходатайства об ускоренной реструктуризации Air Moldova возобновит полеты и продажу билетов", – подчеркивается в заявлении.
Представители Air Moldova объяснили это операционными и финансовыми проблемами. Компании пришлось отменить 46 рейсов в период с 21 по 25 апреля. При внеплановой проверке компанию обязали выплатить пассажирам положенные компенсации за отмену рейсов. В ответ она обратилась в суд за разрешением на реструктуризацию, чтобы привлечь инвесторов. Со 2 мая были приостановлены полеты и продажа билетов.