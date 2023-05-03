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ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами в Сумской области - РИА Новости, 03.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/sklad-1869419716.html
ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами в Сумской области
ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами в Сумской области - РИА Новости, 03.05.2023
ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами в Сумской области
Российские военные уничтожили в Сумской области украинский склад боеприпасов, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T14:44
2023-05-03T14:44
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
запорожская область
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Сумской области украинский склад боеприпасов, сообщило в среду министерство обороны РФ. Также в районе населенного пункта Степногорск Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Всего за сутки российские военные поразили 86 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 102 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, сумская область, запорожская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Украина
ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами в Сумской области

Минобороны: ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами в Сумской области

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСклад с боеприпасами ВСУ
Склад с боеприпасами ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Склад с боеприпасами ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Сумской области украинский склад боеприпасов, сообщило в среду министерство обороны РФ.
«
"В районе населенного пункта Прогресс Сумской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
Также в районе населенного пункта Степногорск Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Всего за сутки российские военные поразили 86 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 102 районах.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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