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ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами в Сумской области
ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами в Сумской области - РИА Новости, 03.05.2023
ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами в Сумской области
Российские военные уничтожили в Сумской области украинский склад боеприпасов, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T14:44
2023-05-03T14:44
2023-05-03T14:44
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Сумской области украинский склад боеприпасов, сообщило в среду министерство обороны РФ. Также в районе населенного пункта Степногорск Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Всего за сутки российские военные поразили 86 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 102 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами в Сумской области
Минобороны: ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами в Сумской области