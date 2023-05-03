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ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами в Сумской области

ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами в Сумской области - РИА Новости, 03.05.2023

ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами в Сумской области

Российские военные уничтожили в Сумской области украинский склад боеприпасов, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T14:44

2023-05-03T14:44

2023-05-03T14:44

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Сумской области украинский склад боеприпасов, сообщило в среду министерство обороны РФ. Также в районе населенного пункта Степногорск Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Всего за сутки российские военные поразили 86 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 102 районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, сумская область, запорожская область, вооруженные силы украины, украина