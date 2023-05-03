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Москва поделилась с Томской областью практиками промышленного развития - РИА Новости, 03.05.2023
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08:05 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/praktiki-1869289499.html
Москва поделилась с Томской областью практиками промышленного развития
Москва поделилась с Томской областью практиками промышленного развития - РИА Новости, 03.05.2023
Москва поделилась с Томской областью практиками промышленного развития
Москва и Томская область провели встречу, посвященную промышленному взаимодействию, в том числе в областях фотоники, медицины и создания беспилотных летательных РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T08:05
2023-05-03T08:05
экономика
москва
томская область
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Москва и Томская область провели встречу, посвященную промышленному взаимодействию, в том числе в областях фотоники, медицины и создания беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба столичного комплекса экономполитики."Промышленность является одной из ключевых отраслей московской экономики, и сегодня более 3,5 тысячи промышленных предприятий обеспечивают работой порядка 720 тысяч человек. При этом для развития современных технологий компании объединяются в кластеры: сегодня в столице действуют три кластера – фотоники, электромобилестроения и фармацевтики, куда вошло уже около 100 компаний", - рассказала первый заместитель начальника управления заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Мария Дерунова.В свою очередь, замруководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Эмиль Петросян представил томской делегации возможности шести площадок ОЭЗ "Технополис Москва", рассказал о построении инфраструктуры и преференциях для компаний-резидентов.Отдельно в ходе встречи с Томской делегацией обсуждалась площадка ОЭЗ "Руднёво", на базе которой создается федеральный центр беспилотных авиационных систем. Томские организации заинтересованы в том, чтобы присоединиться к федеральному центру в Москве, а столичные компании могут тестировать свои разработки на площадке региона, где в рамках экспериментального правового режима создан опытный район по эксплуатации БПЛА.Также представители Москвы рассказали о создании межотраслевого кластера фотоники, к которому уже присоединилось более 40 компаний. Планируется, что кластер станет центром экосистемы по проектированию, производству и внедрению фотонных интегральных схем как основы для многих современных устройств – мобильных телефонов, компьютеров, осветительных приборов.
https://ria.ru/20230428/kabel-1868326645.html
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экономика, москва, томская область
Экономика, Москва, Томская область
Москва поделилась с Томской областью практиками промышленного развития

Москва поделилась с Томской областью практиками промышленного развития

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Москва и Томская область провели встречу, посвященную промышленному взаимодействию, в том числе в областях фотоники, медицины и создания беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба столичного комплекса экономполитики.
"Промышленность является одной из ключевых отраслей московской экономики, и сегодня более 3,5 тысячи промышленных предприятий обеспечивают работой порядка 720 тысяч человек. При этом для развития современных технологий компании объединяются в кластеры: сегодня в столице действуют три кластера – фотоники, электромобилестроения и фармацевтики, куда вошло уже около 100 компаний", - рассказала первый заместитель начальника управления заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Мария Дерунова.
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В свою очередь, замруководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Эмиль Петросян представил томской делегации возможности шести площадок ОЭЗ "Технополис Москва", рассказал о построении инфраструктуры и преференциях для компаний-резидентов.
«
"Сегодня ОЭЗ Москвы включает в себя шесть площадок – это 260 гектаров территории. Здесь находится более 200 предприятий, где создано 13,5 тысячи рабочих мест. По сути, ОЭЗ является флагманом московской промышленности: многие основные проекты города мы стараемся реализовывать на базе нашей экономической зоны", – сказал Петросян.
Отдельно в ходе встречи с Томской делегацией обсуждалась площадка ОЭЗ "Руднёво", на базе которой создается федеральный центр беспилотных авиационных систем. Томские организации заинтересованы в том, чтобы присоединиться к федеральному центру в Москве, а столичные компании могут тестировать свои разработки на площадке региона, где в рамках экспериментального правового режима создан опытный район по эксплуатации БПЛА.
Также представители Москвы рассказали о создании межотраслевого кластера фотоники, к которому уже присоединилось более 40 компаний. Планируется, что кластер станет центром экосистемы по проектированию, производству и внедрению фотонных интегральных схем как основы для многих современных устройств – мобильных телефонов, компьютеров, осветительных приборов.
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