https://ria.ru/20230503/praktiki-1869289499.html

Москва поделилась с Томской областью практиками промышленного развития

Москва поделилась с Томской областью практиками промышленного развития - РИА Новости, 03.05.2023

Москва поделилась с Томской областью практиками промышленного развития

Москва и Томская область провели встречу, посвященную промышленному взаимодействию, в том числе в областях фотоники, медицины и создания беспилотных летательных РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T08:05

2023-05-03T08:05

2023-05-03T08:05

экономика

москва

томская область

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Москва и Томская область провели встречу, посвященную промышленному взаимодействию, в том числе в областях фотоники, медицины и создания беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба столичного комплекса экономполитики."Промышленность является одной из ключевых отраслей московской экономики, и сегодня более 3,5 тысячи промышленных предприятий обеспечивают работой порядка 720 тысяч человек. При этом для развития современных технологий компании объединяются в кластеры: сегодня в столице действуют три кластера – фотоники, электромобилестроения и фармацевтики, куда вошло уже около 100 компаний", - рассказала первый заместитель начальника управления заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Мария Дерунова.В свою очередь, замруководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Эмиль Петросян представил томской делегации возможности шести площадок ОЭЗ "Технополис Москва", рассказал о построении инфраструктуры и преференциях для компаний-резидентов.Отдельно в ходе встречи с Томской делегацией обсуждалась площадка ОЭЗ "Руднёво", на базе которой создается федеральный центр беспилотных авиационных систем. Томские организации заинтересованы в том, чтобы присоединиться к федеральному центру в Москве, а столичные компании могут тестировать свои разработки на площадке региона, где в рамках экспериментального правового режима создан опытный район по эксплуатации БПЛА.Также представители Москвы рассказали о создании межотраслевого кластера фотоники, к которому уже присоединилось более 40 компаний. Планируется, что кластер станет центром экосистемы по проектированию, производству и внедрению фотонных интегральных схем как основы для многих современных устройств – мобильных телефонов, компьютеров, осветительных приборов.

https://ria.ru/20230428/kabel-1868326645.html

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москва

томская область

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экономика, москва, томская область