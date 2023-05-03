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При взрыве газа в доме под Саратовом пострадали два человека
При взрыве газа в доме под Саратовом пострадали два человека - РИА Новости, 03.05.2023
При взрыве газа в доме под Саратовом пострадали два человека
Хлопок газа произошел в ночь на среду в девятиэтажном жилом доме в городе Энгельс Саратовской области, вслед за этим вспыхнул пожар, в результате пострадали два РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T05:47
2023-05-03T05:47
2023-05-03T07:01
происшествия
энгельс
саратов
саратовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 3 мая - РИА Новости. Хлопок газа произошел в ночь на среду в девятиэтажном жилом доме в городе Энгельс Саратовской области, вслед за этим вспыхнул пожар, в результате пострадали два человека, еще 35 эвакуированы, сообщили в региональном главке МЧС.Информация о хлопке газа с последующим пожаром на площади 15 квадратных метров в квартире на пятом этаже девитиэтажного панельного жилого дома по улице Полтавская, 40А, в Энгельсе поступила спасателям в 4.34 (3.34 мск)."В 5.10 (4.10 мск) пожар ликвидирован. Пострадало два человека - мужчина и женщина с ожогами госпитализированы, женщина повисла на оконной решетке на третьем этаже, пожарные спасли ее по автолестнице. Еще пять человек пожарные вывели из задымленного подъезда с помощью спасустройств, эвакуированы 30 человек, в том числе пять детей", - сказала начальник пресс-службы главка Наталия Куличенкова. Причина ЧП устанавливается. Начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства области Юрий Юрин в своем Telegram-канале уточнил, что пострадали мужчина 1956 года рождения и женщина 1953-го.
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происшествия, энгельс, саратов, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Энгельс, Саратов, Саратовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При взрыве газа в доме под Саратовом пострадали два человека
В результате произошедшего в доме в Энгельсе хлопка газа с пожаром пострадали два человека
САРАТОВ, 3 мая - РИА Новости.
Хлопок газа произошел в ночь на среду в девятиэтажном жилом доме в городе Энгельс Саратовской области, вслед за этим вспыхнул пожар, в результате пострадали два человека, еще 35 эвакуированы, сообщили
в региональном главке МЧС.
Информация о хлопке газа с последующим пожаром на площади 15 квадратных метров в квартире на пятом этаже девитиэтажного панельного жилого дома по улице Полтавская, 40А, в Энгельсе поступила спасателям в 4.34 (3.34 мск).
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"В 5.10 (4.10 мск) пожар ликвидирован. Пострадало два человека - мужчина и женщина с ожогами госпитализированы, женщина повисла на оконной решетке на третьем этаже, пожарные спасли ее по автолестнице. Еще пять человек пожарные вывели из задымленного подъезда с помощью спасустройств, эвакуированы 30 человек, в том числе пять детей", - сказала начальник пресс-службы главка Наталия Куличенкова.
Причина ЧП устанавливается.
Начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства области Юрий Юрин в своем Telegram-канале уточнил, что пострадали мужчина 1956 года рождения и женщина 1953-го.