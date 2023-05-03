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Жертвами пожара в бытовках в Балашихе стали три человека
Жертвами пожара в бытовках в Балашихе стали три человека - РИА Новости, 03.05.2023
Жертвами пожара в бытовках в Балашихе стали три человека
Три человека погибли, двое госпитализированы в результате пожара в бытовках в подмосковной Балашихе, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T02:40
2023-05-03T02:40
2023-05-03T05:52
балашиха
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Три человека погибли, двое госпитализированы в результате пожара в бытовках в подмосковной Балашихе, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Возгорание 36 строительных бытовок ликвидировано.Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщали, что в Балашихе горят бытовки на площади 300 квадратных метров.
https://ria.ru/20230502/pozhar-1869042636.html
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балашиха, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Балашиха, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жертвами пожара в бытовках в Балашихе стали три человека
Жертвами пожара в бытовках в Балашихе стали три человека, еще двое госпитализированы