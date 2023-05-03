Рейтинг@Mail.ru
Жертвами пожара в бытовках в Балашихе стали три человека - РИА Новости, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:40 03.05.2023 (обновлено: 05:52 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/pozhar-1869302461.html
Жертвами пожара в бытовках в Балашихе стали три человека
Жертвами пожара в бытовках в Балашихе стали три человека - РИА Новости, 03.05.2023
Жертвами пожара в бытовках в Балашихе стали три человека
Три человека погибли, двое госпитализированы в результате пожара в бытовках в подмосковной Балашихе, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T02:40
2023-05-03T05:52
балашиха
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839667853_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_2bd696c90370d0f6c9ba22ead2611c36.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Три человека погибли, двое госпитализированы в результате пожара в бытовках в подмосковной Балашихе, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Возгорание 36 строительных бытовок ликвидировано.Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщали, что в Балашихе горят бытовки на площади 300 квадратных метров.
https://ria.ru/20230502/pozhar-1869042636.html
балашиха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839667853_593:0:2948:1766_1920x0_80_0_0_de9a0afb783158f99ca3e2bc65c63b3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
балашиха, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Балашиха, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жертвами пожара в бытовках в Балашихе стали три человека

Жертвами пожара в бытовках в Балашихе стали три человека, еще двое госпитализированы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Три человека погибли, двое госпитализированы в результате пожара в бытовках в подмосковной Балашихе, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
«
"Погибли три человека, двое госпитализированы", - говорится в сообщении.
Возгорание 36 строительных бытовок ликвидировано.
Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщали, что в Балашихе горят бытовки на площади 300 квадратных метров.
Пожар в цехе по распилке древесины в селе Чугуевка Приморского края - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
В Приморье ликвидировали пожар на заводе деревянных игрушек
2 мая, 02:41
 
БалашихаПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала