https://ria.ru/20230503/pozhar-1869302461.html

Жертвами пожара в бытовках в Балашихе стали три человека

Жертвами пожара в бытовках в Балашихе стали три человека - РИА Новости, 03.05.2023

Жертвами пожара в бытовках в Балашихе стали три человека

Три человека погибли, двое госпитализированы в результате пожара в бытовках в подмосковной Балашихе, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T02:40

2023-05-03T02:40

2023-05-03T05:52

балашиха

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839667853_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_2bd696c90370d0f6c9ba22ead2611c36.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Три человека погибли, двое госпитализированы в результате пожара в бытовках в подмосковной Балашихе, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Возгорание 36 строительных бытовок ликвидировано.Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщали, что в Балашихе горят бытовки на площади 300 квадратных метров.

https://ria.ru/20230502/pozhar-1869042636.html

балашиха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

балашиха, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)