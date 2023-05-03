https://ria.ru/20230503/posevy-1869363655.html

Посевы масличных в Липецкой области увеличат до 420 тысяч гектаров

Посевы масличных в Липецкой области увеличат до 420 тысяч гектаров - РИА Новости, 03.05.2023

Посевы масличных в Липецкой области увеличат до 420 тысяч гектаров

Липецкие аграрии планируют в этом году увеличить посевные площади под масличными культурами до 420 тысяч гектаров; из них 140 тысяч гектаров займет соя, сообщил РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T11:56

2023-05-03T11:56

2023-05-03T11:56

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 3 мая – РИА Новости. Липецкие аграрии планируют в этом году увеличить посевные площади под масличными культурами до 420 тысяч гектаров; из них 140 тысяч гектаров займет соя, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что на данный момент сев этой масличной культуры начали в двух районах области и засеяли 200 гектаров площадей.По словам Артамонова, соя – перспективная масличная культура."Интерес к ней велик, так как она является одним из наиболее важных источников белка и масла. Высокомаржинальные масличные культуры раньше в Липецкой области практически не выращивались. Теперь в регионе они занимают весомую долю в севообороте", – отметил Артамонов.По сообщению губернатора, более чем 200 тысяч гектаров будет отдано под подсолнечник, свыше 55 тысяч гектаров под рапс.

https://ria.ru/20230426/podderzhka-1867894627.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов