Посевы масличных в Липецкой области увеличат до 420 тысяч гектаров
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 3 мая – РИА Новости. Липецкие аграрии планируют в этом году увеличить посевные площади под масличными культурами до 420 тысяч гектаров; из них 140 тысяч гектаров займет соя, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что на данный момент сев этой масличной культуры начали в двух районах области и засеяли 200 гектаров площадей.
Он уточнил, что на данный момент сев этой масличной культуры начали в двух районах области и засеяли 200 гектаров площадей.
По словам Артамонова, соя – перспективная масличная культура.
"Интерес к ней велик, так как она является одним из наиболее важных источников белка и масла. Высокомаржинальные масличные культуры раньше в Липецкой области практически не выращивались. Теперь в регионе они занимают весомую долю в севообороте", – отметил Артамонов.
По сообщению губернатора, более чем 200 тысяч гектаров будет отдано под подсолнечник, свыше 55 тысяч гектаров под рапс.
"Интерес к ней велик, так как она является одним из наиболее важных источников белка и масла. Высокомаржинальные масличные культуры раньше в Липецкой области практически не выращивались. Теперь в регионе они занимают весомую долю в севообороте", – отметил Артамонов.
По сообщению губернатора, более чем 200 тысяч гектаров будет отдано под подсолнечник, свыше 55 тысяч гектаров под рапс.