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Посевы масличных в Липецкой области увеличат до 420 тысяч гектаров - РИА Новости, 03.05.2023
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Липецкая область
 
11:56 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/posevy-1869363655.html
Посевы масличных в Липецкой области увеличат до 420 тысяч гектаров
Посевы масличных в Липецкой области увеличат до 420 тысяч гектаров - РИА Новости, 03.05.2023
Посевы масличных в Липецкой области увеличат до 420 тысяч гектаров
Липецкие аграрии планируют в этом году увеличить посевные площади под масличными культурами до 420 тысяч гектаров; из них 140 тысяч гектаров займет соя, сообщил РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T11:56
2023-05-03T11:56
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 3 мая – РИА Новости. Липецкие аграрии планируют в этом году увеличить посевные площади под масличными культурами до 420 тысяч гектаров; из них 140 тысяч гектаров займет соя, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что на данный момент сев этой масличной культуры начали в двух районах области и засеяли 200 гектаров площадей.По словам Артамонова, соя – перспективная масличная культура."Интерес к ней велик, так как она является одним из наиболее важных источников белка и масла. Высокомаржинальные масличные культуры раньше в Липецкой области практически не выращивались. Теперь в регионе они занимают весомую долю в севообороте", – отметил Артамонов.По сообщению губернатора, более чем 200 тысяч гектаров будет отдано под подсолнечник, свыше 55 тысяч гектаров под рапс.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

Посевы масличных в Липецкой области увеличат до 420 тысяч гектаров

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 3 мая – РИА Новости. Липецкие аграрии планируют в этом году увеличить посевные площади под масличными культурами до 420 тысяч гектаров; из них 140 тысяч гектаров займет соя, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Он уточнил, что на данный момент сев этой масличной культуры начали в двух районах области и засеяли 200 гектаров площадей.
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По словам Артамонова, соя – перспективная масличная культура.

"Интерес к ней велик, так как она является одним из наиболее важных источников белка и масла. Высокомаржинальные масличные культуры раньше в Липецкой области практически не выращивались. Теперь в регионе они занимают весомую долю в севообороте", – отметил Артамонов.

По сообщению губернатора, более чем 200 тысяч гектаров будет отдано под подсолнечник, свыше 55 тысяч гектаров под рапс.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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