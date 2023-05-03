https://ria.ru/20230503/polsha-1869406403.html

"Нашли способ избавиться от нас": поляки столкнулись с новой угрозой

"Нашли способ избавиться от нас": поляки столкнулись с новой угрозой - РИА Новости, 03.05.2023

"Нашли способ избавиться от нас": поляки столкнулись с новой угрозой

Читатели польского портала Gazeta.pl обвинили власти страны в демографических проблемах, отчет о которых опубликовало Главное статистическое управление Польши. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T14:02

2023-05-03T14:02

2023-05-03T14:33

в мире

польша

право и справедливость

евростат

евросоюз

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Читатели польского портала Gazeta.pl обвинили власти страны в демографических проблемах, отчет о которых опубликовало Главное статистическое управление Польши.По информации ведомства, очень низкая рождаемость, высокая смертность, низкое количество заключенных браков, а также увеличение доли иностранных мигрантов усугубили наблюдаемую в течение нескольких лет неблагоприятную демографическую ситуацию.Многие комментаторы заметили, что руководство страны, в частности правящая партия "Право и Справедливость", делает очень много для усугубления положения."Неужели кто-то еще этому удивляется? Неслучайно, наверное, молодежь вместо ребенка заводит себе кота или пуделя. Одна из причин — это хотя бы то, что к попасть ветеринару не проблема, а приема у "человеческого" врача придется ждать гораздо дольше", — заметил romek_z_warszawy."Пандемия и все то, что предприняли в связи с ней наши власти. Конфликт за восточной границей, в котором мы участвуем. Высокая инфляция. Отсутствие финансовой стабильности, постоянно изменяющееся законодательство и правила. Нужно быть сумасшедшим, чтобы, будучи простым поляком, думать о детях", — считает koszmarek66."Браво, ПиС. Вы нашли способ, как избавиться от избирателей. Продолжайте раздавать должности скомпрометировавшим себя министрам из сферы здравоохранения, и смертность населения будет повышаться дальше", — возмутился stagrz20.Согласно прогнозам статистического агентства ЕС "Евростат", в 2100 году, с учетом позитивных последствий миграции, население Польши составит 29,5 миллионов — на 8 миллионов меньше, чем в данный момент.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230503/polsha-1869249539.html

https://ria.ru/20230502/otnosheniya-1869166998.html

https://ria.ru/20230416/duda-1865607760.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, польша, право и справедливость, евростат, евросоюз