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Цех для производства яичных порошков построили в Истре - РИА Новости, 02.05.2023
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Новости Подмосковья
 
11:16 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/tsekh-1869090215.html
Цех для производства яичных порошков построили в Истре
Цех для производства яичных порошков построили в Истре - РИА Новости, 02.05.2023
Цех для производства яичных порошков построили в Истре
Цех по переработке яичных порошков и смесей запустили в поселке Глебовский городского округа Истра Московской области, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T11:16
2023-05-02T11:16
новости подмосковья
истра
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Цех по переработке яичных порошков и смесей запустили в поселке Глебовский городского округа Истра Московской области, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики региона.Застройщиком и владельцем объекта является ООО "Органик". Общая площадь объекта составила 1,4 тысячи квадратных метров. Он включает в себя одноэтажный цех по переработке ячных желтков и белков, а также двухэтажную административно-бытовую часть. Также в здании запроектированы отсек дезинфекции, помещение для разбивания, перемешивания и фильтрации яиц, пространство для наполнения яичной массы и стерилизации меланжа."Инвестиции составили 32 миллиона рублей. Всего на предприятии будет создано 26 рабочих мест", - говорится в сообщении.
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Артем Смирнов
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истра, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Истра, Московская область (Подмосковье)

Цех для производства яичных порошков построили в Истре

© Фото : Министерство жилищной политики Московской областиЦех для производства яичных порошков в Истре
Цех для производства яичных порошков в Истре - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© Фото : Министерство жилищной политики Московской области
Цех для производства яичных порошков в Истре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Цех по переработке яичных порошков и смесей запустили в поселке Глебовский городского округа Истра Московской области, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики региона.
Застройщиком и владельцем объекта является ООО "Органик". Общая площадь объекта составила 1,4 тысячи квадратных метров. Он включает в себя одноэтажный цех по переработке ячных желтков и белков, а также двухэтажную административно-бытовую часть. Также в здании запроектированы отсек дезинфекции, помещение для разбивания, перемешивания и фильтрации яиц, пространство для наполнения яичной массы и стерилизации меланжа.
Зерно в цехе ОАО Мелитопольский элеватор - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Более 2 млрд рублей направили на поддержку аграриев в Подмосковье
28 апреля, 15:34
"Инвестиции составили 32 миллиона рублей. Всего на предприятии будет создано 26 рабочих мест", - говорится в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяИстраМосковская область (Подмосковье)
 
 
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