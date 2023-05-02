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Цех для производства яичных порошков построили в Истре
Цех для производства яичных порошков построили в Истре - РИА Новости, 02.05.2023
Цех для производства яичных порошков построили в Истре
Цех по переработке яичных порошков и смесей запустили в поселке Глебовский городского округа Истра Московской области, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T11:16
2023-05-02T11:16
2023-05-02T11:16
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Цех по переработке яичных порошков и смесей запустили в поселке Глебовский городского округа Истра Московской области, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики региона.Застройщиком и владельцем объекта является ООО "Органик". Общая площадь объекта составила 1,4 тысячи квадратных метров. Он включает в себя одноэтажный цех по переработке ячных желтков и белков, а также двухэтажную административно-бытовую часть. Также в здании запроектированы отсек дезинфекции, помещение для разбивания, перемешивания и фильтрации яиц, пространство для наполнения яичной массы и стерилизации меланжа."Инвестиции составили 32 миллиона рублей. Всего на предприятии будет создано 26 рабочих мест", - говорится в сообщении.
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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истра, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Истра, Московская область (Подмосковье)