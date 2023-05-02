https://ria.ru/20230502/tsekh-1869090215.html

Цех для производства яичных порошков построили в Истре

Цех для производства яичных порошков построили в Истре - РИА Новости, 02.05.2023

Цех для производства яичных порошков построили в Истре

Цех по переработке яичных порошков и смесей запустили в поселке Глебовский городского округа Истра Московской области, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T11:16

2023-05-02T11:16

2023-05-02T11:16

новости подмосковья

истра

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Цех по переработке яичных порошков и смесей запустили в поселке Глебовский городского округа Истра Московской области, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики региона.Застройщиком и владельцем объекта является ООО "Органик". Общая площадь объекта составила 1,4 тысячи квадратных метров. Он включает в себя одноэтажный цех по переработке ячных желтков и белков, а также двухэтажную административно-бытовую часть. Также в здании запроектированы отсек дезинфекции, помещение для разбивания, перемешивания и фильтрации яиц, пространство для наполнения яичной массы и стерилизации меланжа."Инвестиции составили 32 миллиона рублей. Всего на предприятии будет создано 26 рабочих мест", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230428/agrarii-1868490404.html

истра

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

истра, московская область (подмосковье)