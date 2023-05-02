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Губернатор Приморья предложил послать в зону СВО технику "черных лесорубов"
Губернатор Приморья предложил послать в зону СВО технику "черных лесорубов" - РИА Новости, 02.05.2023
Губернатор Приморья предложил послать в зону СВО технику "черных лесорубов"
Спецтехнику, которая была изъята при незаконной заготовке леса в Приморском крае, можно было бы отправить в зону спецоперации для ведения работ на позициях,... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T04:08
2023-05-02T04:08
2023-05-02T05:22
олег кожемяко
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мая - РИА Новости. Спецтехнику, которая была изъята при незаконной заготовке леса в Приморском крае, можно было бы отправить в зону спецоперации для ведения работ на позициях, заявил губернатор региона Олег Кожемяко. В своем Telegram-канале Кожемяко сообщил, что на одной из площадок, где хранится техника "черных лесорубов", накопились сотни машин."Техника, изъятая у "черных лесорубов", могла бы быть полезной в зоне СВО. Мы попробуем проработать такую возможность, выступим с инициативой. Бульдозеры, автокраны и внедорожники, арестованные по уголовным делам о незаконной заготовке леса, вполне пригодились бы нашим ребятам на фронте для обустройства позиций", - написал он.
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олег кожемяко, приморский край
Олег Кожемяко, Приморский край
Губернатор Приморья предложил послать в зону СВО технику "черных лесорубов"
Глава Приморья Кожемяко: изъятую технику "черных лесорубов" можно отправить в зону СВО
ВЛАДИВОСТОК, 2 мая - РИА Новости.
Спецтехнику, которая была изъята при незаконной заготовке леса в Приморском крае, можно было бы отправить в зону спецоперации для ведения работ на позициях, заявил
губернатор региона Олег Кожемяко.
В своем Telegram-канале Кожемяко сообщил, что на одной из площадок, где хранится техника "черных лесорубов", накопились сотни машин.
"Техника, изъятая у "черных лесорубов", могла бы быть полезной в зоне СВО. Мы попробуем проработать такую возможность, выступим с инициативой. Бульдозеры, автокраны и внедорожники, арестованные по уголовным делам о незаконной заготовке леса, вполне пригодились бы нашим ребятам на фронте для обустройства позиций", - написал он.