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Губернатор Приморья предложил послать в зону СВО технику "черных лесорубов" - РИА Новости, 02.05.2023
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04:08 02.05.2023 (обновлено: 05:22 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/tekhnika-1869044555.html
Губернатор Приморья предложил послать в зону СВО технику "черных лесорубов"
Губернатор Приморья предложил послать в зону СВО технику "черных лесорубов" - РИА Новости, 02.05.2023
Губернатор Приморья предложил послать в зону СВО технику "черных лесорубов"
Спецтехнику, которая была изъята при незаконной заготовке леса в Приморском крае, можно было бы отправить в зону спецоперации для ведения работ на позициях,... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T04:08
2023-05-02T05:22
олег кожемяко
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мая - РИА Новости. Спецтехнику, которая была изъята при незаконной заготовке леса в Приморском крае, можно было бы отправить в зону спецоперации для ведения работ на позициях, заявил губернатор региона Олег Кожемяко. В своем Telegram-канале Кожемяко сообщил, что на одной из площадок, где хранится техника "черных лесорубов", накопились сотни машин."Техника, изъятая у "черных лесорубов", могла бы быть полезной в зоне СВО. Мы попробуем проработать такую возможность, выступим с инициативой. Бульдозеры, автокраны и внедорожники, арестованные по уголовным делам о незаконной заготовке леса, вполне пригодились бы нашим ребятам на фронте для обустройства позиций", - написал он.
приморский край
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олег кожемяко, приморский край
Олег Кожемяко, Приморский край
Губернатор Приморья предложил послать в зону СВО технику "черных лесорубов"

Глава Приморья Кожемяко: изъятую технику "черных лесорубов" можно отправить в зону СВО

© РИА Новости / Александр КондратюкРубка леса
Рубка леса - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Рубка леса. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мая - РИА Новости. Спецтехнику, которая была изъята при незаконной заготовке леса в Приморском крае, можно было бы отправить в зону спецоперации для ведения работ на позициях, заявил губернатор региона Олег Кожемяко.
В своем Telegram-канале Кожемяко сообщил, что на одной из площадок, где хранится техника "черных лесорубов", накопились сотни машин.
"Техника, изъятая у "черных лесорубов", могла бы быть полезной в зоне СВО. Мы попробуем проработать такую возможность, выступим с инициативой. Бульдозеры, автокраны и внедорожники, арестованные по уголовным делам о незаконной заготовке леса, вполне пригодились бы нашим ребятам на фронте для обустройства позиций", - написал он.
 
Олег КожемякоПриморский край
 
 
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