В Улан-Удэ собака напала на шестерых детей
В Улан-Удэ хозяйский алабай с ошейником напал на шестерых детей
© Фото : Администрация город Улан-УдэВ Улан-Удэ алабай с ошейником напал на шестерых детей
© Фото : Администрация город Улан-Удэ
В Улан-Удэ алабай с ошейником напал на шестерых детей
УЛАН-УДЭ, 2 мая — РИА Новости. Хозяйский алабай с ошейником напал на шестерых детей в столице Бурятии Улан-Удэ, сообщает во вторник мэрия города.
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"Сегодня утром, в 8 утра, на улице Залесная в Октябрьском районе хозяйская собака с ошейником породы алабай напала на детей, которые шли в школу", — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают восемь бригад по отлову, сотрудники администрации уточняют все детали случившегося, устанавливается хозяин собаки. На месте задействован квадрокоптер.
"Двое детей после осмотра в ДРКБ (детской республиканской клинической больнице. — Прим. ред.) поехали ставить прививки. Остальным нанесен имущественный ущерб, так как собака порвала одежду", — приводятся в сообщении слова консультанта отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрия Ларченко.
В январе 2023 года случай нападения алабая зафиксирован в Якутске. В парке "Урдэл" хозяйская собака напала на женщину, обезобразив ее до неузнаваемости. Алабая поймали и поместили в приют. Спустя месяц полицейским удалось установить его хозяйку.