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В Улан-Удэ собака напала на шестерых детей

В Улан-Удэ собака напала на шестерых детей - РИА Новости, 02.05.2023

В Улан-Удэ собака напала на шестерых детей

Хозяйский алабай с ошейником напал на шестерых детей в столице Бурятии Улан-Удэ, сообщает во вторник мэрия города. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T06:48

2023-05-02T06:48

2023-05-02T10:50

улан-удэ

октябрьский район

якутск

происшествия

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УЛАН-УДЭ, 2 мая — РИА Новости. Хозяйский алабай с ошейником напал на шестерых детей в столице Бурятии Улан-Удэ, сообщает во вторник мэрия города.На месте происшествия работают восемь бригад по отлову, сотрудники администрации уточняют все детали случившегося, устанавливается хозяин собаки. На месте задействован квадрокоптер."Двое детей после осмотра в ДРКБ (детской республиканской клинической больнице. — Прим. ред.) поехали ставить прививки. Остальным нанесен имущественный ущерб, так как собака порвала одежду", — приводятся в сообщении слова консультанта отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрия Ларченко.В январе 2023 года случай нападения алабая зафиксирован в Якутске. В парке "Урдэл" хозяйская собака напала на женщину, обезобразив ее до неузнаваемости. Алабая поймали и поместили в приют. Спустя месяц полицейским удалось установить его хозяйку.

https://ria.ru/20230428/sobaki-1868476562.html

улан-удэ

октябрьский район

якутск

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улан-удэ, октябрьский район, якутск, происшествия