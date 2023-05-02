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В Улан-Удэ собака напала на шестерых детей - РИА Новости, 02.05.2023
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06:48 02.05.2023 (обновлено: 10:50 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/sobaka-1869048124.html
В Улан-Удэ собака напала на шестерых детей
В Улан-Удэ собака напала на шестерых детей - РИА Новости, 02.05.2023
В Улан-Удэ собака напала на шестерых детей
Хозяйский алабай с ошейником напал на шестерых детей в столице Бурятии Улан-Удэ, сообщает во вторник мэрия города. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T06:48
2023-05-02T10:50
улан-удэ
октябрьский район
якутск
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 2 мая — РИА Новости. Хозяйский алабай с ошейником напал на шестерых детей в столице Бурятии Улан-Удэ, сообщает во вторник мэрия города.На месте происшествия работают восемь бригад по отлову, сотрудники администрации уточняют все детали случившегося, устанавливается хозяин собаки. На месте задействован квадрокоптер."Двое детей после осмотра в ДРКБ (детской республиканской клинической больнице. — Прим. ред.) поехали ставить прививки. Остальным нанесен имущественный ущерб, так как собака порвала одежду", — приводятся в сообщении слова консультанта отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрия Ларченко.В январе 2023 года случай нападения алабая зафиксирован в Якутске. В парке "Урдэл" хозяйская собака напала на женщину, обезобразив ее до неузнаваемости. Алабая поймали и поместили в приют. Спустя месяц полицейским удалось установить его хозяйку.
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улан-удэ
октябрьский район
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улан-удэ, октябрьский район, якутск, происшествия
Улан-Удэ, Октябрьский район, Якутск, Происшествия
В Улан-Удэ собака напала на шестерых детей

В Улан-Удэ хозяйский алабай с ошейником напал на шестерых детей

© Фото : Администрация город Улан-УдэВ Улан-Удэ алабай с ошейником напал на шестерых детей
В Улан-Удэ алабай с ошейником напал на шестерых детей - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© Фото : Администрация город Улан-Удэ
В Улан-Удэ алабай с ошейником напал на шестерых детей
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УЛАН-УДЭ, 2 мая — РИА Новости. Хозяйский алабай с ошейником напал на шестерых детей в столице Бурятии Улан-Удэ, сообщает во вторник мэрия города.
«

"Сегодня утром, в 8 утра, на улице Залесная в Октябрьском районе хозяйская собака с ошейником породы алабай напала на детей, которые шли в школу", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают восемь бригад по отлову, сотрудники администрации уточняют все детали случившегося, устанавливается хозяин собаки. На месте задействован квадрокоптер.
"Двое детей после осмотра в ДРКБ (детской республиканской клинической больнице. — Прим. ред.) поехали ставить прививки. Остальным нанесен имущественный ущерб, так как собака порвала одежду", — приводятся в сообщении слова консультанта отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрия Ларченко.
В январе 2023 года случай нападения алабая зафиксирован в Якутске. В парке "Урдэл" хозяйская собака напала на женщину, обезобразив ее до неузнаваемости. Алабая поймали и поместили в приют. Спустя месяц полицейским удалось установить его хозяйку.
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Улан-УдэОктябрьский районЯкутскПроисшествия
 
 
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