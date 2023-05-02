https://ria.ru/20230502/rakety-1869270625.html

В Словакии возмутились обстрелом Украиной Донецка словацкими ракетами

В Словакии возмутились обстрелом Украиной Донецка словацкими ракетами - РИА Новости, 02.05.2023

В Словакии возмутились обстрелом Украиной Донецка словацкими ракетами

Украина использовала боеприпасы, произведенные в Словакии, для обстрела Донецка в конце апреля, следует из письма, которое направило Общество... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T20:13

2023-05-02T20:13

2023-05-02T20:13

специальная военная операция на украине

в мире

словакия

украина

донецк

ян чарногурский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732448159_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_e326a0943013912b074f0436db8e0e05.jpg

БРАТИСЛАВА, 2 мая - РИА Новости. Украина использовала боеприпасы, произведенные в Словакии, для обстрела Донецка в конце апреля, следует из письма, которое направило Общество словацко-российского содружества президенту Словакии, главе правительства и министру обороны этой страны. В письме, опубликованном на сайте Общество словацко-российского содружества, отмечается, что 29 апреля "снарядами или ракетами, выпущенными с контролируемой украинской армией территории, был обстрелян гражданский квартал в городе Донецке", что привело к гибели людей. "Фрагменты гранат или ракет указывают на то, что они словацкого производства. Данные словацкие изделия были поставлены на Украину без оговорки, что они не могут быть использованы для обстрела населенных пунктов, где проживают гражданские лица", - говорится в тексте письма. По мнению общества, при обстреле Донецка было совершено военное преступление, а "ответственность за него несут в том числе лица, позволившие поставку использованных в ходе совершения преступления боеприпасов без достаточных гарантий того, что они не будут использованы на территории, где проживает гражданское население". "Так же, как и лица, способствовавшие поставке и не использовавшие предоставленные им законом полномочия по ее предотвращению", - говорится в письме. Общество словацко-российского содружества возглавляет Ян Чарногурский, политический и общественный деятель, занимал пост премьер-министра Словацкой республики в составе Чехословакии.

https://ria.ru/20230429/nato-1868713861.html

https://ria.ru/20230412/ukraina-1864797704.html

словакия

украина

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, словакия, украина, донецк, ян чарногурский