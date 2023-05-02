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В Словакии возмутились обстрелом Украиной Донецка словацкими ракетами - РИА Новости, 02.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:13 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/rakety-1869270625.html
В Словакии возмутились обстрелом Украиной Донецка словацкими ракетами
В Словакии возмутились обстрелом Украиной Донецка словацкими ракетами - РИА Новости, 02.05.2023
В Словакии возмутились обстрелом Украиной Донецка словацкими ракетами
Украина использовала боеприпасы, произведенные в Словакии, для обстрела Донецка в конце апреля, следует из письма, которое направило Общество... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T20:13
2023-05-02T20:13
специальная военная операция на украине
в мире
словакия
украина
донецк
ян чарногурский
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БРАТИСЛАВА, 2 мая - РИА Новости. Украина использовала боеприпасы, произведенные в Словакии, для обстрела Донецка в конце апреля, следует из письма, которое направило Общество словацко-российского содружества президенту Словакии, главе правительства и министру обороны этой страны. В письме, опубликованном на сайте Общество словацко-российского содружества, отмечается, что 29 апреля "снарядами или ракетами, выпущенными с контролируемой украинской армией территории, был обстрелян гражданский квартал в городе Донецке", что привело к гибели людей. "Фрагменты гранат или ракет указывают на то, что они словацкого производства. Данные словацкие изделия были поставлены на Украину без оговорки, что они не могут быть использованы для обстрела населенных пунктов, где проживают гражданские лица", - говорится в тексте письма. По мнению общества, при обстреле Донецка было совершено военное преступление, а "ответственность за него несут в том числе лица, позволившие поставку использованных в ходе совершения преступления боеприпасов без достаточных гарантий того, что они не будут использованы на территории, где проживает гражданское население". "Так же, как и лица, способствовавшие поставке и не использовавшие предоставленные им законом полномочия по ее предотвращению", - говорится в письме. Общество словацко-российского содружества возглавляет Ян Чарногурский, политический и общественный деятель, занимал пост премьер-министра Словацкой республики в составе Чехословакии.
https://ria.ru/20230429/nato-1868713861.html
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в мире, словакия, украина, донецк, ян чарногурский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Словакия, Украина, Донецк, Ян Чарногурский
В Словакии возмутились обстрелом Украиной Донецка словацкими ракетами

Общество словацко-российского содружества: ВСУ обстреливали Донецк ракетами из Словакии

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела Донецка
Разбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела Донецка. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 2 мая - РИА Новости. Украина использовала боеприпасы, произведенные в Словакии, для обстрела Донецка в конце апреля, следует из письма, которое направило Общество словацко-российского содружества президенту Словакии, главе правительства и министру обороны этой страны.
В письме, опубликованном на сайте Общество словацко-российского содружества, отмечается, что 29 апреля "снарядами или ракетами, выпущенными с контролируемой украинской армией территории, был обстрелян гражданский квартал в городе Донецке", что привело к гибели людей.
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"Фрагменты гранат или ракет указывают на то, что они словацкого производства. Данные словацкие изделия были поставлены на Украину без оговорки, что они не могут быть использованы для обстрела населенных пунктов, где проживают гражданские лица", - говорится в тексте письма.
По мнению общества, при обстреле Донецка было совершено военное преступление, а "ответственность за него несут в том числе лица, позволившие поставку использованных в ходе совершения преступления боеприпасов без достаточных гарантий того, что они не будут использованы на территории, где проживает гражданское население". "Так же, как и лица, способствовавшие поставке и не использовавшие предоставленные им законом полномочия по ее предотвращению", - говорится в письме.
Общество словацко-российского содружества возглавляет Ян Чарногурский, политический и общественный деятель, занимал пост премьер-министра Словацкой республики в составе Чехословакии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСловакияУкраинаДонецкЯн Чарногурский
 
 
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