https://ria.ru/20230502/poiski-1869047742.html

На Сахалине начали поиски самолета, потерпевшего крушение в 1948 году

На Сахалине начали поиски самолета, потерпевшего крушение в 1948 году - РИА Новости, 02.05.2023

На Сахалине начали поиски самолета, потерпевшего крушение в 1948 году

Поисковики приступили к поискам самолета P-63 Kingcobra, потерпевшего крушение на Сахалине осенью 1948 года, информирует пресс-служба Восточного военного... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T06:31

2023-05-02T06:31

2023-05-02T06:41

сахалин

сша

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 мая – РИА Новости. Поисковики приступили к поискам самолета P-63 Kingcobra, потерпевшего крушение на Сахалине осенью 1948 года, информирует пресс-служба Восточного военного округа. По данным пресс-службы, эти самолеты США поставляли в СССР по ленд-лизу. Оснащение ВВС истребителями Р-63 началось летом 1945 года. Обстоятельства гибели летчика сахалинским поисковикам удалось установить благодаря военным архивам. Теперь они хотят найти место падения P-63 Kingcobra и установить там памятный знак. Поисковые работы сосредоточат в районе села Таранай, где раньше находился военный аэродром "Альховатка". Поиски точного места крушения истребителя затруднены тем, что не известны точные координаты бывшего аэродрома. По этой причине поисковики исследуют несколько квадратных километров предполагаемого места падения самолета. Работы по поиску останков самолета ведутся в рамках проекта "Вечный полет", направленного на увековечение памяти советских военных летчиков, погибших при исполнении служебных обязанностей. Военнослужащие и командование армейского корпуса ВВО тесно сотрудничают с участниками Поискового движения России в Сахалинской области.

https://ria.ru/20230429/podlodka-1868647218.html

сахалин

сша

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сахалин, сша, ссср