На Сахалине начали поиски самолета, потерпевшего крушение в 1948 году
На Сахалине начали поиски самолета P-63 Kingcobra, потерпевшего крушение осенью 1948 года
© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВид на акваторию Невельского залива на юго-западном побережье острова Сахалин
Вид на акваторию Невельского залива на юго-западном побережье острова Сахалин. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 мая – РИА Новости. Поисковики приступили к поискам самолета P-63 Kingcobra, потерпевшего крушение на Сахалине осенью 1948 года, информирует пресс-служба Восточного военного округа.
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"В ходе тренировочного полета 11 сентября 1948 года на юге Сахалина истребитель американского производства P-63 Kingcobra, за штурвалом которого находился военный летчик лейтенант Иван Коробов, потерпел крушение. Самолет входил в состав авиачасти ВВС СССР", - говорится в сообщении ВВО.
Обстоятельства гибели летчика сахалинским поисковикам удалось установить благодаря военным архивам. Теперь они хотят найти место падения P-63 Kingcobra и установить там памятный знак. Поисковые работы сосредоточат в районе села Таранай, где раньше находился военный аэродром "Альховатка". Поиски точного места крушения истребителя затруднены тем, что не известны точные координаты бывшего аэродрома. По этой причине поисковики исследуют несколько квадратных километров предполагаемого места падения самолета.
Работы по поиску останков самолета ведутся в рамках проекта "Вечный полет", направленного на увековечение памяти советских военных летчиков, погибших при исполнении служебных обязанностей. Военнослужащие и командование армейского корпуса ВВО тесно сотрудничают с участниками Поискового движения России в Сахалинской области.