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МСБ Дагестана получил 1,6 млрд рублей при помощи НГС - РИА Новости, 02.05.2023
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18:19 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/finansirovanie-1869236790.html
МСБ Дагестана получил 1,6 млрд рублей при помощи НГС
МСБ Дагестана получил 1,6 млрд рублей при помощи НГС - РИА Новости, 02.05.2023
МСБ Дагестана получил 1,6 млрд рублей при помощи НГС
Поручительства участников Национальной гарантийной системы (НГС) помогли малому и среднему бизнесу Дагестана привлечь в первом квартале текущего года... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T18:19
2023-05-02T18:19
корпорация мсп
александр исаевич
сергей меликов
республика дагестан
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Поручительства участников Национальной гарантийной системы (НГС) помогли малому и среднему бизнесу Дагестана привлечь в первом квартале текущего года финансирование на общую сумму почти 1,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП, которая выступает оператором НГС.Это в 4 раза больше прошлогоднего показателя за аналогичный период и составляет практически половину объема финансовой поддержки в рамках НГС за весь 2022 год."У малого и среднего бизнеса республики благодаря гарантийной поддержке появилось больше возможностей привлечь дополнительное финансирование. Поддержка оказывается в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство" и позволяет получить кредит, если у предпринимателя нет или не хватает залогового обеспечения", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич в ходе встречи с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым.В свою очередь, глава Дагестана указал, что поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства – очень важный для республики вопрос, поскольку в этом секторе формируется более трети валового регионального продукта."Не так давно в республике появилось удалённое рабочее место представителя МСП Банка. Благодаря этому льготные программы стали более доступными, а предпринимательская и инвестиционная деятельность получили толчок к дальнейшему развитию", - привели в пресс-службе слова Меликова.По данным на 20 апреля 2023 года, в Республике Дагестан зарегистрировано более 46,4 тысячи индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также более 225,6 тысячи самозанятых. Количество занятых в сфере МСП с учетом самозанятых превышает 318,3 тысячи человек.Национальная гарантийная система, оператором которой выступает Корпорация МСП, помогает предпринимателям получать банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, если нет залога или его недостаточно. За ними можно обратиться в банки-участники механизма "зонтичных" поручительств Корпорации МСП и региональные гарантийные организации. Поддержка осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20230502/stavropole-1869226428.html
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корпорация мсп, александр исаевич, сергей меликов, республика дагестан
Корпорация МСП, Александр Исаевич, Сергей Меликов, Республика Дагестан

МСБ Дагестана получил 1,6 млрд рублей при помощи НГС

© Фото : пресс-служба главы Республики Дагестан МСБ Дагестана получил 1,6 млрд рублей при помощи НГС
МСБ Дагестана получил 1,6 млрд рублей при помощи НГС - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© Фото : пресс-служба главы Республики Дагестан
МСБ Дагестана получил 1,6 млрд рублей при помощи НГС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Поручительства участников Национальной гарантийной системы (НГС) помогли малому и среднему бизнесу Дагестана привлечь в первом квартале текущего года финансирование на общую сумму почти 1,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП, которая выступает оператором НГС.
Это в 4 раза больше прошлогоднего показателя за аналогичный период и составляет практически половину объема финансовой поддержки в рамках НГС за весь 2022 год.
"У малого и среднего бизнеса республики благодаря гарантийной поддержке появилось больше возможностей привлечь дополнительное финансирование. Поддержка оказывается в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство" и позволяет получить кредит, если у предпринимателя нет или не хватает залогового обеспечения", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич в ходе встречи с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым.
В свою очередь, глава Дагестана указал, что поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства – очень важный для республики вопрос, поскольку в этом секторе формируется более трети валового регионального продукта.
"Не так давно в республике появилось удалённое рабочее место представителя МСП Банка. Благодаря этому льготные программы стали более доступными, а предпринимательская и инвестиционная деятельность получили толчок к дальнейшему развитию", - привели в пресс-службе слова Меликова.
По данным на 20 апреля 2023 года, в Республике Дагестан зарегистрировано более 46,4 тысячи индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также более 225,6 тысячи самозанятых. Количество занятых в сфере МСП с учетом самозанятых превышает 318,3 тысячи человек.
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Национальная гарантийная система, оператором которой выступает Корпорация МСП, помогает предпринимателям получать банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, если нет залога или его недостаточно. За ними можно обратиться в банки-участники механизма "зонтичных" поручительств Корпорации МСП и региональные гарантийные организации. Поддержка осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
 
Корпорация МСПАлександр ИсаевичСергей МеликовРеспублика Дагестан
 
 
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