https://ria.ru/20230502/finansirovanie-1869236790.html

МСБ Дагестана получил 1,6 млрд рублей при помощи НГС

МСБ Дагестана получил 1,6 млрд рублей при помощи НГС - РИА Новости, 02.05.2023

МСБ Дагестана получил 1,6 млрд рублей при помощи НГС

Поручительства участников Национальной гарантийной системы (НГС) помогли малому и среднему бизнесу Дагестана привлечь в первом квартале текущего года... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T18:19

2023-05-02T18:19

2023-05-02T18:19

корпорация мсп

александр исаевич

сергей меликов

республика дагестан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869235715_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_537f53096d0f4a8e3f63f88f8b12aab5.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Поручительства участников Национальной гарантийной системы (НГС) помогли малому и среднему бизнесу Дагестана привлечь в первом квартале текущего года финансирование на общую сумму почти 1,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП, которая выступает оператором НГС.Это в 4 раза больше прошлогоднего показателя за аналогичный период и составляет практически половину объема финансовой поддержки в рамках НГС за весь 2022 год."У малого и среднего бизнеса республики благодаря гарантийной поддержке появилось больше возможностей привлечь дополнительное финансирование. Поддержка оказывается в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство" и позволяет получить кредит, если у предпринимателя нет или не хватает залогового обеспечения", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич в ходе встречи с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым.В свою очередь, глава Дагестана указал, что поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства – очень важный для республики вопрос, поскольку в этом секторе формируется более трети валового регионального продукта."Не так давно в республике появилось удалённое рабочее место представителя МСП Банка. Благодаря этому льготные программы стали более доступными, а предпринимательская и инвестиционная деятельность получили толчок к дальнейшему развитию", - привели в пресс-службе слова Меликова.По данным на 20 апреля 2023 года, в Республике Дагестан зарегистрировано более 46,4 тысячи индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также более 225,6 тысячи самозанятых. Количество занятых в сфере МСП с учетом самозанятых превышает 318,3 тысячи человек.Национальная гарантийная система, оператором которой выступает Корпорация МСП, помогает предпринимателям получать банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, если нет залога или его недостаточно. За ними можно обратиться в банки-участники механизма "зонтичных" поручительств Корпорации МСП и региональные гарантийные организации. Поддержка осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230502/stavropole-1869226428.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, сергей меликов, республика дагестан