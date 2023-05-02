https://ria.ru/20230502/finansirovanie-1869236790.html
МСБ Дагестана получил 1,6 млрд рублей при помощи НГС
МСБ Дагестана получил 1,6 млрд рублей при помощи НГС - РИА Новости, 02.05.2023
МСБ Дагестана получил 1,6 млрд рублей при помощи НГС
Поручительства участников Национальной гарантийной системы (НГС) помогли малому и среднему бизнесу Дагестана привлечь в первом квартале текущего года... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T18:19
2023-05-02T18:19
2023-05-02T18:19
корпорация мсп
александр исаевич
сергей меликов
республика дагестан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869235715_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_537f53096d0f4a8e3f63f88f8b12aab5.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Поручительства участников Национальной гарантийной системы (НГС) помогли малому и среднему бизнесу Дагестана привлечь в первом квартале текущего года финансирование на общую сумму почти 1,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП, которая выступает оператором НГС.Это в 4 раза больше прошлогоднего показателя за аналогичный период и составляет практически половину объема финансовой поддержки в рамках НГС за весь 2022 год."У малого и среднего бизнеса республики благодаря гарантийной поддержке появилось больше возможностей привлечь дополнительное финансирование. Поддержка оказывается в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство" и позволяет получить кредит, если у предпринимателя нет или не хватает залогового обеспечения", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич в ходе встречи с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым.В свою очередь, глава Дагестана указал, что поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства – очень важный для республики вопрос, поскольку в этом секторе формируется более трети валового регионального продукта."Не так давно в республике появилось удалённое рабочее место представителя МСП Банка. Благодаря этому льготные программы стали более доступными, а предпринимательская и инвестиционная деятельность получили толчок к дальнейшему развитию", - привели в пресс-службе слова Меликова.По данным на 20 апреля 2023 года, в Республике Дагестан зарегистрировано более 46,4 тысячи индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также более 225,6 тысячи самозанятых. Количество занятых в сфере МСП с учетом самозанятых превышает 318,3 тысячи человек.Национальная гарантийная система, оператором которой выступает Корпорация МСП, помогает предпринимателям получать банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, если нет залога или его недостаточно. За ними можно обратиться в банки-участники механизма "зонтичных" поручительств Корпорации МСП и региональные гарантийные организации. Поддержка осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20230502/stavropole-1869226428.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869235715_108:0:1245:853_1920x0_80_0_0_fab7d293379824a4cd514996bcffe75e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп, александр исаевич, сергей меликов, республика дагестан
Корпорация МСП, Александр Исаевич, Сергей Меликов, Республика Дагестан
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Поручительства участников Национальной гарантийной системы (НГС) помогли малому и среднему бизнесу Дагестана привлечь в первом квартале текущего года финансирование на общую сумму почти 1,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП, которая выступает оператором НГС.
Это в 4 раза больше прошлогоднего показателя за аналогичный период и составляет практически половину объема финансовой поддержки в рамках НГС за весь 2022 год.
"У малого и среднего бизнеса республики благодаря гарантийной поддержке появилось больше возможностей привлечь дополнительное финансирование. Поддержка оказывается в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство" и позволяет получить кредит, если у предпринимателя нет или не хватает залогового обеспечения", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич
в ходе встречи с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым
.
В свою очередь, глава Дагестана указал, что поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства – очень важный для республики вопрос, поскольку в этом секторе формируется более трети валового регионального продукта.
"Не так давно в республике появилось удалённое рабочее место представителя МСП Банка. Благодаря этому льготные программы стали более доступными, а предпринимательская и инвестиционная деятельность получили толчок к дальнейшему развитию", - привели в пресс-службе слова Меликова.
По данным на 20 апреля 2023 года, в Республике Дагестан зарегистрировано более 46,4 тысячи индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также более 225,6 тысячи самозанятых. Количество занятых в сфере МСП с учетом самозанятых превышает 318,3 тысячи человек.
МСБ Ставрополья получил более 2,5 млрд рублей через гарантии НГС
Национальная гарантийная система, оператором которой выступает Корпорация МСП, помогает предпринимателям получать банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, если нет залога или его недостаточно. За ними можно обратиться в банки-участники механизма "зонтичных" поручительств Корпорации МСП и региональные гарантийные организации. Поддержка осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов
.