https://ria.ru/20230502/artemovsk-1869126467.html

Командование ВСУ приняло новые решения по обороне Артемовска

Командование ВСУ приняло новые решения по обороне Артемовска - РИА Новости, 02.05.2023

Командование ВСУ приняло новые решения по обороне Артемовска

Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский сообщил, что руководством ВСУ был принят ряд решений по усилению обороны Артемовска, более 80%... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T13:01

2023-05-02T13:01

2023-05-02T13:20

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

украина

донецкая народная республика

александр сырский

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский сообщил, что руководством ВСУ был принят ряд решений по усилению обороны Артемовска, более 80% которого уже контролируется российскими войсками. "Мы продолжаем вести оборонительные операции и сдерживание (противника - ред.) на востоке. Приехал к нашим воинам, которые выполняют боевые задачи на бахмутском (артемовском - ред.) направлении. Вместе с командирами мы приняли ряд необходимых решений, направленных на обеспечение эффективной обороны", - написал Сырский в своем Telegram-канале. Он заявил, что несмотря на все прогнозы, украинским военным удается удерживать Артемовск. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Одиннадцатого апреля Евгений Пригожин - основатель группы "Вагнер", чьи бойцы участвуют в освобождении города, заявил, что российские силы контролируют больше 80% территории Артемовска. В Минобороны России 30 апреля сообщили, что штурмовые отряды при поддержке ВДВ и "Южной" группировки войск продолжают вытеснять украинские войска из Артёмовска, за сутки освобождено еще четыре квартала города. Первого мая Пригожин сообщил, что бойцы "Вагнера" за субботу продвинулись в Артемовске на 100-150 метров, за противником остается 2,98 квадратных километра территории города.

https://ria.ru/20230501/zelenskiy-1869031004.html

артемовск

украина

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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