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Командование ВСУ приняло новые решения по обороне Артемовска - РИА Новости, 02.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:01 02.05.2023 (обновлено: 13:20 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/artemovsk-1869126467.html
Командование ВСУ приняло новые решения по обороне Артемовска
Командование ВСУ приняло новые решения по обороне Артемовска - РИА Новости, 02.05.2023
Командование ВСУ приняло новые решения по обороне Артемовска
Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский сообщил, что руководством ВСУ был принят ряд решений по усилению обороны Артемовска, более 80%... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T13:01
2023-05-02T13:20
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
украина
донецкая народная республика
александр сырский
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский сообщил, что руководством ВСУ был принят ряд решений по усилению обороны Артемовска, более 80% которого уже контролируется российскими войсками. "Мы продолжаем вести оборонительные операции и сдерживание (противника - ред.) на востоке. Приехал к нашим воинам, которые выполняют боевые задачи на бахмутском (артемовском - ред.) направлении. Вместе с командирами мы приняли ряд необходимых решений, направленных на обеспечение эффективной обороны", - написал Сырский в своем Telegram-канале. Он заявил, что несмотря на все прогнозы, украинским военным удается удерживать Артемовск. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Одиннадцатого апреля Евгений Пригожин - основатель группы "Вагнер", чьи бойцы участвуют в освобождении города, заявил, что российские силы контролируют больше 80% территории Артемовска. В Минобороны России 30 апреля сообщили, что штурмовые отряды при поддержке ВДВ и "Южной" группировки войск продолжают вытеснять украинские войска из Артёмовска, за сутки освобождено еще четыре квартала города. Первого мая Пригожин сообщил, что бойцы "Вагнера" за субботу продвинулись в Артемовске на 100-150 метров, за противником остается 2,98 квадратных километра территории города.
https://ria.ru/20230501/zelenskiy-1869031004.html
артемовск
украина
донецкая народная республика
россия
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в мире, артемовск, украина, донецкая народная республика, александр сырский, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Украина, Донецкая Народная Республика, Александр Сырский, Россия, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Командование ВСУ приняло новые решения по обороне Артемовска

Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский заявил о новых решениях по обороне Артемовска

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска
Поврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Поврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский сообщил, что руководством ВСУ был принят ряд решений по усилению обороны Артемовска, более 80% которого уже контролируется российскими войсками.
"Мы продолжаем вести оборонительные операции и сдерживание (противника - ред.) на востоке. Приехал к нашим воинам, которые выполняют боевые задачи на бахмутском (артемовском - ред.) направлении. Вместе с командирами мы приняли ряд необходимых решений, направленных на обеспечение эффективной обороны", - написал Сырский в своем Telegram-канале. Он заявил, что несмотря на все прогнозы, украинским военным удается удерживать Артемовск.
Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Одиннадцатого апреля Евгений Пригожин - основатель группы "Вагнер", чьи бойцы участвуют в освобождении города, заявил, что российские силы контролируют больше 80% территории Артемовска. В Минобороны России 30 апреля сообщили, что штурмовые отряды при поддержке ВДВ и "Южной" группировки войск продолжают вытеснять украинские войска из Артёмовска, за сутки освобождено еще четыре квартала города. Первого мая Пригожин сообщил, что бойцы "Вагнера" за субботу продвинулись в Артемовске на 100-150 метров, за противником остается 2,98 квадратных километра территории города.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскУкраинаДонецкая Народная РеспубликаАлександр СырскийРоссияВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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