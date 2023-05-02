Командование ВСУ приняло новые решения по обороне Артемовска
Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский заявил о новых решениях по обороне Артемовска
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска
Поврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский сообщил, что руководством ВСУ был принят ряд решений по усилению обороны Артемовска, более 80% которого уже контролируется российскими войсками.
"Мы продолжаем вести оборонительные операции и сдерживание (противника - ред.) на востоке. Приехал к нашим воинам, которые выполняют боевые задачи на бахмутском (артемовском - ред.) направлении. Вместе с командирами мы приняли ряд необходимых решений, направленных на обеспечение эффективной обороны", - написал Сырский в своем Telegram-канале. Он заявил, что несмотря на все прогнозы, украинским военным удается удерживать Артемовск.
Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Одиннадцатого апреля Евгений Пригожин - основатель группы "Вагнер", чьи бойцы участвуют в освобождении города, заявил, что российские силы контролируют больше 80% территории Артемовска. В Минобороны России 30 апреля сообщили, что штурмовые отряды при поддержке ВДВ и "Южной" группировки войск продолжают вытеснять украинские войска из Артёмовска, за сутки освобождено еще четыре квартала города. Первого мая Пригожин сообщил, что бойцы "Вагнера" за субботу продвинулись в Артемовске на 100-150 метров, за противником остается 2,98 квадратных километра территории города.