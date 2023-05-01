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Запад забил тревогу из-за неожиданных откровений ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 01.05.2023
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02:45 01.05.2023 (обновлено: 08:50 01.05.2023)
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Запад забил тревогу из-за неожиданных откровений ВСУ, пишут СМИ
Запад забил тревогу из-за неожиданных откровений ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 01.05.2023
Запад забил тревогу из-за неожиданных откровений ВСУ, пишут СМИ
Западные страны обеспокоены сообщениями о неготовности ВСУ к контрнаступлению после многомиллиардных вливаний в украинскую армию, написали обозреватели Guardian РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T02:45
2023-05-01T08:50
в мире
украина
вооруженные силы украины
европа
сша
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Западные страны обеспокоены сообщениями о неготовности ВСУ к контрнаступлению после многомиллиардных вливаний в украинскую армию, написали обозреватели Guardian Эмма Грэм-Харрисон и Артем Мажулин.По словам журналистов, состояние украинской армии вызывает беспокойство в Вашингтоне и европейских столицах, которые вложили огромные средства в военную помощь Киеву.В статье также привели данные американской разведки, которая сообщила, что Украина может не справиться с подготовкой достаточного количества техники и военных для реализации своих целей.В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении ВСУ. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские военные тщательно отслеживают любые такие высказывания и учитывают их при планировании спецоперации.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, европа, сша, великобритания
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Европа, США, Великобритания
Запад забил тревогу из-за неожиданных откровений ВСУ, пишут СМИ

Guardian: Запад разочарован неготовностью ВСУ к наступлению после многомиллиардных помощи

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Западные страны обеспокоены сообщениями о неготовности ВСУ к контрнаступлению после многомиллиардных вливаний в украинскую армию, написали обозреватели Guardian Эмма Грэм-Харрисон и Артем Мажулин.
«
"Мы не готовы, нам нужно больше тренироваться, нам нужно больше времени", — рассказал им боец ВСУ с позывным "Темный".
По словам журналистов, состояние украинской армии вызывает беспокойство в Вашингтоне и европейских столицах, которые вложили огромные средства в военную помощь Киеву.
В статье также привели данные американской разведки, которая сообщила, что Украина может не справиться с подготовкой достаточного количества техники и военных для реализации своих целей.
В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении ВСУ. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские военные тщательно отслеживают любые такие высказывания и учитывают их при планировании спецоперации.
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В миреУкраинаВооруженные силы УкраиныЕвропаСШАВеликобритания
 
 
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