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Запад забил тревогу из-за неожиданных откровений ВСУ, пишут СМИ

Запад забил тревогу из-за неожиданных откровений ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 01.05.2023

Запад забил тревогу из-за неожиданных откровений ВСУ, пишут СМИ

Западные страны обеспокоены сообщениями о неготовности ВСУ к контрнаступлению после многомиллиардных вливаний в украинскую армию, написали обозреватели Guardian РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T02:45

2023-05-01T02:45

2023-05-01T08:50

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Западные страны обеспокоены сообщениями о неготовности ВСУ к контрнаступлению после многомиллиардных вливаний в украинскую армию, написали обозреватели Guardian Эмма Грэм-Харрисон и Артем Мажулин.По словам журналистов, состояние украинской армии вызывает беспокойство в Вашингтоне и европейских столицах, которые вложили огромные средства в военную помощь Киеву.В статье также привели данные американской разведки, которая сообщила, что Украина может не справиться с подготовкой достаточного количества техники и военных для реализации своих целей.В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении ВСУ. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские военные тщательно отслеживают любые такие высказывания и учитывают их при планировании спецоперации.

https://ria.ru/20230430/kontrnastuplenie-1868792561.html

украина

европа

сша

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, вооруженные силы украины, европа, сша, великобритания