https://ria.ru/20230501/spetsoperatsiya-1868204222.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.05.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.05.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T15:39

2023-05-01T15:39

2023-05-01T15:39

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 1 мая 2023 годаЗа минувшие сутки Вооруженные силы нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Все назначенные объекты поражены. Нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск. Также нанесено поражение подразделениям ВСУ в Харьковской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Продолжаются ожесточенные бои за Артёмовск, Авдеевку и Марьинку.Параллельно ликвидированы 87 артиллерийских расчетов, 109 районов скопления живой силы и техники, два склада боеприпасов, командно-наблюдательный пункт. Средства ПВО сбили восемь беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 413 самолетов, 230 вертолетов, 3913 беспилотников, 421 зенитный ракетный комплекс, 1095 реактивных систем залпового огня, 8927 танков и других бронемашин, 4703 орудия полевой артиллерии и 9893 единицы автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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