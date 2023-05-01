Рейтинг@Mail.ru
В городе Борзя эвакуировали воспитанников детдома - РИА Новости, 01.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:52 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/pozhar-1868969337.html
В городе Борзя эвакуировали воспитанников детдома
В городе Борзя эвакуировали воспитанников детдома - РИА Новости, 01.05.2023
В городе Борзя эвакуировали воспитанников детдома
Воспитанников Борзинского детского центра эвакуировали из-за пожара в городе Борзя Забайкальского края, где сгорели дома и дачи, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T13:52
2023-05-01T13:52
происшествия
борзя
забайкальский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/01/1868963828_0:21:1054:614_1920x0_80_0_0_c62f0557d02e93cba3b762d5b6a57ff7.jpg
ЧИТА, 1 мая - РИА Новости. Воспитанников Борзинского детского центра эвакуировали из-за пожара в городе Борзя Забайкальского края, где сгорели дома и дачи, сообщается в Telegram-канале вице-премьера правительства региона Инны Щегловой. Ранее МЧС сообщило о возгорании девяти домов в городе Борзя. Полиция начала эвакуацию жителей. Позднее огонь дошел до модульной котельной. Следователи возбудили уголовное дело о халатности. Предварительной причиной пожара назвали возгорание на свалке. Позднее власти сообщили, что сгорели 4 дома, где проживали 13 человек, а также дачи и надворные постройки. "В связи с пожаром в Борзе воспитанники Борзинского детского центра эвакуированы и находятся в безопасности. На момент пожара в населённом пункте в учреждении находилось 9 детей. Сейчас они находятся у воспитателей дома. Их здоровью и безопасности ничего не угрожает", - говорится в сообщении. Щеглова уточнила, что утром воспитанников доставят обратно в центр, так как пожар локализован. "По словам директора детского центра, в здании будут круглосуточно дежурить четыре сотрудника, которые будут следить за обстановкой. Также проведены все мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: готов инвентарь и резервуары с водой", - добавила Щеглова. Всего в центре помощи детям проживает 24 человека, из которых 11 детей проходят лечение в больнице, два воспитанника уехали к месту обучения, ещё два ребёнка находятся в гостевой семье.
https://ria.ru/20230501/pozhar-1868967347.html
https://ria.ru/20230501/pozhar-1868942982.html
борзя
забайкальский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/01/1868963828_0:0:865:648_1920x0_80_0_0_125458a36e9f5e10185b7fd1fe3fbe5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, борзя, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Борзя, Забайкальский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В городе Борзя эвакуировали воспитанников детдома

Из-за пожара в городе Борзя в Забайкалье эвакуировали воспитанников детдома

© Фото : ГУ МЧС по Забайкальскому краюПожар в городе Борзя Забайкальского края
Пожар в городе Борзя Забайкальского края - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© Фото : ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Пожар в городе Борзя Забайкальского края. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧИТА, 1 мая - РИА Новости. Воспитанников Борзинского детского центра эвакуировали из-за пожара в городе Борзя Забайкальского края, где сгорели дома и дачи, сообщается в Telegram-канале вице-премьера правительства региона Инны Щегловой.
Ранее МЧС сообщило о возгорании девяти домов в городе Борзя. Полиция начала эвакуацию жителей. Позднее огонь дошел до модульной котельной. Следователи возбудили уголовное дело о халатности. Предварительной причиной пожара назвали возгорание на свалке. Позднее власти сообщили, что сгорели 4 дома, где проживали 13 человек, а также дачи и надворные постройки.
Автомобиль противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара в городе Борзя Забайкальского края - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
В забайкальском городе Борзя сгорели четыре дома
Вчера, 13:39
"В связи с пожаром в Борзе воспитанники Борзинского детского центра эвакуированы и находятся в безопасности. На момент пожара в населённом пункте в учреждении находилось 9 детей. Сейчас они находятся у воспитателей дома. Их здоровью и безопасности ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Щеглова уточнила, что утром воспитанников доставят обратно в центр, так как пожар локализован.
"По словам директора детского центра, в здании будут круглосуточно дежурить четыре сотрудника, которые будут следить за обстановкой. Также проведены все мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: готов инвентарь и резервуары с водой", - добавила Щеглова.
Всего в центре помощи детям проживает 24 человека, из которых 11 детей проходят лечение в больнице, два воспитанника уехали к месту обучения, ещё два ребёнка находятся в гостевой семье.
Пожар 9 жилых домов в городе Борзя Забайкальского края. Кадр видео
Стала известна предварительная причина пожара в городе Борзя в Забайкалье
Вчера, 10:18
 
ПроисшествияБорзяЗабайкальский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала