https://ria.ru/20230501/pozhar-1868969337.html

В городе Борзя эвакуировали воспитанников детдома

В городе Борзя эвакуировали воспитанников детдома - РИА Новости, 01.05.2023

В городе Борзя эвакуировали воспитанников детдома

Воспитанников Борзинского детского центра эвакуировали из-за пожара в городе Борзя Забайкальского края, где сгорели дома и дачи, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T13:52

2023-05-01T13:52

2023-05-01T13:52

происшествия

борзя

забайкальский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/01/1868963828_0:21:1054:614_1920x0_80_0_0_c62f0557d02e93cba3b762d5b6a57ff7.jpg

ЧИТА, 1 мая - РИА Новости. Воспитанников Борзинского детского центра эвакуировали из-за пожара в городе Борзя Забайкальского края, где сгорели дома и дачи, сообщается в Telegram-канале вице-премьера правительства региона Инны Щегловой. Ранее МЧС сообщило о возгорании девяти домов в городе Борзя. Полиция начала эвакуацию жителей. Позднее огонь дошел до модульной котельной. Следователи возбудили уголовное дело о халатности. Предварительной причиной пожара назвали возгорание на свалке. Позднее власти сообщили, что сгорели 4 дома, где проживали 13 человек, а также дачи и надворные постройки. "В связи с пожаром в Борзе воспитанники Борзинского детского центра эвакуированы и находятся в безопасности. На момент пожара в населённом пункте в учреждении находилось 9 детей. Сейчас они находятся у воспитателей дома. Их здоровью и безопасности ничего не угрожает", - говорится в сообщении. Щеглова уточнила, что утром воспитанников доставят обратно в центр, так как пожар локализован. "По словам директора детского центра, в здании будут круглосуточно дежурить четыре сотрудника, которые будут следить за обстановкой. Также проведены все мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: готов инвентарь и резервуары с водой", - добавила Щеглова. Всего в центре помощи детям проживает 24 человека, из которых 11 детей проходят лечение в больнице, два воспитанника уехали к месту обучения, ещё два ребёнка находятся в гостевой семье.

https://ria.ru/20230501/pozhar-1868967347.html

https://ria.ru/20230501/pozhar-1868942982.html

борзя

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, борзя, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)