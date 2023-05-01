https://ria.ru/20230501/pozhar-1868969337.html
В городе Борзя эвакуировали воспитанников детдома
В городе Борзя эвакуировали воспитанников детдома - РИА Новости, 01.05.2023
В городе Борзя эвакуировали воспитанников детдома
Воспитанников Борзинского детского центра эвакуировали из-за пожара в городе Борзя Забайкальского края, где сгорели дома и дачи, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T13:52
2023-05-01T13:52
2023-05-01T13:52
происшествия
борзя
забайкальский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/01/1868963828_0:21:1054:614_1920x0_80_0_0_c62f0557d02e93cba3b762d5b6a57ff7.jpg
ЧИТА, 1 мая - РИА Новости. Воспитанников Борзинского детского центра эвакуировали из-за пожара в городе Борзя Забайкальского края, где сгорели дома и дачи, сообщается в Telegram-канале вице-премьера правительства региона Инны Щегловой. Ранее МЧС сообщило о возгорании девяти домов в городе Борзя. Полиция начала эвакуацию жителей. Позднее огонь дошел до модульной котельной. Следователи возбудили уголовное дело о халатности. Предварительной причиной пожара назвали возгорание на свалке. Позднее власти сообщили, что сгорели 4 дома, где проживали 13 человек, а также дачи и надворные постройки. "В связи с пожаром в Борзе воспитанники Борзинского детского центра эвакуированы и находятся в безопасности. На момент пожара в населённом пункте в учреждении находилось 9 детей. Сейчас они находятся у воспитателей дома. Их здоровью и безопасности ничего не угрожает", - говорится в сообщении. Щеглова уточнила, что утром воспитанников доставят обратно в центр, так как пожар локализован. "По словам директора детского центра, в здании будут круглосуточно дежурить четыре сотрудника, которые будут следить за обстановкой. Также проведены все мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: готов инвентарь и резервуары с водой", - добавила Щеглова. Всего в центре помощи детям проживает 24 человека, из которых 11 детей проходят лечение в больнице, два воспитанника уехали к месту обучения, ещё два ребёнка находятся в гостевой семье.
https://ria.ru/20230501/pozhar-1868967347.html
https://ria.ru/20230501/pozhar-1868942982.html
борзя
забайкальский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/01/1868963828_0:0:865:648_1920x0_80_0_0_125458a36e9f5e10185b7fd1fe3fbe5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, борзя, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Борзя, Забайкальский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В городе Борзя эвакуировали воспитанников детдома
Из-за пожара в городе Борзя в Забайкалье эвакуировали воспитанников детдома
ЧИТА, 1 мая - РИА Новости.
Воспитанников Борзинского детского центра эвакуировали из-за пожара в городе Борзя Забайкальского края, где сгорели дома и дачи, сообщается в Telegram-канале
вице-премьера правительства региона Инны Щегловой.
Ранее МЧС
сообщило о возгорании девяти домов в городе Борзя. Полиция начала эвакуацию жителей. Позднее огонь дошел до модульной котельной. Следователи возбудили уголовное дело о халатности. Предварительной причиной пожара назвали возгорание на свалке. Позднее власти сообщили, что сгорели 4 дома, где проживали 13 человек, а также дачи и надворные постройки.
В забайкальском городе Борзя сгорели четыре дома
"В связи с пожаром в Борзе воспитанники Борзинского детского центра эвакуированы и находятся в безопасности. На момент пожара в населённом пункте в учреждении находилось 9 детей. Сейчас они находятся у воспитателей дома. Их здоровью и безопасности ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Щеглова уточнила, что утром воспитанников доставят обратно в центр, так как пожар локализован.
"По словам директора детского центра, в здании будут круглосуточно дежурить четыре сотрудника, которые будут следить за обстановкой. Также проведены все мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: готов инвентарь и резервуары с водой", - добавила Щеглова.
Всего в центре помощи детям проживает 24 человека, из которых 11 детей проходят лечение в больнице, два воспитанника уехали к месту обучения, ещё два ребёнка находятся в гостевой семье.
Стала известна предварительная причина пожара в городе Борзя в Забайкалье