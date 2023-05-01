https://ria.ru/20230501/oruzhie-1868984311.html

Киев все еще зависит от поставок западного оружия, сообщили СМИ

Киев все еще зависит от поставок западного оружия, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.05.2023

Киев все еще зависит от поставок западного оружия, сообщили СМИ

Госконцерн "Укроборонпром" в 2022 году в восемь раз увеличил поставки оружия для украинских войск по сравнению с 2021 годом, несмотря на это Украина по-прежнему РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T15:45

2023-05-01T15:45

2023-05-01T15:45

специальная военная операция на украине

украина

укроборонпром

нато

юрий гусев

в мире

запад

оружие

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Госконцерн "Укроборонпром" в 2022 году в восемь раз увеличил поставки оружия для украинских войск по сравнению с 2021 годом, несмотря на это Украина по-прежнему зависит от поставок Запада, сообщает газета Wall Street Journal. "Укроборонпром" утверждает, что за последний год он поставил украинским военным в восемь раз больше вооружений, чем за предыдущий... Тем не менее, способность Украины воевать как сегодня, так и в будущем по-прежнему в значительной степени зависит от оружия, поставляемого Западом", - пишет издание. Как отмечает газета, некоторые вооружения украинского производства, такие как беспилотники, зависят от иностранных комплектующих, которые все сложнее достать из-за растущего спроса. Гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Юрий Гусев заявил изданию, что после начала специальной военной операции РФ на Украине он решил перевести производство "Укроборонпрома" на круглосуточный режим работы, семь дней в неделю. Однако Гусев утверждает, что этого недостаточно и нужно увеличить производство в десять раз. По данным газеты, "Укроборонпром" находится в процессе налаживания производства снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230424/oruzhie-1867379116.html

https://ria.ru/20230329/postavki-1861596271.html

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украина, укроборонпром, нато, юрий гусев, в мире, запад, оружие