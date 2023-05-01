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ВСУ выпустили по Донецку и Ясиноватой семь снарядов натовского калибра - РИА Новости, 01.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:41 01.05.2023 (обновлено: 16:43 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/obstrel-1868992758.html
ВСУ выпустили по Донецку и Ясиноватой семь снарядов натовского калибра
ВСУ выпустили по Донецку и Ясиноватой семь снарядов натовского калибра - РИА Новости, 01.05.2023
ВСУ выпустили по Донецку и Ясиноватой семь снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили в понедельник еще семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и Ясиногватой, сообщили в... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T16:41
2023-05-01T16:43
специальная военная операция на украине
донецк
украина
вооруженные силы украины
ясиноватая
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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили в понедельник еще семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и Ясиногватой, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.10 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.15 – населенный пункт Очеретино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, украинские войска в 15.20 открыли огонь по Никольскому, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230501/artilleriya-1868921917.html
https://ria.ru/20230501/spetsoperatsiya-1868204222.html
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донецк, украина, вооруженные силы украины, ясиноватая
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Вооруженные силы Украины, Ясиноватая
ВСУ выпустили по Донецку и Ясиноватой семь снарядов натовского калибра

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку и Ясиноватой семь снарядов натовского калибра

© Фото : Dori WhippleСнаряды натовского калибра, США
Снаряды натовского калибра, США - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© Фото : Dori Whipple
Снаряды натовского калибра, США. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили в понедельник еще семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и Ясиногватой, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.10 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.15 – населенный пункт Очеретино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Кроме того, украинские войска в 15.20 открыли огонь по Никольскому, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра.
Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкУкраинаВооруженные силы УкраиныЯсиноватая
 
 
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