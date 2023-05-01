https://ria.ru/20230501/obstrel-1868992758.html

ВСУ выпустили по Донецку и Ясиноватой семь снарядов натовского калибра

ВСУ выпустили по Донецку и Ясиноватой семь снарядов натовского калибра - РИА Новости, 01.05.2023

ВСУ выпустили по Донецку и Ясиноватой семь снарядов натовского калибра

Украинские войска выпустили в понедельник еще семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и Ясиногватой, сообщили в... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T16:41

2023-05-01T16:41

2023-05-01T16:43

специальная военная операция на украине

донецк

украина

вооруженные силы украины

ясиноватая

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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили в понедельник еще семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и Ясиногватой, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.10 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.15 – населенный пункт Очеретино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, украинские войска в 15.20 открыли огонь по Никольскому, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230501/artilleriya-1868921917.html

https://ria.ru/20230501/spetsoperatsiya-1868204222.html

донецк

украина

ясиноватая

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донецк, украина, вооруженные силы украины, ясиноватая