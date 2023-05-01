https://ria.ru/20230501/obstrel-1868987755.html

В Запорожской области после обстрела со стороны ВСУ погибла женщина

В Запорожской области после обстрела со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 01.05.2023

В Запорожской области после обстрела со стороны ВСУ погибла женщина

В результате обстрела со стороны украинских войск села Михайловка в Запорожской области погибла женщина, повреждены здание школы и жилых домов, сообщили... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T16:02

2023-05-01T16:02

2023-05-01T16:02

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 1 мая – РИА Новости. В результате обстрела со стороны украинских войск села Михайловка в Запорожской области погибла женщина, повреждены здание школы и жилых домов, сообщили журналистам в понедельник в экстренных службах региона. "Мирная жительница погибла в результате удара ВСУ по Михайловке. …В результате двух прилетов были повреждены здания школы и жилых домов. По предварительной информации, раненых нет. Подробности ещё уточняются", -сказал представитель экстренных служб. По его словам, обстрел произошел в районе 14.00 мск.

https://ria.ru/20230423/makeevka-1867184238.html

запорожская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, запорожская область, вооруженные силы украины