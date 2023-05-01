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В Запорожской области после обстрела со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 01.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:02 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/obstrel-1868987755.html
В Запорожской области после обстрела со стороны ВСУ погибла женщина
В Запорожской области после обстрела со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 01.05.2023
В Запорожской области после обстрела со стороны ВСУ погибла женщина
В результате обстрела со стороны украинских войск села Михайловка в Запорожской области погибла женщина, повреждены здание школы и жилых домов, сообщили... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T16:02
2023-05-01T16:02
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 1 мая – РИА Новости. В результате обстрела со стороны украинских войск села Михайловка в Запорожской области погибла женщина, повреждены здание школы и жилых домов, сообщили журналистам в понедельник в экстренных службах региона. "Мирная жительница погибла в результате удара ВСУ по Михайловке. …В результате двух прилетов были повреждены здания школы и жилых домов. По предварительной информации, раненых нет. Подробности ещё уточняются", -сказал представитель экстренных служб. По его словам, обстрел произошел в районе 14.00 мск.
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в мире, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области после обстрела со стороны ВСУ погибла женщина

После обстрела со стороны ВСУ Михайловки в Запорожской области погибла женщина

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖенщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Женщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 1 мая – РИА Новости. В результате обстрела со стороны украинских войск села Михайловка в Запорожской области погибла женщина, повреждены здание школы и жилых домов, сообщили журналистам в понедельник в экстренных службах региона.
"Мирная жительница погибла в результате удара ВСУ по Михайловке. …В результате двух прилетов были повреждены здания школы и жилых домов. По предварительной информации, раненых нет. Подробности ещё уточняются", -сказал представитель экстренных служб.
По его словам, обстрел произошел в районе 14.00 мск.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
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23 апреля, 14:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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