https://ria.ru/20230501/nastuplenie-1868952054.html

Экс-разведчик Риттер заявил, что возможное наступление ВСУ будет тяжелым

Экс-разведчик Риттер заявил, что возможное наступление ВСУ будет тяжелым - РИА Новости, 01.05.2023

Экс-разведчик Риттер заявил, что возможное наступление ВСУ будет тяжелым

Возможное контрнаступление для несущей серьезные потери украинской армии будет тяжелым, но решение за ними, считает бывший инспектор ООН по наблюдению за... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T11:31

2023-05-01T11:31

2023-05-01T12:10

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украина

сша

новосибирск

скотт риттер

денис шмыгаль

оон

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НОВОСИБИРСК, 1 мая – РИА Новости. Возможное контрнаступление для несущей серьезные потери украинской армии будет тяжелым, но решение за ними, считает бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией ядерного оружия в Ираке, экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. "Это вопрос к украинской армии. Мне кажется, украинская армия несет серьезные потери и для них контрнаступления будет тяжелым и непростым, но это их решение", - сказал Риттер журналистам в Новосибирске в понедельник. Бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по оружию, а ныне независимый военный эксперт Скотт Риттер в понедельник в Новосибирске впервые в России представил свою книгу о ядерной безопасности "Гонка разоружения".

https://ria.ru/20230430/kontrnastuplenie-1868792561.html

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, сша, новосибирск, скотт риттер, денис шмыгаль, оон