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Рассмотрение иска заповедника "Киево-Печерская лавра" к монастырю отложили

Рассмотрение иска заповедника "Киево-Печерская лавра" к монастырю отложили - РИА Новости, 01.05.2023

Рассмотрение иска заповедника "Киево-Печерская лавра" к монастырю отложили

Суд на Украине отложил рассмотрение дела по иску заповедника "Киево-Печерская лавра" к монастырю канонической Украинской православной церкви (УПЦ), арендующему... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T13:39

2023-05-01T13:39

2023-05-01T15:27

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ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Суд на Украине отложил рассмотрение дела по иску заповедника "Киево-Печерская лавра" к монастырю канонической Украинской православной церкви (УПЦ), арендующему у него помещения, на 5 июня, сообщил в телеграм-канале понедельник адвокат монастыря Никита Чекман. "Состоялось судебное заседание по иску заповедника к монастырю. По ходатайству представителей монастыря рассмотрение дела отложили на 5 июня", - написал Чекман в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в понедельник прошло подготовительное заседание, решался вопрос о подготовке к рассмотрению иска заповедника к монастырю. Чекман напомнил, что монастырь не признает односторонний разрыв договора аренды Киево-Печерской лавры с УПЦ."Все действия, которые происходят в Киево-Печерской лавре по поводу работы комиссии, принудительного выселения из лавры, являются, по нашему мнению, неправомерными, потому что хозяйственным судом Киева рассматривается иск монастыря о признании недействительным одностороннего отказа от договора", - сказал Чекман после заседаний журналистам, видеозапись его комментария РИА Новости предоставили очевидцы.Начальник юридического отдела заповедника Иван Прокопенко в комментарии журналистам уточнил, что их иск связан с требованием устранить препятствия в пользовании имуществом лавры."Во время начала работы комиссии (министерства культуры - ред.) монастырем были созданы действия по препятствованию работе комиссии. Они сначала дали представителей, потом отказались давать, отказались пускать в помещения. Они препятствовали разными способами. Это препятствие работе комиссии в вопросе возвращения госимущества, что и вынудило заповедник обратиться (в суд - ред.)", - сказал Прокопенко.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230501/kiev-1868962934.html

https://ria.ru/20230501/lavra-1868946184.html

https://ria.ru/20230429/lavra-1868786747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, киев, украина, ситуация вокруг упц