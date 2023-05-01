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Рассмотрение иска заповедника "Киево-Печерская лавра" к монастырю отложили - РИА Новости, 01.05.2023
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Религия
 
13:39 01.05.2023 (обновлено: 15:27 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/isk-1868967202.html
Рассмотрение иска заповедника "Киево-Печерская лавра" к монастырю отложили
Рассмотрение иска заповедника "Киево-Печерская лавра" к монастырю отложили - РИА Новости, 01.05.2023
Рассмотрение иска заповедника "Киево-Печерская лавра" к монастырю отложили
Суд на Украине отложил рассмотрение дела по иску заповедника "Киево-Печерская лавра" к монастырю канонической Украинской православной церкви (УПЦ), арендующему... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T13:39
2023-05-01T15:27
религия
россия
киев
украина
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Суд на Украине отложил рассмотрение дела по иску заповедника "Киево-Печерская лавра" к монастырю канонической Украинской православной церкви (УПЦ), арендующему у него помещения, на 5 июня, сообщил в телеграм-канале понедельник адвокат монастыря Никита Чекман. "Состоялось судебное заседание по иску заповедника к монастырю. По ходатайству представителей монастыря рассмотрение дела отложили на 5 июня", - написал Чекман в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в понедельник прошло подготовительное заседание, решался вопрос о подготовке к рассмотрению иска заповедника к монастырю. Чекман напомнил, что монастырь не признает односторонний разрыв договора аренды Киево-Печерской лавры с УПЦ."Все действия, которые происходят в Киево-Печерской лавре по поводу работы комиссии, принудительного выселения из лавры, являются, по нашему мнению, неправомерными, потому что хозяйственным судом Киева рассматривается иск монастыря о признании недействительным одностороннего отказа от договора", - сказал Чекман после заседаний журналистам, видеозапись его комментария РИА Новости предоставили очевидцы.Начальник юридического отдела заповедника Иван Прокопенко в комментарии журналистам уточнил, что их иск связан с требованием устранить препятствия в пользовании имуществом лавры."Во время начала работы комиссии (министерства культуры - ред.) монастырем были созданы действия по препятствованию работе комиссии. Они сначала дали представителей, потом отказались давать, отказались пускать в помещения. Они препятствовали разными способами. Это препятствие работе комиссии в вопросе возвращения госимущества, что и вынудило заповедник обратиться (в суд - ред.)", - сказал Прокопенко.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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россия, киев, украина, ситуация вокруг упц
Религия, Россия, Киев, Украина, Ситуация вокруг УПЦ
Рассмотрение иска заповедника "Киево-Печерская лавра" к монастырю отложили

Суд отложил на 5 июня рассмотрение иска заповедника "Киево-Печерская лавра" к монастырю

© Фото : пресс-служба УПЦКиево-Печерская лавра в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© Фото : пресс-служба УПЦ
Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Суд на Украине отложил рассмотрение дела по иску заповедника "Киево-Печерская лавра" к монастырю канонической Украинской православной церкви (УПЦ), арендующему у него помещения, на 5 июня, сообщил в телеграм-канале понедельник адвокат монастыря Никита Чекман.
"Состоялось судебное заседание по иску заповедника к монастырю. По ходатайству представителей монастыря рассмотрение дела отложили на 5 июня", - написал Чекман в своем Telegram-канале.
Глава канонической УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий помолился среди верующих на внутренней площади Киево-Печерской лавры
Предстоятель УПЦ помолился вместе с верующими у Киево-Печерской лавры
Вчера, 13:00
Он уточнил, что в понедельник прошло подготовительное заседание, решался вопрос о подготовке к рассмотрению иска заповедника к монастырю. Чекман напомнил, что монастырь не признает односторонний разрыв договора аренды Киево-Печерской лавры с УПЦ.
"Все действия, которые происходят в Киево-Печерской лавре по поводу работы комиссии, принудительного выселения из лавры, являются, по нашему мнению, неправомерными, потому что хозяйственным судом Киева рассматривается иск монастыря о признании недействительным одностороннего отказа от договора", - сказал Чекман после заседаний журналистам, видеозапись его комментария РИА Новости предоставили очевидцы.
Начальник юридического отдела заповедника Иван Прокопенко в комментарии журналистам уточнил, что их иск связан с требованием устранить препятствия в пользовании имуществом лавры.
"Во время начала работы комиссии (министерства культуры - ред.) монастырем были созданы действия по препятствованию работе комиссии. Они сначала дали представителей, потом отказались давать, отказались пускать в помещения. Они препятствовали разными способами. Это препятствие работе комиссии в вопросе возвращения госимущества, что и вынудило заповедник обратиться (в суд - ред.)", - сказал Прокопенко.
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
Комиссия Минкульта Украины осматривает корпуса Киево-Печерской лавры
Вчера, 10:37
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины.
Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
Комиссия Минкульта Украины хочет проверить еще 68 объектов киевской лавры
29 апреля, 23:50
 
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