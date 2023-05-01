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На севере Ирана арестовали лидеров террористической группировки - РИА Новости, 01.05.2023
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16:58 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/iran-1868994565.html
На севере Ирана арестовали лидеров террористической группировки
На севере Ирана арестовали лидеров террористической группировки - РИА Новости, 01.05.2023
На севере Ирана арестовали лидеров террористической группировки
Лидеры "Окружной молодежной группировки" (Shabakeh-ye Javanan-e Mahallat), связанной с леворадикальной группировкой "Организация моджахедов иранского народа"... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T16:58
2023-05-01T16:58
в мире
иран
ирак
сша
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Лидеры "Окружной молодежной группировки" (Shabakeh-ye Javanan-e Mahallat), связанной с леворадикальной группировкой "Организация моджахедов иранского народа" (ОМИН, признана террористической в Иране – ред.), задержаны на севере Ирана в городе Бабольсер, сообщил в понедельник командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) города Мостафа Базванд. "Усилиями спецназа КСИР Бабольсера в городе раскрыта и уничтожена сеть (агентов), связанная с группировкой ОМИН… Эта группа, называвшаяся "Молодежь округа Бабольсер", действовала с целью введения в заблуждение и вербовки молодых людей и подростков", – приводит слова Базванда агентство IRNA. По словам командующего, группировка с начала беспорядков осени-зимы 2022 года занималась производством контента для антиправительственных СМИ и вербовала молодежь и подростков "пустыми обещаниями предоставить убежище за границей". Днем ранее агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник сообщило о задержании членов группировки, в которую входили элементы, связанные с ОМИН и рядом других антиправительственных организаций. По словам этого источника, члены группировки уже задерживались за свои действия, но были помилованы Верховным лидером Ирана. Целью их деятельности было подстрекательство учителей и рабочих к организации забастовок, а также привлечение повышенного внимания к проблеме отравлений школьников. Среди арестованных были Марьям Асадоллахи (известная как "Аниша") и Рейхане Ансари, задержанные в прошлом году за сотрудничество с французскими шпионами. Группировка ОМИН играла важную роль в ходе иранской революции и ирано-иракской войны. Эта леворадикальная группа вела борьбу против Исламской Республики Иран после исламской революции и прихода к власти аятоллы Хомейни. Пик деятельности группировки в Иране пришелся на 1981 год, когда ОМИН организовали теракт, убивший президента Ирана Мохаммеда Раджаи и премьер-министра Мохаммеда Бахонара. В том же году группировка устроила взрыв на совещании Исламской республиканской партии, в ходе которого погибли 73 государственных и партийных деятеля. Потерпев поражение в Иране, группировка перебазировалась в Ирак, который в 80-е годы вел войну с Ираном. В 1988 году семитысячный корпус ОМИН вторгся на территорию Ирана, но был разгромлен. В 2003 году группировка была разоружена в ходе вторжения в Ирак международной коалиции во главе с США. Новые власти Ирака, где большинство населения, как и в Иране, составляют мусульмане-шииты, заявили, что не позволят ОМИН действовать на своей территории. Крупнейший лагерь ОМИН в Ираке "Ашраф" был взят штурмом иракскими силами безопасности в 2011 году, тогда погибли до 36 человек, еще одно нападение в 2013 году привело к гибели 52 человек. Жители "Ашрафа" переместились в лагерь "Свобода". США на протяжении ряда лет занимались вывозом членов ОМИН из Ирака в третьи страны. Международные организации критиковали как боевиков ОМИН, так и иракские силы за многочисленные нарушения прав человека, пытки и убийства.
https://ria.ru/20230421/iran-1866856556.html
https://ria.ru/20211006/terrorizm-1753321179.html
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в мире, иран, ирак, сша
В мире, Иран, Ирак, США
На севере Ирана арестовали лидеров террористической группировки

На севере Ирана арестовали лидеров террористической группировки ОМИН

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран
Вид на Тегеран - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Антон Быстров
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Лидеры "Окружной молодежной группировки" (Shabakeh-ye Javanan-e Mahallat), связанной с леворадикальной группировкой "Организация моджахедов иранского народа" (ОМИН, признана террористической в Иране – ред.), задержаны на севере Ирана в городе Бабольсер, сообщил в понедельник командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) города Мостафа Базванд.
"Усилиями спецназа КСИР Бабольсера в городе раскрыта и уничтожена сеть (агентов), связанная с группировкой ОМИН… Эта группа, называвшаяся "Молодежь округа Бабольсер", действовала с целью введения в заблуждение и вербовки молодых людей и подростков", – приводит слова Базванда агентство IRNA.
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По словам командующего, группировка с начала беспорядков осени-зимы 2022 года занималась производством контента для антиправительственных СМИ и вербовала молодежь и подростков "пустыми обещаниями предоставить убежище за границей".
Днем ранее агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник сообщило о задержании членов группировки, в которую входили элементы, связанные с ОМИН и рядом других антиправительственных организаций. По словам этого источника, члены группировки уже задерживались за свои действия, но были помилованы Верховным лидером Ирана. Целью их деятельности было подстрекательство учителей и рабочих к организации забастовок, а также привлечение повышенного внимания к проблеме отравлений школьников. Среди арестованных были Марьям Асадоллахи (известная как "Аниша") и Рейхане Ансари, задержанные в прошлом году за сотрудничество с французскими шпионами.
Группировка ОМИН играла важную роль в ходе иранской революции и ирано-иракской войны. Эта леворадикальная группа вела борьбу против Исламской Республики Иран после исламской революции и прихода к власти аятоллы Хомейни. Пик деятельности группировки в Иране пришелся на 1981 год, когда ОМИН организовали теракт, убивший президента Ирана Мохаммеда Раджаи и премьер-министра Мохаммеда Бахонара. В том же году группировка устроила взрыв на совещании Исламской республиканской партии, в ходе которого погибли 73 государственных и партийных деятеля.
Потерпев поражение в Иране, группировка перебазировалась в Ирак, который в 80-е годы вел войну с Ираном. В 1988 году семитысячный корпус ОМИН вторгся на территорию Ирана, но был разгромлен. В 2003 году группировка была разоружена в ходе вторжения в Ирак международной коалиции во главе с США. Новые власти Ирака, где большинство населения, как и в Иране, составляют мусульмане-шииты, заявили, что не позволят ОМИН действовать на своей территории. Крупнейший лагерь ОМИН в Ираке "Ашраф" был взят штурмом иракскими силами безопасности в 2011 году, тогда погибли до 36 человек, еще одно нападение в 2013 году привело к гибели 52 человек. Жители "Ашрафа" переместились в лагерь "Свобода". США на протяжении ряда лет занимались вывозом членов ОМИН из Ирака в третьи страны. Международные организации критиковали как боевиков ОМИН, так и иракские силы за многочисленные нарушения прав человека, пытки и убийства.
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