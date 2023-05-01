https://ria.ru/20230501/donbass-1868981161.html

Губернатор Новгородской области отвез в ЛНР антенны и тепловизоры

Губернатор Новгородской области отвез в ЛНР антенны и тепловизоры - РИА Новости, 01.05.2023

Губернатор Новгородской области отвез в ЛНР антенны и тепловизоры

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своём телеграм-канале сообщил, что накануне 1 мая проведал новгородских военнослужащих в Луганской Народной... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T15:18

2023-05-01T15:18

2023-05-01T15:18

специальная военная операция на украине

безопасность

новгородская область

луганская народная республика

северодонецк

андрей никитин (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867431358_0:54:1280:774_1920x0_80_0_0_11fb2e8371dfa43f20b6fe18b88a6c64.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 мая – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своём телеграм-канале сообщил, что накануне 1 мая проведал новгородских военнослужащих в Луганской Народной Республике и передал им спутниковые антенны, оргтехнику и тепловизоры. Как уточнил Никитин, новгородцы сейчас служат в 1007 и 1008 полках, артдивизионе и парашютно-десантной дивизии. Настроение у бойцов боевое. "Передали ребятам спутниковые антенны, оргтехнику, тепловизоры. Антенны были жизненно необходимы. В условиях отсутствия интернета, а здесь это повсеместно, они обеспечивают связь между подразделениями", - рассказал Никитин. Также он заехал в медсанчасть в Северодонецке. В апреле туда из Новгородской области доставили большую партию медикаментов и медицинское оборудование.

https://ria.ru/20230313/dobrovoltsy-1857483444.html

https://ria.ru/20230416/rudenya-1865654256.html

новгородская область

луганская народная республика

северодонецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, новгородская область, луганская народная республика, северодонецк, андрей никитин (политик)