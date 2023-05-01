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Губернатор Новгородской области отвез в ЛНР антенны и тепловизоры - РИА Новости, 01.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:18 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/donbass-1868981161.html
Губернатор Новгородской области отвез в ЛНР антенны и тепловизоры
Губернатор Новгородской области отвез в ЛНР антенны и тепловизоры - РИА Новости, 01.05.2023
Губернатор Новгородской области отвез в ЛНР антенны и тепловизоры
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своём телеграм-канале сообщил, что накануне 1 мая проведал новгородских военнослужащих в Луганской Народной... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T15:18
2023-05-01T15:18
специальная военная операция на украине
безопасность
новгородская область
луганская народная республика
северодонецк
андрей никитин (политик)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 мая – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своём телеграм-канале сообщил, что накануне 1 мая проведал новгородских военнослужащих в Луганской Народной Республике и передал им спутниковые антенны, оргтехнику и тепловизоры. Как уточнил Никитин, новгородцы сейчас служат в 1007 и 1008 полках, артдивизионе и парашютно-десантной дивизии. Настроение у бойцов боевое. "Передали ребятам спутниковые антенны, оргтехнику, тепловизоры. Антенны были жизненно необходимы. В условиях отсутствия интернета, а здесь это повсеместно, они обеспечивают связь между подразделениями", - рассказал Никитин. Также он заехал в медсанчасть в Северодонецке. В апреле туда из Новгородской области доставили большую партию медикаментов и медицинское оборудование.
https://ria.ru/20230313/dobrovoltsy-1857483444.html
https://ria.ru/20230416/rudenya-1865654256.html
новгородская область
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безопасность, новгородская область, луганская народная республика, северодонецк, андрей никитин (политик)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Новгородская область, Луганская Народная Республика, Северодонецк, Андрей Никитин (политик)
Губернатор Новгородской области отвез в ЛНР антенны и тепловизоры

Губернатор Новгородской области Никитин отвез в ЛНР антенны, оргтехнику и тепловизоры

© Предоставлено пресс-службой правительства Новгородской областиГубернатор Новгородской области Андрей Никитин
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
© Предоставлено пресс-службой правительства Новгородской области
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 мая – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своём телеграм-канале сообщил, что накануне 1 мая проведал новгородских военнослужащих в Луганской Народной Республике и передал им спутниковые антенны, оргтехнику и тепловизоры.
Как уточнил Никитин, новгородцы сейчас служат в 1007 и 1008 полках, артдивизионе и парашютно-десантной дивизии. Настроение у бойцов боевое.
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"Передали ребятам спутниковые антенны, оргтехнику, тепловизоры. Антенны были жизненно необходимы. В условиях отсутствия интернета, а здесь это повсеместно, они обеспечивают связь между подразделениями", - рассказал Никитин.
Также он заехал в медсанчасть в Северодонецке. В апреле туда из Новгородской области доставили большую партию медикаментов и медицинское оборудование.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьНовгородская областьЛуганская Народная РеспубликаСеверодонецкАндрей Никитин (политик)
 
 
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