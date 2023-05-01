https://ria.ru/20230501/diplomaty-1869005418.html

Несколько немецких дипломатов покинули Россию в понедельник

Несколько немецких дипломатов покинули Россию в понедельник - РИА Новости, 01.05.2023

Несколько немецких дипломатов покинули Россию в понедельник

Несколько сотрудников немецких дипломатических представительств покинули Россию, сообщило издание Stern со ссылкой на Министерство иностранных дел Германии. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T18:14

2023-05-01T18:14

2023-05-01T20:21

в мире

россия

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786816245_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a73fb324350263ac45aa9fb0eb9e952e.jpg

БЕРЛИН, 1 мая — РИА Новости. Несколько сотрудников немецких дипломатических представительств покинули Россию, сообщило издание Stern со ссылкой на Министерство иностранных дел Германии. Ранее в МИД сообщили, что Берлин в очередной раз решил массово выслать сотрудников российских диппредставительств. Речь идет о более чем 20 дипломатах. В министерстве подчеркнули, что, несмотря на заверения о нежелании афишировать эту ситуацию, немецкие власти проинформировали о своей "затее" представителей СМИ, которых они регулярно используют для организации "контролируемых утечек" и "вбросов".Москва в качестве ответной меры приняла решение о зеркальной высылке представителей Германии. Посол страны Гейза фон Гайр получил официальное уведомление об этом во время беседы в министерстве 5 апреля этого года.

https://ria.ru/20230425/vysylki-1867517401.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, германия