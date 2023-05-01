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Несколько немецких дипломатов покинули Россию в понедельник - РИА Новости, 01.05.2023
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18:14 01.05.2023 (обновлено: 20:21 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/diplomaty-1869005418.html
Несколько немецких дипломатов покинули Россию в понедельник
Несколько немецких дипломатов покинули Россию в понедельник - РИА Новости, 01.05.2023
Несколько немецких дипломатов покинули Россию в понедельник
Несколько сотрудников немецких дипломатических представительств покинули Россию, сообщило издание Stern со ссылкой на Министерство иностранных дел Германии. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T18:14
2023-05-01T20:21
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БЕРЛИН, 1 мая — РИА Новости. Несколько сотрудников немецких дипломатических представительств покинули Россию, сообщило издание Stern со ссылкой на Министерство иностранных дел Германии. Ранее в МИД сообщили, что Берлин в очередной раз решил массово выслать сотрудников российских диппредставительств. Речь идет о более чем 20 дипломатах. В министерстве подчеркнули, что, несмотря на заверения о нежелании афишировать эту ситуацию, немецкие власти проинформировали о своей "затее" представителей СМИ, которых они регулярно используют для организации "контролируемых утечек" и "вбросов".Москва в качестве ответной меры приняла решение о зеркальной высылке представителей Германии. Посол страны Гейза фон Гайр получил официальное уведомление об этом во время беседы в министерстве 5 апреля этого года.
https://ria.ru/20230425/vysylki-1867517401.html
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в мире, россия, германия
В мире, Россия, Германия
Несколько немецких дипломатов покинули Россию в понедельник

Stern: несколько сотрудников немецких диппредставительств покинули Россию в понедельник

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля
Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля . Архивное фото
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БЕРЛИН, 1 мая — РИА Новости. Несколько сотрудников немецких дипломатических представительств покинули Россию, сообщило издание Stern со ссылкой на Министерство иностранных дел Германии.
«

"После высылки Кремлем несколько немецких дипломатов покинули Россию в понедельник", — говорится в публикации.

Ранее в МИД сообщили, что Берлин в очередной раз решил массово выслать сотрудников российских диппредставительств. Речь идет о более чем 20 дипломатах. В министерстве подчеркнули, что, несмотря на заверения о нежелании афишировать эту ситуацию, немецкие власти проинформировали о своей "затее" представителей СМИ, которых они регулярно используют для организации "контролируемых утечек" и "вбросов".
Москва в качестве ответной меры приняла решение о зеркальной высылке представителей Германии. Посол страны Гейза фон Гайр получил официальное уведомление об этом во время беседы в министерстве 5 апреля этого года.
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