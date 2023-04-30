https://ria.ru/20230430/zemletryasenie-1868857945.html

В турецкой Малатье произошло землетрясение магнитудой 4,3

В турецкой Малатье произошло землетрясение магнитудой 4,3 - РИА Новости, 30.04.2023

В турецкой Малатье произошло землетрясение магнитудой 4,3

Землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировано в турецкой провинции Малатья, сообщило в Twitter управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T16:27

2023-04-30T16:27

2023-04-30T16:27

в мире

турция

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АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировано в турецкой провинции Малатья, сообщило в Twitter управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства, подземные толчки зарегистрированы в районе Акчадаг. Очаг землетрясения залегал на глубине 11,07 километра.

https://ria.ru/20230430/kamchatka-1868803262.html

турция

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в мире, турция