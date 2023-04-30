https://ria.ru/20230430/uzbekistan-1868798077.html

В Узбекистане начался референдум по конституции

В Узбекистане начался референдум по конституции - РИА Новости, 30.04.2023

В Узбекистане начался референдум по конституции

В Узбекистане открылись избирательные участки для голосования на референдуме по проекту закона о конституции в новой редакции. Участки работают с 08.00 по... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T06:05

2023-04-30T06:05

2023-04-30T07:27

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ТАШКЕНТ, 30 апр ─ РИА Новости. В Узбекистане открылись избирательные участки для голосования на референдуме по проекту закона о конституции в новой редакции. Участки работают с 08.00 по местному времени (06.00 мск) до 20.00 (18.00 мск). Текст закона появился в местных СМИ еще 15 марта. По информации ЦИК республики, за более чем час с начала голосования не зафиксировано никаких нарушений."Голосование проходит в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами", — заявил председатель комиссии Зайниддин Низамходжаев.Действующую конституцию приняли в 1992 году, за прошедшее время в основной закон страны вносили поправки 15 раз. В новую редакцию правового акта планируется внести еще 27 статей, таким образом их общее число увеличивается со 128 до 155, вместе с поправками основной закон обновится на 65 процентов.В частности, жителям республики предлагают принять пункт о продлении срока полномочий президента с пяти до семи лет. Кроме того, проект конституционного закона позволяет действующему главе государства Шавкату Мирзиееву избираться на эту должность еще раз после двух сроков подряд. Среди других вносимых изменений — пункт о сокращении численности сенаторов со 100 до 65, о запрете смертной казни и выдачи гражданина страны иностранному государству. В конституцию впервые включается отдельная глава об институтах гражданского общества и о гарантиях их деятельности. Поправки также закрепляют полномочия нижней палаты парламента по контролю за исполнением государственного бюджета и рассмотрения отчета счетной палаты. В проект закона также ввели норму об исключительном полномочии суда принимать решение об ограничении права собственности, а также ограничивать право на тайну переписки и любых иных сообщений. В новой конституции предусмотрено, что государство возьмет на себя несколько новых обязательств по сокращению бедности, обеспечению занятости и защите от безработицы. По данным ЦИК, принять участие в референдуме смогут более 19,7 миллиона человек. Власти создали 14 окружных избирательных комиссий и организовали 10 758 участков. Более 611 тысяч граждан, не имеющие возможности в день голосования находиться по месту жительства, смогли поучаствовать в плебисците досрочно с 19 по 26 апреля. За рубежом граждане Узбекистана могут проголосовать за новую конституцию в 39 странах, где организованы 55 стационарных участков при посольствах и дипмиссиях. В России участки открываются в семи городах: в посольстве республики в Москве, а также при генеральных консульствах Узбекистана в Петербурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Владивостоке. В соответствии с законом "О референдуме", решение на плебисците признается принятым, если его поддержали более половины граждан, принявших участие в голосовании. Порог явки на референдум составляет более половины проголосовавших, внесенных в списки. Предварительные итоги референдума ЦИК обещает обнародовать 1 мая.

https://ria.ru/20230429/referendum-1868764655.html

https://ria.ru/20230313/uzbekistan-1857448616.html

https://ria.ru/20230113/uzbekistan-1844694610.html

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