В Новосибирске частный самолет совершил жесткую посадку
Из-за жесткой посадки частного самолета Cessna-172 в Новосибирске люди не пострадали
© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратураНа месте жесткой посадки частного легкомоторного самолета в Новосибирске
На месте жесткой посадки частного легкомоторного самолета в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 30 апр - РИА Новости. Частный самолет Cessna-172 совершил жесткую посадку в Новосибирске, экипаж не пострадал, самолет получил повреждения, сообщают Восточное МСУТ СК и Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
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"Установлено, что 30 апреля около 17.00 (13.00 мск) воздушное судно Cessna-172М при выполнении частного полета совершило жесткую посадку на участке местности "Городской аэропорт" в Заельцовском районе Новосибирска. В результате происшествия воздушное судно получило повреждения планера, кабины и шасси, экипаж не пострадал", - сообщает следственное управление.
По факту жесткой посадки частного легкомоторного самолёта организована доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).
Западно-Сибирская транспортная прокуратура по факту произошедшего организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов с выездом на место происшествия. Устанавливаются все обстоятельства и причины авиационного происшествия.