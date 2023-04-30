https://ria.ru/20230430/samolet-1868853802.html

В Новосибирске частный самолет совершил жесткую посадку

В Новосибирске частный самолет совершил жесткую посадку - РИА Новости, 30.04.2023

В Новосибирске частный самолет совершил жесткую посадку

Частный самолет Cessna-172 совершил жесткую посадку в Новосибирске, экипаж не пострадал, самолет получил повреждения, сообщают Восточное МСУТ СК и... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T15:50

2023-04-30T15:50

2023-04-30T15:50

происшествия

новосибирск

россия

западно-сибирская транспортная прокуратура

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НОВОСИБИРСК, 30 апр - РИА Новости. Частный самолет Cessna-172 совершил жесткую посадку в Новосибирске, экипаж не пострадал, самолет получил повреждения, сообщают Восточное МСУТ СК и Западно-Сибирская транспортная прокуратура. По факту жесткой посадки частного легкомоторного самолёта организована доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба). Западно-Сибирская транспортная прокуратура по факту произошедшего организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов с выездом на место происшествия. Устанавливаются все обстоятельства и причины авиационного происшествия.

https://ria.ru/20230328/baykal-1861146030.html

https://ria.ru/20230427/styuardessa-1867964004.html

новосибирск

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происшествия, новосибирск, россия, западно-сибирская транспортная прокуратура