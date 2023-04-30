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В Новосибирске частный самолет совершил жесткую посадку - РИА Новости, 30.04.2023
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15:50 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/samolet-1868853802.html
В Новосибирске частный самолет совершил жесткую посадку
В Новосибирске частный самолет совершил жесткую посадку - РИА Новости, 30.04.2023
В Новосибирске частный самолет совершил жесткую посадку
Частный самолет Cessna-172 совершил жесткую посадку в Новосибирске, экипаж не пострадал, самолет получил повреждения, сообщают Восточное МСУТ СК и... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T15:50
2023-04-30T15:50
происшествия
новосибирск
россия
западно-сибирская транспортная прокуратура
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НОВОСИБИРСК, 30 апр - РИА Новости. Частный самолет Cessna-172 совершил жесткую посадку в Новосибирске, экипаж не пострадал, самолет получил повреждения, сообщают Восточное МСУТ СК и Западно-Сибирская транспортная прокуратура. По факту жесткой посадки частного легкомоторного самолёта организована доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба). Западно-Сибирская транспортная прокуратура по факту произошедшего организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов с выездом на место происшествия. Устанавливаются все обстоятельства и причины авиационного происшествия.
https://ria.ru/20230328/baykal-1861146030.html
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происшествия, новосибирск, россия, западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Новосибирск, Россия, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
В Новосибирске частный самолет совершил жесткую посадку

Из-за жесткой посадки частного самолета Cessna-172 в Новосибирске люди не пострадали

© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратураНа месте жесткой посадки частного легкомоторного самолета в Новосибирске
На месте жесткой посадки частного легкомоторного самолета в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура
На месте жесткой посадки частного легкомоторного самолета в Новосибирске
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НОВОСИБИРСК, 30 апр - РИА Новости. Частный самолет Cessna-172 совершил жесткую посадку в Новосибирске, экипаж не пострадал, самолет получил повреждения, сообщают Восточное МСУТ СК и Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
«
"Установлено, что 30 апреля около 17.00 (13.00 мск) воздушное судно Cessna-172М при выполнении частного полета совершило жесткую посадку на участке местности "Городской аэропорт" в Заельцовском районе Новосибирска. В результате происшествия воздушное судно получило повреждения планера, кабины и шасси, экипаж не пострадал", - сообщает следственное управление.
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По факту жесткой посадки частного легкомоторного самолёта организована доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).
Западно-Сибирская транспортная прокуратура по факту произошедшего организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов с выездом на место происшествия. Устанавливаются все обстоятельства и причины авиационного происшествия.
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