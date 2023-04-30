https://ria.ru/20230430/puteshestviya-1868482807.html

Названы самые популярные направления для отдыха россиян в апреле

Названы самые популярные направления для отдыха россиян в апреле - РИА Новости, 30.04.2023

Названы самые популярные направления для отдыха россиян в апреле

Определены самые востребованные направления для отдыха россиян в апреле, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T02:33

2023-04-30T02:33

2023-04-30T02:33

туризм

туризм

новости - туризм

отдых в россии

москва

санкт-петербург

стамбул

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для отдыха россиян в апреле, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований отелей и выяснили, что в РФ пользователи чаще всего заказывали гостиницы в Москве: на столицу приходится четверть от всех заказов по стране.Санкт-Петербург — на втором месте по популярности, его доля 15 процентов. Сочи — на третьей строке списка, этот курорт выбирали девять процентов путешественников. В пятерку наиболее востребованных также вошли отели Казани и Екатеринбурга.Среди зарубежных самым популярным городом стал Стамбул: там оформлено 11 процентов от всех заграничных заказов. Вторую строчку занял Дубай, в котором отдыхали шесть процентов россиян, а третью — Минск, его доля — 4,3 процента. В пятерку самых востребованных также вошли Ереван и Бангкок.

https://ria.ru/20230428/khaynan-1868468379.html

москва

санкт-петербург

стамбул

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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