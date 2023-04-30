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Названы самые популярные направления для отдыха россиян в апреле - РИА Новости, 30.04.2023
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Туризм
 
02:33 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/puteshestviya-1868482807.html
Названы самые популярные направления для отдыха россиян в апреле
Названы самые популярные направления для отдыха россиян в апреле - РИА Новости, 30.04.2023
Названы самые популярные направления для отдыха россиян в апреле
Определены самые востребованные направления для отдыха россиян в апреле, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T02:33
2023-04-30T02:33
туризм
туризм
новости - туризм
отдых в россии
москва
санкт-петербург
стамбул
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для отдыха россиян в апреле, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований отелей и выяснили, что в РФ пользователи чаще всего заказывали гостиницы в Москве: на столицу приходится четверть от всех заказов по стране.Санкт-Петербург — на втором месте по популярности, его доля 15 процентов. Сочи — на третьей строке списка, этот курорт выбирали девять процентов путешественников. В пятерку наиболее востребованных также вошли отели Казани и Екатеринбурга.Среди зарубежных самым популярным городом стал Стамбул: там оформлено 11 процентов от всех заграничных заказов. Вторую строчку занял Дубай, в котором отдыхали шесть процентов россиян, а третью — Минск, его доля — 4,3 процента. В пятерку самых востребованных также вошли Ереван и Бангкок.
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туризм, новости - туризм, отдых в россии, москва, санкт-петербург, стамбул
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, отдых в России, Москва, Санкт-Петербург, Стамбул
Названы самые популярные направления для отдыха россиян в апреле

OneTwoTrip: в апреле россияне чаще всего отдыхали в Москве, Санкт-Петербурге и Стамбуле

© iStock.com / NikadaГолубая мечеть в Стамбуле
Голубая мечеть в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© iStock.com / Nikada
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для отдыха россиян в апреле, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований отелей и выяснили, что в РФ пользователи чаще всего заказывали гостиницы в Москве: на столицу приходится четверть от всех заказов по стране.
Санкт-Петербург — на втором месте по популярности, его доля 15 процентов. Сочи — на третьей строке списка, этот курорт выбирали девять процентов путешественников. В пятерку наиболее востребованных также вошли отели Казани и Екатеринбурга.
Среди зарубежных самым популярным городом стал Стамбул: там оформлено 11 процентов от всех заграничных заказов. Вторую строчку занял Дубай, в котором отдыхали шесть процентов россиян, а третью — Минск, его доля — 4,3 процента. В пятерку самых востребованных также вошли Ереван и Бангкок.
Туристы на острове Хайнань, КНР - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
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