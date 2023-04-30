https://ria.ru/20230430/puteshestviya-1868482807.html
Названы самые популярные направления для отдыха россиян в апреле
Названы самые популярные направления для отдыха россиян в апреле - РИА Новости, 30.04.2023
Названы самые популярные направления для отдыха россиян в апреле
Определены самые востребованные направления для отдыха россиян в апреле, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T02:33
2023-04-30T02:33
2023-04-30T02:33
туризм
туризм
новости - туризм
отдых в россии
москва
санкт-петербург
стамбул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861289770_0:303:3102:2048_1920x0_80_0_0_3d923d3e1482ed7101da3c9f101425a7.jpg
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для отдыха россиян в апреле, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований отелей и выяснили, что в РФ пользователи чаще всего заказывали гостиницы в Москве: на столицу приходится четверть от всех заказов по стране.Санкт-Петербург — на втором месте по популярности, его доля 15 процентов. Сочи — на третьей строке списка, этот курорт выбирали девять процентов путешественников. В пятерку наиболее востребованных также вошли отели Казани и Екатеринбурга.Среди зарубежных самым популярным городом стал Стамбул: там оформлено 11 процентов от всех заграничных заказов. Вторую строчку занял Дубай, в котором отдыхали шесть процентов россиян, а третью — Минск, его доля — 4,3 процента. В пятерку самых востребованных также вошли Ереван и Бангкок.
https://ria.ru/20230428/khaynan-1868468379.html
москва
санкт-петербург
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861289770_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_113870afed38eb37d07285a9fc7fa46d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, отдых в россии, москва, санкт-петербург, стамбул
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, отдых в России, Москва, Санкт-Петербург, Стамбул
Названы самые популярные направления для отдыха россиян в апреле
OneTwoTrip: в апреле россияне чаще всего отдыхали в Москве, Санкт-Петербурге и Стамбуле
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для отдыха россиян в апреле, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований отелей и выяснили, что в РФ пользователи чаще всего заказывали гостиницы в Москве: на столицу приходится четверть от всех заказов по стране.
Санкт-Петербург — на втором месте по популярности, его доля 15 процентов. Сочи — на третьей строке списка, этот курорт выбирали девять процентов путешественников. В пятерку наиболее востребованных также вошли отели Казани и Екатеринбурга.
Среди зарубежных самым популярным городом стал Стамбул: там оформлено 11 процентов от всех заграничных заказов. Вторую строчку занял Дубай, в котором отдыхали шесть процентов россиян, а третью — Минск, его доля — 4,3 процента. В пятерку самых востребованных также вошли Ереван и Бангкок.
Для россиян открылся еще один зарубежный пляжный курорт