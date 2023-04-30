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Бирюков поздравил московских пожарных с профессиональным праздником - РИА Новости, 30.04.2023
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16:02 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/pozharnye-1868855844.html
Бирюков поздравил московских пожарных с профессиональным праздником
Бирюков поздравил московских пожарных с профессиональным праздником - РИА Новости, 30.04.2023
Бирюков поздравил московских пожарных с профессиональным праздником
Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил столичных пожарных с Днем пожарной охраны России, его слова цитирует Telegram-канал... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T16:02
2023-04-30T16:02
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
день работников пожарной охраны в россии
петр бирюков
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил столичных пожарных с Днем пожарной охраны России, его слова цитирует Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства. В России 30 апреля отмечается День пожарной охраны, установленный указом президента РФ от 30 апреля 1999 года. Заммэра добавил, что серьезной проверкой готовности столичного пожарно-спасательного гарнизона к решению сложнейших задач стали лесные пожары в соседних регионах в августе прошлого года. "Столичные огнеборцы доказали, что всегда готовы в числе первых прийти на помощь тем, кто в ней нуждается", – отметил Бирюков.
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москва, день работников пожарной охраны в россии, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, День работников пожарной охраны в России, Петр Бирюков
Бирюков поздравил московских пожарных с профессиональным праздником

Заммэра Бирюков поздравил московских пожарных с Днем пожарной охраны России

© РИА Новости / Роман ГалкинМосковские пожарные
Московские пожарные - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Роман Галкин
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил столичных пожарных с Днем пожарной охраны России, его слова цитирует Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.
В России 30 апреля отмечается День пожарной охраны, установленный указом президента РФ от 30 апреля 1999 года.
«

"Многотысячный пожарно-спасательный гарнизон столицы – мощная служба экстренного реагирования, лидер по оснащенности современной техникой, оборудованием и новейшими технологическими разработками. Однако его главным достоянием всегда были и остаются люди – профессионалы своего дела. Это пожарные, диспетчеры, пилоты экстренной авиации, операторы Службы 112, инспекторы и другие специалисты", - сказал Бирюков.

Заммэра добавил, что серьезной проверкой готовности столичного пожарно-спасательного гарнизона к решению сложнейших задач стали лесные пожары в соседних регионах в августе прошлого года.
"Столичные огнеборцы доказали, что всегда готовы в числе первых прийти на помощь тем, кто в ней нуждается", – отметил Бирюков.
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
День пожарной охраны в России
Вчера, 01:06
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваДень работников пожарной охраны в РоссииПетр Бирюков
 
 
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