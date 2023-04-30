Бирюков поздравил московских пожарных с профессиональным праздником
Заммэра Бирюков поздравил московских пожарных с Днем пожарной охраны России
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил столичных пожарных с Днем пожарной охраны России, его слова цитирует Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.
В России 30 апреля отмечается День пожарной охраны, установленный указом президента РФ от 30 апреля 1999 года.
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"Многотысячный пожарно-спасательный гарнизон столицы – мощная служба экстренного реагирования, лидер по оснащенности современной техникой, оборудованием и новейшими технологическими разработками. Однако его главным достоянием всегда были и остаются люди – профессионалы своего дела. Это пожарные, диспетчеры, пилоты экстренной авиации, операторы Службы 112, инспекторы и другие специалисты", - сказал Бирюков.
Заммэра добавил, что серьезной проверкой готовности столичного пожарно-спасательного гарнизона к решению сложнейших задач стали лесные пожары в соседних регионах в августе прошлого года.
"Столичные огнеборцы доказали, что всегда готовы в числе первых прийти на помощь тем, кто в ней нуждается", – отметил Бирюков.