https://ria.ru/20230430/pozharnye-1868855844.html

Бирюков поздравил московских пожарных с профессиональным праздником

Бирюков поздравил московских пожарных с профессиональным праздником - РИА Новости, 30.04.2023

Бирюков поздравил московских пожарных с профессиональным праздником

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил столичных пожарных с Днем пожарной охраны России, его слова цитирует Telegram-канал... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T16:02

2023-04-30T16:02

2023-04-30T16:02

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

день работников пожарной охраны в россии

петр бирюков

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил столичных пожарных с Днем пожарной охраны России, его слова цитирует Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства. В России 30 апреля отмечается День пожарной охраны, установленный указом президента РФ от 30 апреля 1999 года. Заммэра добавил, что серьезной проверкой готовности столичного пожарно-спасательного гарнизона к решению сложнейших задач стали лесные пожары в соседних регионах в августе прошлого года. "Столичные огнеборцы доказали, что всегда готовы в числе первых прийти на помощь тем, кто в ней нуждается", – отметил Бирюков.

https://ria.ru/20230430/pozharnye-1868441376.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, день работников пожарной охраны в россии, петр бирюков