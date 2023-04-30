https://ria.ru/20230430/pozhar-1868893776.html

В Туле загорелась крыша автосервиса

В Туле загорелась крыша автосервиса - РИА Новости, 30.04.2023

В Туле загорелась крыша автосервиса

Пожарные тушат загоревшуюся крышу автосервиса площадью 1,4 тысячи квадратных метров в Туле, сообщил РИА Новости в ГУ МЧС по Тульской области. РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T21:08

2023-04-30T21:08

2023-04-30T21:08

тула

тульская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Пожарные тушат загоревшуюся крышу автосервиса площадью 1,4 тысячи квадратных метров в Туле, сообщил РИА Новости в ГУ МЧС по Тульской области. По официальным данным ведомства, в 18:15 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в здании на проезде Тимирязева. По прибытии на место происшествия, в 18:18, пожарные приступили к ликвидации горения. "Здание автосервиса площадью 20 на 70 метров. Загорелась кровля по всей площади. На данный момент пожар локализован", - рассказал представитель ГУ МЧС. По его словам, пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

https://ria.ru/20230430/pozhar-1868887775.html

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тула, тульская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия