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В Туле загорелась крыша автосервиса - РИА Новости, 30.04.2023
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21:08 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/pozhar-1868893776.html
В Туле загорелась крыша автосервиса
В Туле загорелась крыша автосервиса - РИА Новости, 30.04.2023
В Туле загорелась крыша автосервиса
Пожарные тушат загоревшуюся крышу автосервиса площадью 1,4 тысячи квадратных метров в Туле, сообщил РИА Новости в ГУ МЧС по Тульской области. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T21:08
2023-04-30T21:08
тула
тульская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Пожарные тушат загоревшуюся крышу автосервиса площадью 1,4 тысячи квадратных метров в Туле, сообщил РИА Новости в ГУ МЧС по Тульской области. По официальным данным ведомства, в 18:15 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в здании на проезде Тимирязева. По прибытии на место происшествия, в 18:18, пожарные приступили к ликвидации горения. "Здание автосервиса площадью 20 на 70 метров. Загорелась кровля по всей площади. На данный момент пожар локализован", - рассказал представитель ГУ МЧС. По его словам, пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
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тула, тульская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия
Тула, Тульская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия
В Туле загорелась крыша автосервиса

В Туле тушат крышу автосервиса, загоревшуюся на площади 1,4 тысячи квадратных метров

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Тушение пожара. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Пожарные тушат загоревшуюся крышу автосервиса площадью 1,4 тысячи квадратных метров в Туле, сообщил РИА Новости в ГУ МЧС по Тульской области.
По официальным данным ведомства, в 18:15 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в здании на проезде Тимирязева.
По прибытии на место происшествия, в 18:18, пожарные приступили к ликвидации горения.
"Здание автосервиса площадью 20 на 70 метров. Загорелась кровля по всей площади. На данный момент пожар локализован", - рассказал представитель ГУ МЧС.
По его словам, пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
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