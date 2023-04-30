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Российские войска уничтожили гаубицу и РЛС на Херсонском направлении - РИА Новости, 30.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:09 30.04.2023 (обновлено: 15:11 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/poteri-1868846980.html
Российские войска уничтожили гаубицу и РЛС на Херсонском направлении
Российские войска уничтожили гаубицу и РЛС на Херсонском направлении - РИА Новости, 30.04.2023
Российские войска уничтожили гаубицу и РЛС на Херсонском направлении
Российские военнослужащие на херсонском направлении за сутки уничтожили гаубицу "Мста-Б", а также американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы,... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T15:09
2023-04-30T15:11
специальная военная операция на украине
киев
россия
безопасность
в мире
херсонская область
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие на херсонском направлении за сутки уничтожили гаубицу "Мста-Б", а также американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, заявили в воскресенье в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения артиллерией за сутки уничтожено свыше 10 украинских военнослужащих, один автомобиль, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства."Кроме того, в районе населенного пункта Понятовка Херсонской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - добавили в Минобороны РФ.
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киев, россия, безопасность, в мире, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Безопасность, В мире, Херсонская область
Российские войска уничтожили гаубицу и РЛС на Херсонском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили гаубицу и американскую РЛС на Херсонском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие на херсонском направлении за сутки уничтожили гаубицу "Мста-Б", а также американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, заявили в воскресенье в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения артиллерией за сутки уничтожено свыше 10 украинских военнослужащих, один автомобиль, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Кроме того, в районе населенного пункта Понятовка Херсонской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - добавили в Минобороны РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
29 апреля, 17:08
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияБезопасностьВ миреХерсонская область
 
 
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