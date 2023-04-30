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Российские войска уничтожили гаубицу и РЛС на Херсонском направлении
Российские войска уничтожили гаубицу и РЛС на Херсонском направлении - РИА Новости, 30.04.2023
Российские войска уничтожили гаубицу и РЛС на Херсонском направлении
Российские военнослужащие на херсонском направлении за сутки уничтожили гаубицу "Мста-Б", а также американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы,... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T15:09
2023-04-30T15:09
2023-04-30T15:11
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие на херсонском направлении за сутки уничтожили гаубицу "Мста-Б", а также американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, заявили в воскресенье в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения артиллерией за сутки уничтожено свыше 10 украинских военнослужащих, один автомобиль, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства."Кроме того, в районе населенного пункта Понятовка Херсонской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - добавили в Минобороны РФ.
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РИА Новости
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киев, россия, безопасность, в мире, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Безопасность, В мире, Херсонская область
Российские войска уничтожили гаубицу и РЛС на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили гаубицу и американскую РЛС на Херсонском направлении