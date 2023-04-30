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Российские войска уничтожили гаубицу и РЛС на Херсонском направлении

Российские войска уничтожили гаубицу и РЛС на Херсонском направлении - РИА Новости, 30.04.2023

Российские войска уничтожили гаубицу и РЛС на Херсонском направлении

Российские военнослужащие на херсонском направлении за сутки уничтожили гаубицу "Мста-Б", а также американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы,... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T15:09

2023-04-30T15:09

2023-04-30T15:11

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие на херсонском направлении за сутки уничтожили гаубицу "Мста-Б", а также американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, заявили в воскресенье в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения артиллерией за сутки уничтожено свыше 10 украинских военнослужащих, один автомобиль, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства."Кроме того, в районе населенного пункта Понятовка Херсонской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - добавили в Минобороны РФ.

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киев, россия, безопасность, в мире, херсонская область