Ядерный зонтик для Южной Кореи подорожал
© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкУчастники митинга с флагами Южной Кореи и США на одной из улиц в Сеуле
Участники митинга с флагами Южной Кореи и США на одной из улиц в Сеуле. Архивное фото
А чем это Южная Корея лучше Германии? Если США превращают своего европейского союзника в экономическую руину, то почему не могут того же сделать с союзником азиатским? И ведь делают.
Речь о не всеми замеченной особенности недавнего визита президента Южной Кореи Юн Сок Еля в Вашингтон — там речь шла не только о ядерном оружии, но еще и об экономике.
Подавляющая часть комментариев по всему миру — все-таки об оружии. Якобы президент Юн поставил президента Байдена в невыносимое положение, грозя создать свою ядерную бомбу в противовес северокорейскому ядерному арсеналу. И Байден Юна отговорил — в обмен на обещание "ядерного зонтика" над югом полуострова. В качестве зонтика выступает торжественное обязательство США применить ядерное оружие против Северной Кореи, если таковая первой применит его против Южной. Ну и уже сегодня говорят о предстоящем заходе в корейские воды ядерной подлодки из США, а затем и прочих подобных кораблей.
На земле полуострова вроде как такого оружия быть не должно. Хотя если посмотреть на список тамошних военных баз США (занимает полторы страницы), то кто там их будет контролировать и проверять. Сейчас решено создать совместную комиссию по ядерному планированию, то есть формально южнокорейцы будут в этой истории участвовать примерно так же, как это делают европейцы.
Главное здесь в том, что всем понятно: настоящей мишенью ядерных и прочих вооружений служит Китай. Страшилки о неуправляемой Северной Корее в последний раз волновали кого-то в 2018 году — накануне встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Кстати, итоговый документ той встречи, шутки ради, говорил об избавлении всего полуострова от ядерного оружия. Так или иначе, сегодня, после визита Юн Сок Еля в США, стало фактом: Север отстоял свое право на ядерный арсенал, он вряд ли дальше будет играть роль фальшивого предлога для американских военных телодвижений в Восточной Азии. Настоящая мишень — это Китай, просто сегодня на эти темы говорят уже открыто.
И тот же Китай в публикациях и официальных заявлениях обратил внимание на особенность взаимоотношений США и Южной Кореи. Она в том, что в нагрузку к "ядерному зонтику" эта страна получает массу экономических неприятностей.
В частности, в Белом доме Юна уговаривали (читай: заставляли) помешать южнокорейским производителям полупроводников заполнять пустоты на китайском рынке, когда оттуда уйдут поставщики аналогичной продукции из США. Да и в целом Америке надо изменить ситуацию, при которой главный торговый партнер Южной Кореи — это Китай, а далекие США откатились на второе место. Аналогичная ситуация была в 2016 году, когда США разместили там противоракетную систему THAAD, якобы направленную против все той же "страшной" Северной Кореи, и Сеул немедленно получил болезненные китайские санкции.
Насильственное принуждение Южной Кореи к менее выгодной торговле и к разрыву с Китаем — это та же система, которую США пытаются реализовать с Индией и вообще со всеми в мире. Включая еще одного азиатского партнера — Тайвань. В результате в первом квартале года его торговля с КНР упала на 26,5 процента, что означает падение всего экспорта на 19,2 процента. Начиная с 90-х годов Тайвань — как и Южная Корея — процветал, прежде всего благодаря бизнесу с китайским материком, торговля с которым сводилась для Тайбэя с профицитом до 100 миллиардов долларов в год. А теперь внешнеторговый баланс острова — худший за последние четырнадцать лет. Партнерство с США обязывает: вооружен, но голоден.
В общем, ядерные зонтики и прочие аспекты такого партнерства сегодня не те, что были раньше. Напомним, что на старте холодной войны к таковым прилагалась не просто экономическая помощь. США очень неплохо поучаствовали в создании западногерманского экономического чуда, сегодня ими же уничтожаемого. И то же было с Южной Кореей, когда-то бедной и отсталой частью Корейского полуострова. Южнокорейского чуда не было бы, если бы не США в первую очередь, а уже потом начинавшая подниматься Япония и прочие.
Возникает вопрос: почему сегодня все наоборот? Почему статус союзника США, неважно в каком регионе, означает подрыв экономических возможностей этого союзника, подталкивание его к бедности? Ответов очень много, но в любом случае конструкция получается шаткая и непрочная.
И еще: в Китае плохо знают американскую музыку. Иначе заметили бы, что президента Юна на обеде в Белом доме уговорили спеть песню. И выбрал он American Pie. Дело в том, что песня — о катастрофе, о крушении самолета, и припев ее звучит так: "Прощай, американский пирог". Очень символично получается.