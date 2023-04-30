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Боец "Вагнера" рассказал о тактике ведения боя под Артемовском

Боец "Вагнера" рассказал о тактике ведения боя под Артемовском - РИА Новости, 30.04.2023

Боец "Вагнера" рассказал о тактике ведения боя под Артемовском

Группа "Вагнер" активно использует снайперов в борьбе за западные окраины Артёмовска, сообщил РИА Новости снайпер группы, выполняющий ряд задач в городе. РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T16:37

2023-04-30T16:37

2023-04-30T16:59

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

горловка

украина

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АРТЕМОВСК, 30 апр — РИА Новости. Группа "Вагнер" активно использует снайперов в борьбе за западные окраины Артёмовска, сообщил РИА Новости снайпер группы, выполняющий ряд задач в городе. По состоянию на воскресенье, по данным бойцов "Вагнера", штурмовикам остается пройти около 1,5 километра по городской застройке до полного освобождения Артёмовска. Украинские войска остаются в настоящее время на западных окраинах города. "Бывает, можно весь день вести обстрел, когда большое количество противника отрабатываем. Бывает, работаем исключительно как антиснайперы. Выявляем цели и ищем их позиции и ждем, когда они начинают работать", - рассказал боец. Он уточнил, что иногда, чтобы "выманить" противника приходится имитировать свои позиции. "Также мы делаем ложные позиции, по которым они начинают отрабатывать, и мы их потом уничтожаем", -- рассказал снайпер. Артёмовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои.

артемовск

горловка

украина

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Снайперы группы "Вагнер" о тактических особенностях своей работы Снайперы группы "Вагнер" о тактических особенностях своей работы 2023-04-30T16:37 true PT2M53S

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в мире, артемовск, горловка, украина