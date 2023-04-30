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Боец "Вагнера" рассказал о тактике ведения боя под Артемовском - РИА Новости, 30.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:37 30.04.2023 (обновлено: 16:59 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/artemovsk-1868859991.html
Боец "Вагнера" рассказал о тактике ведения боя под Артемовском
Боец "Вагнера" рассказал о тактике ведения боя под Артемовском - РИА Новости, 30.04.2023
Боец "Вагнера" рассказал о тактике ведения боя под Артемовском
Группа "Вагнер" активно использует снайперов в борьбе за западные окраины Артёмовска, сообщил РИА Новости снайпер группы, выполняющий ряд задач в городе. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T16:37
2023-04-30T16:59
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
горловка
украина
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АРТЕМОВСК, 30 апр — РИА Новости. Группа "Вагнер" активно использует снайперов в борьбе за западные окраины Артёмовска, сообщил РИА Новости снайпер группы, выполняющий ряд задач в городе. По состоянию на воскресенье, по данным бойцов "Вагнера", штурмовикам остается пройти около 1,5 километра по городской застройке до полного освобождения Артёмовска. Украинские войска остаются в настоящее время на западных окраинах города. "Бывает, можно весь день вести обстрел, когда большое количество противника отрабатываем. Бывает, работаем исключительно как антиснайперы. Выявляем цели и ищем их позиции и ждем, когда они начинают работать", - рассказал боец. Он уточнил, что иногда, чтобы "выманить" противника приходится имитировать свои позиции. "Также мы делаем ложные позиции, по которым они начинают отрабатывать, и мы их потом уничтожаем", -- рассказал снайпер. Артёмовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
артемовск
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РИА Новости
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Снайперы группы "Вагнер" о тактических особенностях своей работы
Снайперы группы "Вагнер" о тактических особенностях своей работы
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в мире, артемовск, горловка, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Горловка, Украина
Боец "Вагнера" рассказал о тактике ведения боя под Артемовском

Группа "Вагнер" активно использует снайперов в борьбе за западные окраины Артемовска

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АРТЕМОВСК, 30 апр — РИА Новости. Группа "Вагнер" активно использует снайперов в борьбе за западные окраины Артёмовска, сообщил РИА Новости снайпер группы, выполняющий ряд задач в городе.
По состоянию на воскресенье, по данным бойцов "Вагнера", штурмовикам остается пройти около 1,5 километра по городской застройке до полного освобождения Артёмовска. Украинские войска остаются в настоящее время на западных окраинах города.
"Бывает, можно весь день вести обстрел, когда большое количество противника отрабатываем. Бывает, работаем исключительно как антиснайперы. Выявляем цели и ищем их позиции и ждем, когда они начинают работать", - рассказал боец.
Он уточнил, что иногда, чтобы "выманить" противника приходится имитировать свои позиции.
"Также мы делаем ложные позиции, по которым они начинают отрабатывать, и мы их потом уничтожаем", -- рассказал снайпер.
Артёмовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскГорловкаУкраина
 
 
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