https://ria.ru/20230430/artemovsk-1868859991.html
Боец "Вагнера" рассказал о тактике ведения боя под Артемовском
Боец "Вагнера" рассказал о тактике ведения боя под Артемовском - РИА Новости, 30.04.2023
Боец "Вагнера" рассказал о тактике ведения боя под Артемовском
Группа "Вагнер" активно использует снайперов в борьбе за западные окраины Артёмовска, сообщил РИА Новости снайпер группы, выполняющий ряд задач в городе. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T16:37
2023-04-30T16:37
2023-04-30T16:59
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
горловка
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868862248_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1d3f57b615f24d3d1d9b86272b3d97fd.jpg
АРТЕМОВСК, 30 апр — РИА Новости. Группа "Вагнер" активно использует снайперов в борьбе за западные окраины Артёмовска, сообщил РИА Новости снайпер группы, выполняющий ряд задач в городе. По состоянию на воскресенье, по данным бойцов "Вагнера", штурмовикам остается пройти около 1,5 километра по городской застройке до полного освобождения Артёмовска. Украинские войска остаются в настоящее время на западных окраинах города. "Бывает, можно весь день вести обстрел, когда большое количество противника отрабатываем. Бывает, работаем исключительно как антиснайперы. Выявляем цели и ищем их позиции и ждем, когда они начинают работать", - рассказал боец. Он уточнил, что иногда, чтобы "выманить" противника приходится имитировать свои позиции. "Также мы делаем ложные позиции, по которым они начинают отрабатывать, и мы их потом уничтожаем", -- рассказал снайпер. Артёмовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
артемовск
горловка
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868862248_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6b0328815ab48c1416ca0efe9b0d7d48.jpg
Снайперы группы "Вагнер" о тактических особенностях своей работы
Снайперы группы "Вагнер" о тактических особенностях своей работы
2023-04-30T16:37
true
PT2M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артемовск, горловка, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Горловка, Украина
Боец "Вагнера" рассказал о тактике ведения боя под Артемовском
Группа "Вагнер" активно использует снайперов в борьбе за западные окраины Артемовска
АРТЕМОВСК, 30 апр — РИА Новости. Группа "Вагнер" активно использует снайперов в борьбе за западные окраины Артёмовска, сообщил РИА Новости снайпер группы, выполняющий ряд задач в городе.
По состоянию на воскресенье, по данным бойцов "Вагнера", штурмовикам остается пройти около 1,5 километра по городской застройке до полного освобождения Артёмовска. Украинские войска остаются в настоящее время на западных окраинах города.
"Бывает, можно весь день вести обстрел, когда большое количество противника отрабатываем. Бывает, работаем исключительно как антиснайперы. Выявляем цели и ищем их позиции и ждем, когда они начинают работать", - рассказал боец.
Он уточнил, что иногда, чтобы "выманить" противника приходится имитировать свои позиции.
"Также мы делаем ложные позиции, по которым они начинают отрабатывать, и мы их потом уничтожаем", -- рассказал снайпер.
Артёмовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои.