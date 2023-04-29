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В Петербурге обезвредили мужчину, стрелявшего в полицейских - РИА Новости, 29.04.2023
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03:42 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/strelba-1868644543.html
В Петербурге обезвредили мужчину, стрелявшего в полицейских
В Петербурге обезвредили мужчину, стрелявшего в полицейских - РИА Новости, 29.04.2023
В Петербурге обезвредили мужчину, стрелявшего в полицейских
Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге обезвредили вооруженного дебошира, который отстреливался от правоохранителей в своей квартире, мужчина был ранен ответным... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T03:42
2023-04-29T03:42
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге обезвредили вооруженного дебошира, который отстреливался от правоохранителей в своей квартире, мужчина был ранен ответным огнем и скончался для прибытия "скорой", сообщается на портале "МВД Медиа". Вечером 28 апреля жильцы дома на Московском проспекте пожаловались на соседа-дебошира. Прибывшие на место сотрудники МВД и МЧС попытались попасть в квартиру 65-летнего нарушителя через окно, но он выстрелил из ружья, ранив сотрудника МЧС в плечо. Было принято решение о немедленном вскрытии квартиры и обезвреживании злоумышленника. "После того как сотрудники вошли в квартиру, хозяин открыл по ним огонь из помпового ружья, выстрелив три раза. Заряды попали в щиты и бронезащиту. В соответствии со статьей 23 Федерального закона "О полиции" сотрудником применено табельное оружие, ответным огнем злоумышленник был ранен. Впоследствии он скончался до прибытия скорой помощи. В результате слаженных действий полиции никто из местных жителей не пострадал", - говорится в сообщении. По факту произошедшего проводится проверка.
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге обезвредили мужчину, стрелявшего в полицейских

МВД: в Петербурге обезвредили мужчину, стрелявшего в полицейских из своей квартиры

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге обезвредили вооруженного дебошира, который отстреливался от правоохранителей в своей квартире, мужчина был ранен ответным огнем и скончался для прибытия "скорой", сообщается на портале "МВД Медиа".
Вечером 28 апреля жильцы дома на Московском проспекте пожаловались на соседа-дебошира. Прибывшие на место сотрудники МВД и МЧС попытались попасть в квартиру 65-летнего нарушителя через окно, но он выстрелил из ружья, ранив сотрудника МЧС в плечо. Было принято решение о немедленном вскрытии квартиры и обезвреживании злоумышленника.
"После того как сотрудники вошли в квартиру, хозяин открыл по ним огонь из помпового ружья, выстрелив три раза. Заряды попали в щиты и бронезащиту. В соответствии со статьей 23 Федерального закона "О полиции" сотрудником применено табельное оружие, ответным огнем злоумышленник был ранен. Впоследствии он скончался до прибытия скорой помощи. В результате слаженных действий полиции никто из местных жителей не пострадал", - говорится в сообщении.
По факту произошедшего проводится проверка.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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ПроисшествияСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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