https://ria.ru/20230429/strelba-1868644543.html

В Петербурге обезвредили мужчину, стрелявшего в полицейских

В Петербурге обезвредили мужчину, стрелявшего в полицейских - РИА Новости, 29.04.2023

В Петербурге обезвредили мужчину, стрелявшего в полицейских

Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге обезвредили вооруженного дебошира, который отстреливался от правоохранителей в своей квартире, мужчина был ранен ответным... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T03:42

2023-04-29T03:42

2023-04-29T03:42

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге обезвредили вооруженного дебошира, который отстреливался от правоохранителей в своей квартире, мужчина был ранен ответным огнем и скончался для прибытия "скорой", сообщается на портале "МВД Медиа". Вечером 28 апреля жильцы дома на Московском проспекте пожаловались на соседа-дебошира. Прибывшие на место сотрудники МВД и МЧС попытались попасть в квартиру 65-летнего нарушителя через окно, но он выстрелил из ружья, ранив сотрудника МЧС в плечо. Было принято решение о немедленном вскрытии квартиры и обезвреживании злоумышленника. "После того как сотрудники вошли в квартиру, хозяин открыл по ним огонь из помпового ружья, выстрелив три раза. Заряды попали в щиты и бронезащиту. В соответствии со статьей 23 Федерального закона "О полиции" сотрудником применено табельное оружие, ответным огнем злоумышленник был ранен. Впоследствии он скончался до прибытия скорой помощи. В результате слаженных действий полиции никто из местных жителей не пострадал", - говорится в сообщении. По факту произошедшего проводится проверка.

https://ria.ru/20230426/strelba-1867888640.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)